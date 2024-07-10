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Браво, Ямаль! Браво, Ольмо! Браво, Испания! «Красная фурия» — в финале Евро

Сборная Испании обыграла Францию и вышла в финал Евро-2024
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Футболисты сборной Испании празднуют выход в финал Евро-2024.
Фото Reuters
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Команда де ла Фуэнте обыграла Францию — 2:1.
Чемпионат Европы. 1/2 финала
09 июл, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Испания
2:1
Франция

Как же хорош на этом Евро Ямаль! Испанский школьник в перерыве между выполнением домашних заданий выходит на поле и творит магию. То, что могут единицы в мире в самом расцвете сил, Ламин исполняет уже в 16 лет. Какой же потолок у этого парня?! Множество рекордов чемпионатов Европы он уже побил. Даже Пеле впервые зажег на ЧМ-1958 в 17. Впрочем, величайший бразилец тогда привел сборную к титулу. Так что Ямалю есть к чему стремиться — финал Евро еще впереди.

Но тинейджер из «Барселоны» уже вписал свое имя в историю. И поставил вопрос: а точно ли после схода Месси и Криштиану Роналду борьба за «Золотые мячи» пойдет между Холанном, Мбаппе и Беллингемом? Может, через пару лет мы станем говорить: «Есть Ямаль и все остальные»?

И как же хорош на турнире Ольмо! На знакомых по бундеслиге полях Германии полузащитник «Лейпцига» получил место в составе только из-за травмы Педри, но уже успел выйти на первое место по системе «гол+пас». Фантастическое умение дать результат под таким давлением в столь крупных матчах! Передача с Албанией, гол Грузии в концовке — еще ладно. Но «1+1» с шикарной Германией, классный мяч могучей в защите Франции — это уже знак качества. А всего — «3+2». Все признанные бомбардиры — Мбаппе, Лукаку, Кейн — в сумме не сделали за турнир столько. И это при том, что Ольмо выходил на замену против Хорватии и Грузии, а против Италии вообще не появился на поле. Ничего себе резервист!

Футболисты сборной Испании празднуют гол в&nbsp;ворота сборной Франции. Испания — в финале Евро! Шедевр Ямаля и волевая победа над Францией

И как же хороша вся сборная Испании! Свежая, эмоциональная, раскрепощенная, заряженная на успех. К немного поднадоевшей в последние годы стерильной тики-таке добавилась конкретика у чужих ворот. Для де ла Фуэнте нет принципиальной задачи выиграть матч по проценту владения мячом. Можно и уступить, главное — счет на табло. Лучшая команда на групповом этапе — 9 очков из 9. В ней есть ветераны — Мората, Карвахаль, Хесус Навас, но шарм и драйв дают юные — тот самый школьник Ямаль, 21-летние Уильямс и Педри (до травмы, полученной во встрече с Германией).

Фото AFP

И даже приличные потери в составе не выбивают «Красную фурию» из колеи. Победа над немцами в четвертьфинале стоила дорого — помимо Педри из-за дисквалификаций выбыли два столпа обороны, Карвахаль и Ле Норман. Против пышущего здоровьем Мбаппе на фланге вышел 38-летний Хесус Навас. Да, ему пришлось непросто — уже в самом дебюте Килиан сделал результативный заброс на Коло Муани.

Ну и что? Испания преобразовала 0:1 в 2:1 к середине первого тайма невероятно легко. Словно и не против лучшей обороны играла.

Испания в финале. И будет в нем явным фаворитом — хоть против Англии, хоть против Нидерландов.

Лионель Месси. Месси забил, Аргентина выполнила обязательную программу. В финале чемпионам мира придется играть на максимальных оборотах
Ламин Ямаль
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
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Испания — в финале Евро! Шедевр Ямаля и волевая победа над Францией