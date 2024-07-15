Да здравствуют молодость и новые герои! На Евро-2024 победил футбол

Скука наконец-то уступила эмоциям.

Это был великий, прекрасный финал. Возможно, кто-то захочет забыть его нудный первый тайм, но, согласитесь, порой здорово какое-то время посидеть на гречке и воде, чтобы затем максимально насладиться вкусом любимого деликатеса. К тому же без тактически закрытой первой половины встречи картина этого противостояния была бы неполной.

До перерыва казалось, что матч складывается по английскому сценарию. Гарет Саутгейт удивил выбором схемы — отошел от чудодейственных 3-4-2-1 и вернулся к 4-2-3-1, с которой «Три льва» уныло начинали турнир. И решение оказалось верным — Англия сознательно отдала мяч сопернику и перекрыла кислород скоростной и напористой испанской атаке, заставив энерджайзеров в красном от безысходности свалиться на бессмысленные навесы. А когда после перерыва на поле не вышел получивший травму стержень Родри, показалось, что сейчас команда де ла Фуэнте будет выгребать неприятности даже не лопатой, а экскаватором.

Но бац — и спустя две минуты Испания повела в счете, а гол соорудили два самых ярких игрока команды — Ямаль и Уильямс. Вот это поворот!

И тут игра загорелась — испанцы продолжали давление, отбирали мяч в центре поля и раскручивали одну атаку за другой, заставив Пикфорда летать по штрафной то с кулаком наперевес, то по углам. И когда Ямаль запорол второй момент, показалось, что даром это «Красной фурии» не пройдет. Слишком уж часто англичане на этом Евро наказывали соперников за недостаток хладнокровия. Так и случилось — Коул Палмер по кличке Cold (холодный) взял огнетушитель и потушил испанский пожар.

Коул Палмер забивает гол в ворота сборной Испании. Фото Reuters

И эти 1:1 были оттиском нарратива этого турнира. По мячу забили два молодых футболиста, о которых широкая публика узнала лишь в завершившемся сезоне. Евро-2024 — это про молодость. Старые герои, от которых ждали подвигов, ушли в тень, уступив место под софитами новому поколению. Уильямс, Ямаль, Палмер, а также Барколя, Симонс, Гюлер, Вирц, Мусиала, Мамардашвили — те имена, которые мы будем не раз повторять в ближайшее десятилетие. На наших глазах одна эпоха сменила другую.

Победный гол Ойярсабаля — еще один маркер этого турнира. Он тоже про новых, но уже зрелых героев. Тех, кто почти никогда не появлялся на первых полосах таблоидов. Вингер «Реал Сосьедад» — местечковый герой Сан-Себастьяна, проведший далеко не самый выдающийся сезон на клубном уровне. Как и его одноклубник и тезка Микель Мерино, принесший победу над Германией в четвертьфинале. Как и автор голевой на победный гол Марк Кукурелья, трансфер которого в «Челси» называли одним из самых провальных за последние годы. В этот же контекст попадают и Уоткинс, и Забитцер, и Шранц с Эмболо. Ну и, естественно, спаситель и герой Испании Дани Ольмо, к 26 годам еще так и не поигравший за настоящий топ-клуб.

А что насчет Луиса де ла Фуэнте? Интеллигентный дядечка в очках, к 60+ годам отметившийся успехами лишь на молодежном уровне. Но именно он — тот, кто осмелился отбросить испанскую парадигму стерильного владения и сделать ставку на вертикальность и постоянное стремление к обострению. Именно он, а не обладатель требла Луис Энрике, привел Испанию к триумфу, попутно изменив футбольную концепцию целой нации.

На Евро-2024 победила не просто самая яркая и эмоциональная команда турнира, поправшая в финале прагматизм и класс англичан. Победил футбол и идея о том, что сейчас игрой правят не рассудительность и холодный расчет. Сколько раз мы слышали, что этот чемпионат Европы скучен, что команды ставят во главу угла голый результат, жертвуя ради него зрелищностью и азартом. Возможно, так оно и есть, в последнее десятилетие этот тренд и правда слишком бросается в глаза.

Но счастье в том, что футбол, как бы его ни пытались запихнуть в цифровую матрицу, все еще остается в первую очередь игрой. У этой игры своя необъяснимая, порой противоречивая, но такая изящная логика. И Испания этим летом стала ее воплощением.