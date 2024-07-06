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Сегодня, 01:15

Досрочный финал. Испания и Германия выдали самый классный матч Евро

Испания обыграла Германию и вышла в полуфинал Евро-2024
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Испания победила Германию (2:1 д.в.). Джонатан Та и Альваро Мората.
Фото Reuters
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Немцам не должно быть стыдно за домашний турнир.
Чемпионат Европы. 1/4 финала
05 июл, 19:00. MHPArena (Штутгарт)
Испания
2:1
Германия

От матча Испания и Германия ожидали, что это будет досрочный финал, и соперники не подвели — выдали шикарную встречу. А столь громкое название четвертьфиналу давали не только ради красного словца и кричащего заголовка — соперники на Евро действительно демонстрировали самый качественный футбол, что подтверждали различные аналитические сайты, называвшие именно немцев и испанцев двумя главными фаворитами турнира.

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В итоге мы получили все, что хотели и чего так ждали. Интригу и напряжение, скорости и комбинации, сюжет и драму. Даже скандальные судейские решения прилагались в комплекте, где испанцы сетовали на то, что не удалили Крооса за многочисленные нарушения, а немцы — на неназначенный пенальти за руку Кукурельи.

Жителям Германии было больно от выступлений своей сборной на последних трех крупных турнирах. Что повышало ожидания от домашнего Евро. Тем более, что подросли восходящие звезды Мусиала и Вирц, вернулся Кроос, Нагельсманн оздоровил атмосферу, которая стала совсем тяжелой.

И ведь не скажешь, что сборная подвела. Пожалуй, это был максимум для нынешней Германии. До уровня нынешней Испании дотянуться сейчас крайне сложно — она почти идеальна.

Победный гол Микеля Мерино.
Фото Reuters

Что делать с технарями? Рецепт известен: жесткость, самоотдача, характер. Немцы это отлично понимали. Видели, что творил Кроос на первых минутах? Понятно, что он не думал нанести травму Педри — когда выставляешь ногу, то в колено может прилететь как сопернику, так и тебе самому. Но что Тони явно хотел чуть запугать соперника — это наверняка. Чем-то напомнило силовой вариант игры ЦСКА против «Спартака» в начале века.

Сработало — Германия сбила стартовый атакующий порыв оппонента. А дальше классика — чистое мастерство одних против порядка других. При этом «Красная фурия» сейчас настолько хороша, что и у нее с дисциплиной все прекрасно. А глубина скамейки такая, что вместо травмированного Педри выходит роскошный Ольмо и решает вопросы: сначала забивает сам, потом отдает голевую Мерино.

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Команда Нагельсманна приложила титанические усилия, чтобы сравнять счет. Даже не забей Вирц в концовке, мы бы все равно сказали, что матч удался. С эмоциями домашних трибун, со штангой Фюллькруга, черпачком Хаверца, давлением... Но эта Германия обязана была додавить. Это ведь про немецкий характер слагали легенды. И они сделали это на 89-й минуте. И казалось, что нет на свете ничего справедливее.

Но все же сил у бундестим не хватило. Характер заставляет тебя бежать на морально-волевых, сжав зубы. По пробегу хозяева турнира прилично обошли соперника. Однако усталость после таких рывков на грани возможностей накапливается. Кроос заканчивал матч со сведенными ногами, еле передвигался Рюдигер, который и упустил рывок за спину Мерино на 119-й минуте...

Тони Кроос.
Фото Reuters

Многие теперь вспоминают гол Фюллькруга в добавленное время группового матча со Швейцарией. Без него Германия осталась бы второй, играла бы в 1/8 финала с Италией, дальше в случае успеха ждала Англия. Этот путь выглядит куда более простым, чем выход на Испанию. Но что, не надо было забивать Фюллькругу? Проявить трусость? Это было бы мелко и недостойно для Германии, а такие фортели обычно аукаются.

Да, немцы снова без титула. На ЧМ-2026 уже будет другая команда. Без Крооса, завершившего карьеру. Наверняка без Нойера, которому уже 38. Есть ощущение, что и капитан — почти 34-летний Гюндоган — не протянет еще два года на самом высоком уровне.

Томас Мюллер после матча с Испанией.
Фото Reuters

Но Германии не должно быть стыдно за этот турнир. Просто Испания уж очень хороша.

Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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