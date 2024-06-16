Золотое поколение хорватов на сходе. Модрич постарел, да еще и Далич зачем-то загнал Гвардиола на фланг обороны

Обозреватель «СЭ» побывал в Берлине на разгроме в матче Испания — Хорватия.

Великий Лука, увы, уже не готов к темпу стартовых составов Евро

На самом деле у меня нет никакого удивления. В прогнозах перед турниром говорил, что от сборной Хорватии, чье поколение прошло пик, уже идет вниз и на последнем издыхании вдруг обыграло в Катаре Бразилию и заняло третье место, тут ничего не жду. Не могут чудеса трехмиллионной нации продолжаться вечно. Они уже выжали из себя все. Или почти все. Мне кажется, у хорватов и с Албанией проблемы могут быть.

Но одной вещи я не понимаю уже не на объективном, а на субъективном уровне. Как Златко Далич мог загнать игрока уровня Йошки Гвардиола на фланг?! Он же там был выключен из 90 процентов действий. Один раз в первом тайме включили — он чуть не забил/отдал. Но этот статный парень из «Манчестер Сити» должен быть в игре все время!

Посмотрите на пару центральных защитников Хорватии Понгарич — Шутало. Вспомните, что они творили весь первый тайм. Как катастрофически сыграл Понгарич из «Лечче», 14-й команды серии А, при первом голе. А Шутало выступает в Эредивизи за «Аякс» — самые искушенные команда и лига по игре в обороне.

Йошко Гвардиол. Фото AFP

И вот кто мне объяснит, как можно было не поставить Гвардиола на ключевую позицию в центр обороны, когда там играет, извините, такое коллективное шутало? Сэр Алекс Фергюсон ведь не дурак, а он говорит, что матчи выигрывают форварды, а турниры — защитники. Поэтому он никогда не ротировал центр обороны, всегда надолго останавливался на одной паре вроде Брюс — Паллистер или Видич — Фердинанд. А тут у вас нет центра обороны — и вы ставите Йошку на край! Когда он выходил там у Пепа, это нормально — в «Сити» состав такой, что его можно крутить, как кубик Рубика. А в сборной, на мой взгляд, лучший сейчас игрок клетчатых просто обязан играть в центре!

У испанцев поразил Фабиан Руис. Никогда не выделял для себя этого игрока, не замечал его. И возраст уже не мальчишеский — 28. А он вон каков — сначала выдал тончайший разрезающий пас на выход один на один Альваро Морате, а потом болтанул у штрафной не кого-нибудь, а Луку Модрича, а потом и с остальными разобрался и забил.

Великий Лука (это не в честь него город Великие Луки, кстати, назван?) постарел. Это в отличие от Крооса видно. Теряет мячи, позволяет себя обыгрывать, сам не сказать что много создает. Вот поэтому и в «Реале» Тони играл в основе, а Модрич в последнее время выходил на замену. А к темпу стартовых составов Евро, да еще и против испанцев, он, увы, уже не готов.

Футболисты сборных Испании и Хорватии перед матчем. Фото AFP

Пивной сад у стадиона финала ЧМ и Евро

Представляете себе классический немецкий пивной сад прямо у огромной спортивной арены? Перед Олимпийским стадионом в Берлине он есть и пользуется огромной популярностью! И отчего-то гармонично сочетается с футболом, что бы ни думали по этому поводу люди, уже давным-давно разлучившие в России самую популярную спортивную игру и пиво. И никак не допускающие их нового альянса.

Обслуживают болельщиков по пенной части в Берлине классно. Мало того что напиток продают, так сказать, в стационарных условиях, в шатрах, так еще и вплоть до начала игры по этой маленькой пивной планете ходят, как я их прозвал, пивоносы — люди с портативными устройствами, откуда льется один из символов Германии. За спиной — рюкзак с пивом, в руке краник-пистолет. «Нажми на кнопку — получишь результат», как пелось в популярной песне 19 90-х.

Результат, правда, довольно дорогой для основной массы болельщиков — семь евро плюс три за специальную пластиковую е врокружку. То есть платишь десять, выпиваешь, сдаешь назад — тебе возвращают три. Правда, большинство, как я заметил, сдавать кружки не торопил и сь — рисунки-то на них были оригинальные. На одной — маленькие изображения каждого стадиона, принимающего турнир. На другой — цвета немецкого флага с логотипом чемпионата. Тем не менее цена не отпугивает людей вообще, хоть некоторые из них (хорваты в первую очередь) и выражали по этому поводу недовольство.

Один из пивонажимателей уморительно жег на русском языке — при этом с акцентом. «Больше его на футбол не берете! Желтая карточка!» — это о человеке, который уклонился от очередной кружки. «Давай, давай, за Родину!» — это другому, в чьих руках кружка как раз-таки была. Говорю ему — ты откуда так язык-то знаешь? Оказался болгарином. До более детальных объяснений не снизошел — надо было работать дальше.

А я в этом саду услышал русскую речь и выпил кружечку с отличными ребятами из Санкт-Петербурга, живущими в Берлине и Праге. Их было с десяток, и они пришли болеть за хорватов. Периодически подходила девушка-волонтер и раздавала карточки участников Евро-2024 — вроде знаменитых в свое время Panini. Все отдавали их сыну одного из петербуржцев, фанатеющему от футбола. Я последовал их примеру. Ребенок от такого количества свалившихся на него карточек был абсолютно счастлив.

Собеседники описали увиденную в метро сценку, как по дороге на арену семья с двумя детьми, видимо, еще не приученными к футболу, ехала на матч — и тут в вагон ворвалась шумная тусовка хорватских болельщиков, прыгавших и кричавших так, как умеют болельщики из Восточной Европы. Дети испугались и заплакали, ехать на этот футбол, чтобы быть там рядом с такой публикой, им хотелось не особо. Главе семьи пришлось приложить много усилий, чтобы избежать катастрофического для него развития событий. Но он преуспел.

А я, глядя на чашу стадиона, вспоминал, что в последний раз на этой старой арене с довольно далеким расположением трибун по отношению к полю (беговая дорожка, сейчас закрытая зеленым, но оттого не ставшая меньше) я был на финале ЧМ-2006. Том самом, где Зинедин Зидан боднул Марко Маттерацци и Италия в серии пенальти стала чемпионом мира. Причем место у меня тогда было без стола с монитором, так что превращения великого француза в бычка я не видел даже в повторе — вживую-то его не видел никто. И не понимал, что вообще происходит.

Следующая наша встреча с ареной произошла 18 лет спустя.

Лука Модрич. Фото AFP

До матча слышнее было нацию Модричей. После — только испанцев

С мюнхенского матча открытия я вернулся в отель в пригородном Унтерхахинге к трем ночи. После четырех часов сна задача ждала не самая простая — пересечь за полдня почти всю Германию и успеть на Испанию — Хорватию, которые начинали в шесть вечера по местному времени (игра Германия — Шотландия завершилась за час до полуночи предыдущего дня).

А лишиться матча с лучшей вывеской первого тура было бы крайне обидно. Тем более что УЕФА далеко не так щедра, как ФИФА, и выделила корреспонденту «СЭ» не под два десятка журналистских билетов на матчи группового этапа (так было в Катаре-2022), а всего пять, и два из них — в два первых дня чемпионата. К счастью, несмотря на многочисленные косяки местных железных дорог, на этот раз скоростной поезд ICE не подвел.

Едва его двери открылись, скандирование хорватов дало четко понять, кого в немецкой столице в этот день виднее и слышнее всех. Нацию Модричей — именно десятый номер и самую известную и уважаемую хорватскую фамилию на спине носит большинство их поклонников. Время болельщиков « к расной фурии» придет уже после матча.

После безумной поездки в метро на матч Германия — Шотландия, когда из каждого в вагоне сделали отбивную, в Берлине я был готов ко всему. Особенно с учетом того, что, бросив вещи в гостинице, выехал из отеля на арену меньше чем за два часа до начала матча Испания — Хорватия.

Но вагон метро, следовавшего от станции «Бисмаркштрассе» к Олимпийск ому стадион у , был почти пуст. Можно было спокойно сесть и доехать с полным комфортом. Сначала я даже подумал, что сел в поезд, следовавший не в ту сторону. Но оказалось, что никакой ошибки не было. Вероятно, все желающие попасть на «Олимпиаштадион» до него уже доехали.

Так, в общем-то , и было. Трудности начались чуть позже — уже на подступах к стадиону. А когда подступы эти были совсем дальними и я увидел арену с большого расстояния — слегка оторопел, настолько она масштабами и конфигурацией напоминает старые « Лужники » , только без крыши. Захотелось сразу найти памятник Ленину, но он куда-то отошел (наверное, выпить баварского пива, которое Владимир Ильич жаловал), а за него были олимпийские кольца на большой высоте.

Солнце даже чуть припекало, погода была теплее, чем в Мюнхене. Духовой оркестр собрал вокруг себя хорватских детей. Болельщики двух сборных выплясывали вместе, между ними наблюдались полные мир-дружба-жвачка. А какими еще у них могут быть отношения, если делить им вообще нечего, а один из лучших игроков чемпионата Испании последней пары десятилетий — хорват Модрич?

Болельщики сборной Хорватии. Фото AFP

Все казалось абсолютно благостным, пока хорватские болельщики (хотя не так убедительно, как днем и двумя ранее шотландцы), во-первых, не начали запускать дымовые шашки, а во-вторых, не перекрыли наглухо проход к арене, предназначенный для прессы. Это происходит уже второй матч подряд, и решать свои проблемы журналисты должны сами, без всякой помощи организаторов.

Мне надо было действовать хоть и настойчиво, но предельно корректно и с улыбкой — иначе бравые хорватские парни, да еще и изрядно под пивом, спуску могут и не дать. Но выбора не было — надо было идти сквозь толпу, обращаясь к каждому с просьбой пропустить и держа аккредитацию наперевес. Хотели это делать явно не все, но кого-то одергивали соседи, а один даже попросил дать ему эту аккредитацию поносить. Ага, как же...

Коллеги потом рассказывали, что это продолжалось еще долго — они еле прорвались. Непонятно и другое — почему на стадион пускали столь маленькими порциями, из-за чего и сформировалась такая толпа. Внутри-то, на самых подступах к арене, никакой толчеи уже не наблюдалось. Так зачем было создавать эту гигантскую пробку?

На днях, кстати, была опубликована информация, что еще с апреля немецкая полиция разрешила продажу и употребление каннабиса. Более того, перед началом чемпионата Европы эта самая полиция обратилась к болельщикам разных стран с просьбой... курить вот это все, а не выпивать, поскольку алкоголь, дескать, способствует агрессии. И прямо в момент выхода со станции Olympia-Stadion я почувствовал, что кто-то определенно взял эту рекомендацию на вооружение. Но продолжения это не получило, а вот соскакивать с традиционного пива болельщики явно не были намерены. Ни хорватские, ни испанские.

Йосип Шутало и Альваро Мората. Фото AFP

Клетчатые не бросили весла

... Когда в конце первого тайма Дани Карвахаль с прострела 16-летнего Ламина Ямаля забил третий безответный мяч (как же защитник поверил в себя как голеадора после победного мяча в финале Лиги чемпионов!), я написал в Telegram, что это шотландцы в хорватов переоделись.

Разумеется, я это говорил не на полном серьезе и имел в виду только провалы в обороне и решенный уже в первом тайме исход игры. В целом же между двумя этими командами и даже их игрой в этих разгромных поражениях было немного общего. Хорваты создали немало моментов даже до перерыва, а по итогам матча, в отличие от Шотландии, даже не на гол, а на голы наиграли. Но одним помог автогол Рюдигера, а другим не подсобил даже собственный пенальти. Убежден, кстати, что левый , — я увидел там только симуляцию. Видимо, плохо смотрел. Но, по мне, даже если минимальный контакт и был, то хорват настолько явно усиливал эффект нарушения, что одно это лицедейство заслуживало того, чтобы пенальти не назначать. Как говорят арбитры, «за недостаточный контакт для назначения 11-метрового».

По всему этому эпизоду к Майклу Оливеру и его бригаде было много вопросов. Первый уже прозвучал выше. Но если фол все-таки был, то почему не случилось красной карточки Родри за лишение явной возможности следующим же касанием забить? Тут вспоминаю брифинг Роберто Розетти, который говорил о максимальном уходе от практики двойных наказаний — пенальти плюс удаление (особенно это касалось нарушений за игру рукой). Да, в матче Германия — Шотландия этот «двойной удар» произошел, но там была откровенная грубость, которая обернулась бы красной карточкой в любой точке поля. А тут что?

Другое в связи с отмененным хорватским голом мне любопытнее. Что было раньше — яйцо или курица? Преждевременное, до удара, вбегание Ивана Перишича, как раз и отдавшего в итоге голевой пас Бруно Петковичу, или прыжок вратаря Унаи Симона, по мне, все-таки до удара? Сложный, многоплановый момент, который пусть лучше оценивают эксперты по судейству.

На табло вполне могло быть не 3:0, а, допустим, 4:2, как в финале ЧМ-2018, только на месте Франции — Испания. Но надо же понимать, что Испания при 3:0 не жала на газ, ей в такой группе это вообще не было надо, и переоценивать хорватскую агрессию после перерыва я бы не стал.

Тем не менее при крупном счете в пользу соперника характер команда Далича показала. И в контексте предстоящих матчей против Албании и Италии второй тайм был позитивным знаком. Весла клетчатые точно не бросили.