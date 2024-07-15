«Начинается новая эра». Реакция европейских СМИ на чемпионство Испании

Сборная Испании дожала «Трех львов» на последних минутах финала.

Испания в рекордный четвертый раз выиграла чемпионат Европы. Команда Луиса де ла Фуэнте вырвала победу над Англией на 86-й минуте финала — Микель Ойярсабаль похоронил мечты англичан, которые проиграли во втором финале турнира подряд.

Marca: Мы короли Европы!

Испания — чемпион Европы! Команда де ла Фуэнте, которая, казалось, была разрушена в марте 2023 года, подарила Испании четвертый чемпионат Европы. Ни у кого нет такого количества побед. Эта команда смотрит на весь континент сверху вниз.

Двенадцать лет спустя футбол вернулся домой. Это не то, что в Англию. В Испанию! Это был захватывающий месяц для испанской команды в Германии. Она приехала на турнир, и на нее почти никто не ставил, особенно в Испании. Однако она уезжает с большим трофеем.

Mundo Deportivo: Испания завоевала корону

Это история. После победы над Англией в берлинском финале (2:1) Испания стала первой командой, победившей в четырех чемпионатах Европы. Команда Луиса де ла Фуэнте выиграла дуэль, которая продолжалась до последних минут, благодаря голам Нико Уильямса, пасу Ламина Ямаля и Микелю Ойярсабалю, которому ассистировал Марк Кукурелья. «Красная фурия» является заслуженным чемпионом Европы и открывает новую футбольную эру.

Испанская команда вышла на поле без страха, как будто это была лишь очередная игра. Ничего особенного. Она действовала с самого начала агрессивно, владела мячом и запирала сборную Англии на ее половине поля. Саутгейт удивил изменением схемы: четверо защитников, Беллингем появился слева и пытался контролировать Карвахаля, а Фоден оказался в центре. Их команде было трудно завладеть мячом. «Красная фурия» снова выиграла Евро. В испанском футболе появилось золотое поколение, которое сменило Пуйоля, Вилью, Хави, Иньесту... История, да. И будущее. Начинается новая эра.

Футболисты сборной Англии после второго гола сборной Испании в финале Евро-2024. Фото Reuters

The Guardian: у Англии была надежда, но не было четкого плана

Все согласны, что в целом все шло по плану Англии. Будьте осторожны первые 60 минут, оставайтесь в игре, делайте замены. Сейте хаос и выпускайте хитрого форварда из «Астон Виллы». Понедельник — полет домой, вторник — парад и рыцарство. Но в этот момент Испания забивает. Она начала второй тайм, и каждый из ее игроков коснулся мяча еще до того, как англичане сделали пас. Все еще под воздействием испарений собственного героизма на этом турнире Англия убеждена, что воспользуется своим единственным большим шансом. Игроки ни разу не остановились, чтобы подумать: а что, если он не появится?

Призрак Харри Кейна сменяется Олли Уоткинсом. Это не план, но и не паника, не осторожность и не инертность, а именно та дефибрилляция, которая нужна Англии прямо сейчас. Майну заменяет Коул Палмер — это момент, когда Англия понимает, что это игра, которую нужно грабить, а не договариваться. Но скользящий выпад Микеля Ойарсабаля за четыре минуты до конца решает исход матча.

Когда запасные испанцев высыпали на поле, большинство англичан сидело на газоне — чувствовали, как мечта просачивается сквозь них. Действительно ли Англия хотела этого? Конечно. Верили ли они? Почти наверняка. Англия пыталась ограбить этот турнир: протаранить его и уйти с кубком. Снова и снова они распахивали двери поезда, как раз когда они собирались закрыться. Возможно, против менее решительных соперников этого могло бы быть достаточно и в финале. В этой неудаче есть что-то знакомое: история надежд и желаний, где четкий план был крайне необходим.

Kicker: аплодисменты для других

Англия лишь ненадолго вкусила победу в финале чемпионата Европы с Испанией. Но это было бы незаслуженно ни после этого чемпионата Европы, ни после этого финала. Они стояли, подавленные, грустные, смирившиеся, и смотрели, как остальные аплодируют. Снова. В 2021 году итальянцам на «Уэмбли», в 2024-м — испанцам в Берлине. Все, что может сделать Англия, — это вежливые аплодисменты победителю.

Чистый прагматизм оправдывал все в глазах Саутгейта, ведь он был в финале. Конечно, он не все сделал неправильно, но, если нет четкого представления об игре, становится сложно. Не стыдно, что Англия не выиграла финал, ведь Испания выглядела лучше. Но тот факт, что «Три льва» сделали так мало при таких ресурсах, печален. Точно так же, как исключительно тихие английские фанаты в берлинском метро. Им было одиноко вместе.