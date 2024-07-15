Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 08:15

Да здравствуют молодость и новые герои! На Евро-2024 победил футбол

Сборная Испании обыграла Англию в финале Евро-2024
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Футболисты сборной Испании празднуют победу в финале Евро-2024.
Фото AFP
Telegram Дзен
Скука наконец-то уступила эмоциям.
Чемпионат Европы. Финал
14 июл, 22:00. Olympiastadion (Берлин)
Испания
2:1
Англия

Это был великий, прекрасный финал. Возможно, кто-то захочет забыть его нудный первый тайм, но, согласитесь, порой здорово какое-то время посидеть на гречке и воде, чтобы затем максимально насладиться вкусом любимого деликатеса. К тому же без тактически закрытой первой половины встречи картина этого противостояния была бы неполной.

До перерыва казалось, что матч складывается по английскому сценарию. Гарет Саутгейт удивил выбором схемы — отошел от чудодейственных 3-4-2-1 и вернулся к 4-2-3-1, с которой «Три льва» уныло начинали турнир. И решение оказалось верным — Англия сознательно отдала мяч сопернику и перекрыла кислород скоростной и напористой испанской атаке, заставив энерджайзеров в красном от безысходности свалиться на бессмысленные навесы. А когда после перерыва на поле не вышел получивший травму стержень Родри, показалось, что сейчас команда де ла Фуэнте будет выгребать неприятности даже не лопатой, а экскаватором.

Сборная Испании с&nbsp;кубком за&nbsp;победу на&nbsp;Евро-2024. Испания — абсолютный чемпион! Евро выиграла самая достойная команда

Но бац — и спустя две минуты Испания повела в счете, а гол соорудили два самых ярких игрока команды — Ямаль и Уильямс. Вот это поворот!

И тут игра загорелась — испанцы продолжали давление, отбирали мяч в центре поля и раскручивали одну атаку за другой, заставив Пикфорда летать по штрафной то с кулаком наперевес, то по углам. И когда Ямаль запорол второй момент, показалось, что даром это «Красной фурии» не пройдет. Слишком уж часто англичане на этом Евро наказывали соперников за недостаток хладнокровия. Так и случилось — Коул Палмер по кличке Cold (холодный) взял огнетушитель и потушил испанский пожар.

Коул Палмер забивает гол в ворота сборной Испании.
Фото Reuters

И эти 1:1 были оттиском нарратива этого турнира. По мячу забили два молодых футболиста, о которых широкая публика узнала лишь в завершившемся сезоне. Евро-2024 — это про молодость. Старые герои, от которых ждали подвигов, ушли в тень, уступив место под софитами новому поколению. Уильямс, Ямаль, Палмер, а также Барколя, Симонс, Гюлер, Вирц, Мусиала, Мамардашвили — те имена, которые мы будем не раз повторять в ближайшее десятилетие. На наших глазах одна эпоха сменила другую.

Победный гол Ойярсабаля — еще один маркер этого турнира. Он тоже про новых, но уже зрелых героев. Тех, кто почти никогда не появлялся на первых полосах таблоидов. Вингер «Реал Сосьедад» — местечковый герой Сан-Себастьяна, проведший далеко не самый выдающийся сезон на клубном уровне. Как и его одноклубник и тезка Микель Мерино, принесший победу над Германией в четвертьфинале. Как и автор голевой на победный гол Марк Кукурелья, трансфер которого в «Челси» называли одним из самых провальных за последние годы. В этот же контекст попадают и Уоткинс, и Забитцер, и Шранц с Эмболо. Ну и, естественно, спаситель и герой Испании Дани Ольмо, к 26 годам еще так и не поигравший за настоящий топ-клуб.

Дани Ольмо выбивает мяч головой из&nbsp;пустых ворот. Судьбоносный сейв Ольмо в концовке финала Евро: выбил мяч головой из пустых ворот!

А что насчет Луиса де ла Фуэнте? Интеллигентный дядечка в очках, к 60+ годам отметившийся успехами лишь на молодежном уровне. Но именно он — тот, кто осмелился отбросить испанскую парадигму стерильного владения и сделать ставку на вертикальность и постоянное стремление к обострению. Именно он, а не обладатель требла Луис Энрике, привел Испанию к триумфу, попутно изменив футбольную концепцию целой нации.

На Евро-2024 победила не просто самая яркая и эмоциональная команда турнира, поправшая в финале прагматизм и класс англичан. Победил футбол и идея о том, что сейчас игрой правят не рассудительность и холодный расчет. Сколько раз мы слышали, что этот чемпионат Европы скучен, что команды ставят во главу угла голый результат, жертвуя ради него зрелищностью и азартом. Возможно, так оно и есть, в последнее десятилетие этот тренд и правда слишком бросается в глаза.

Футболисты сборной Испании с&nbsp;королем Филиппом&nbsp;VI и&nbsp;принцессой Леонор на&nbsp;церемонии награждения.

Но счастье в том, что футбол, как бы его ни пытались запихнуть в цифровую матрицу, все еще остается в первую очередь игрой. У этой игры своя необъяснимая, порой противоречивая, но такая изящная логика. И Испания этим летом стала ее воплощением.

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
1
Обсудить
Читайте также
Плющенко послал депутатов «в космос» после отказа поддержать бойкот Олимпиады
Родри попал в стартовый состав сборной Испании на финал Евро-2024
Столтенберг отверг инициативу Польши сбивать ракеты над Украиной
«Я молюсь, чтобы Трамп был на 100% здоров». Конор, Уайт и другие звезды UFC встали горой за Трампа после покушения, он всегда был фанатом и инвестором ММА
Сборная Испании обыграла команду Англии и стала чемпионом Евро-2024
В 62% исследованных образцов готовой еды эксперты нашли нарушения
Популярное видео
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Финал Евро-2024 Испания — Англия: основные материалы о решающей игре
Вертонген назвал игрока, который должен получить «Золотой мяч»
Алькарас и сборная Испании вместе отпразднуют победы на Уимблдоне и Евро-2024
«Начинается новая эра». Реакция европейских СМИ на чемпионство Испании
Палмер о поражении Англии в финале Евро: «Испанцы блестяще смотрелись весь турнир. Поздравляю их»
Фердинанд — о поражении Англии в финале Евро: «Тренеру следует взять на себя ответственность»
Испанцы — короли! Теперь они самые титулованные в истории Евро
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

«Начинается новая эра». Реакция европейских СМИ на чемпионство Испании