Разгром Хорватии впечатляет.

Сколько раз мы слышали, что клубный футбол и футбол сборных — почти два разных вида спорта. Если в первом случае ставка на системный подход и каждодневные тренировки может стать гарантом успеха на дистанции, то на краткосрочных международных турнирах на первый план выходят другие вещи — в первую очередь физическая подготовка, эмоциональный настрой и психологическая устойчивость.

Удерживать высокое качество командных взаимодействий на чемпионатах мира и Европы — дело очень тяжелое и неблагодарное. Потому в последние 10 лет на больших турнирах сборных торжествовали не догматичные команды, а те, кто был лучше готов в моменте и подстраивался под быстро меняющиеся обстоятельства.

Вот и сейчас в качестве главных фаворитов Евро изначально рассматривались сборные Англии и Франции — команды, под завязку набитые звездами. Но первые же матчи турнира заставили нас обратить внимание на два других коллектива — из Германии и Испании. Немцы растоптали шотландцев в матче-открытии 5:1 и сделали это без ярко выраженного форварда, а успех принес четкий гейм-план Нагельсманна и топовое взаимопонимание футболистов. Местная пресса в восторге, и теперь ожидания от бундестим улетели куда-то за облака.

С Испанией произошла похожая история. В первом туре «красная фурия» уже в первом тайме прошлась катком по сборной Хорватии (3:0) и продемонстрировала, что и с Моратой на острие, и с молодыми Уильямсом и Ямалем в качестве игроков поддержки можно деклассировать одну из самых опытных команд континента. А главное — теперь понятно, что банду Луиса де ла Фуэнте также можно вписывать в число главных фаворитов.

Ламин Ямаль. Фото AFP

Испанцы не удивили ни в одном компоненте — все тот же контроль мяча, высокая линия обороны и ставка на позиционные атаки. Но, как и любая матерая команда, эта сборная умеет грамотно разыгрывать разные сценарии. В случае с первым голом поймали хорватов на высоко поднятой линии защиты. Во втором в роли бомбардира выступил скрытый герой полузащиты Руис. В третьем Карвахаль замкнул подачу с фланга из центра штрафной. С одной стороны — необычные заходы для испанцев (на тики-таку это мало походило), с другой — а кто-то сомневался, что исполнители такого класса умеют решать и подобные эпизоды?

Во втором тайме фаворит просто доводил дело до логического завершения. Хорваты в отличие от шотландцев не остались в меньшинстве, потому совсем уж неприличный счет на табло мы не увидели. Но испанская сборная показала, что умеет контролировать игру и не придумывает себе проблемы на ровном месте (как это было с той же Хорватией на прошлом Евро). Что интересно — испанцы впервые за 136 матчей уступили сопернику по владению мячом (47 процентов против 53), но общая картина воспринималась даже более цельно, чем когда команда бесконечно перекатывала мяч при Луисе Энрике. Контроль не просто за счет владения, а через позиционную оборону с обилием вертикальных передач — такого в исполнении испанцев мы не видели давно. Но главное — пока это дает результат.

Родри — хребет, обеспечивающий баланс. И это еще один козырь «красной фурии». Опорник «Ман Сити» не только рулит игрой, но и выполняет огромный объем черновой работы. Если с гениальным, но малоподвижным Бускетсом Испания была уязвима в переходных фазах, то Родри за счет своей энергии и чтения игры в зародыше гасит атаки соперников, которые могли стать голевыми. Да, с Хорватией привез пенальти, но там низко села вся команда.

Конечно, переоценивать команду де ла Фуэнте пока все же не стоит. Разгром Хорватии — значимое достижение, но шашечные не показали ничего стоящего, а остроту начали создавать, когда соперник сам сбавил обороты.

В любом случае Испания достала свои козыри, но турниры сборных — вещь непредсказуемая. Сколько раз мы видели, когда начинавшая за здравие команда затем терпела фиаско (как было с Нидерландами на Евро-2008), и наоборот, когда после провала в стартовом туре обороты набирались после паузы (пример — Испания на ЧМ-2010). Так что пока фиксируем — «красная фурия» сделала большой шаг к плей-офф, но дальше может произойти все что угодно. Все-таки суперзвезд в атаке нет, а значит, ставка и дальше будет делаться на систему.