Испанцы разгромили североирландцев, Венгрия потеряла двух игроков в матче с Израилем, Холанн и Эдегор не смогли победить датчан

Обзор главных матчей сборных.

Матч между сборными Словении и Болгарии получился максимально равным — команды забили друг другу в первые 15 минут матча и завершили игру вничью. Уже на четвертой минуте встречи болгары открыли счет с пенальти, забил Десподов. Словения тоже забила со стандарта — Спорар поймал скидку Млакара после подачи с углового и сравнял.

Результат матча — скорее звоночек для Словении. Практически основному составу сборной было очень тяжело против Болгарии, которая вообще-то на Евро-2024 не едет. Ничего не смог придумать Беньямин Шешко — перспективного нападающего ни разу не нашли точным навесом, а сам он отметился только попаданием в офсайд. Его заменили на 72-й минуте.

А вот Болгария показала хороший футбол — игроки старались владеть мячом и поймать соперников на ошибке. В конце встречи вообще был шанс вырвать победу, но Крастев промахнулся в решающий момент. В общем, болгары были не похожи на команду, которая не выиграла ни одной встречи в квалификации на главный турнир лета.

Венгрия разгромила Израиль

Израиль ожидаемо проиграл фавориту встречи — сборная Венгрии забила три мяча в первые 22 минуты и доигрывала матч на автопилоте. В составе венгров блистал, кстати, не Собослаи: счет открыл Шаллаи, а позже дублем отметился Варга.

Сборная Израиля старалась играть в свою игру, но у них ничего не получалось: 16 нанесенных ударов могут сбить с толку, ведь совокупная их опасность оценивается всего в 0,58 xG. Венгры были куда опаснее: создавали очень хорошие моменты и больше владели мячом.

Радость от победы Венгрии может продлиться недолго: в первом тайме с поля из-за травмы ушел Каллум Стайлз, а после перерыва поле пришлось покинуть Доминику Собослаи. Пока неизвестно, что с игроком «Ливерпуля», говорят, что его замена — просто мера предосторожности.

Сербия неожиданно обыграла Швецию

Сборная Сербии сенсационно разгромила шведов, забив три безответных мяча. В первом тайме отличился Милинкович-Савич, во втором забили Митрович и Тадич. Правда, результат все же обманчив: из него не следует, что у Сербии вдруг появились большие шансы на выход из группы Евро-2024.

На самом деле, встреча была более равной, чем показывает счет. Команды создали примерно одинаковые по опасности моменты, а Швеция намного больше владела мячом и куда чаще била: 21 удар против семи у Сербии. Круто показал себя голкипер Райкович, выбив аж девять сейвов. За сербами стоит последить — есть вероятность, что они будут выдавать матчи с обилием голов.

Австрия и Швейцария очень старались, но не выявили победителя

Снова матч двух равных команд. Игра началась многообещающе: Баумгартнер вывел Австрию вперед уже на пятой минуте встречи, а швейцарцы ответили голом на 26-й.

Второй тайм выдался более спокойным. Тренеры скорее рассматривали матч как возможность набрать форму и тонус — использовали все замены и посмотрели в деле на всех футболистов.

По игре сильнее смотрелась скорее Швейцария — старались контролировать ход матча и больше атаковали, а вот австрийцы чаще фолили и старались сбить ритм игры. Победителя в итоге выявить не удалось.

Норвегия показала, почему не играет на Евро

Датчане выбрали интересную тактику на матч с норвежцами: полностью отдали мяч соперникам и старались ловить их на контратаках. План сработал: Дания забила два быстрых гола в первом тайме, на которые уже после перерыва ответил Холанн. Дожать датчан не удалось: уже под конец встречи вышедший на замену Поульсен установил окончательный счет 3:1.

В составе сборной Норвегии лучшими ожидаемо оказались Эрлинг Холанн и Мартин Эдегор — они и придумали единственный мяч своей сборной. Холанн, кстати, мог забивать еще, но первая его попытка была отменена из-за офсайда.

На бумаге Дания и Норвегия выглядят примерно равными командами, но датчане все равно решили играть от обороны — и выиграли. Интересно, будут ли они придерживаться такого же стиля на Евро-2024.

Ромелу Лукаку оформил дубль в матче против Люксембурга. Фото AFP

Лукаку победил Люксембург

Люксембург в последние годы сильно прибавил — сборную стали представлять футболисты, выступающие в топ-дивизионах за рубежом. Тем не менее, команда все еще не готова давать бой фаворитам — в матче с Бельгией Люксембург ожидаемо проиграл.

По игре вопросов никаких нет: сборная Люксембурга нанесла всего один удар, и тот мимо. Зато бельгийцы расстреливали ворота соперников с разных позиций: 26 ударов, 9 в створ и больше 4,5 ожидаемых голов. В общем, забивать стоило больше.

Удивительно, что Де Брейне ушел с поля без голевой передачи. Блистал молодой Жереми Доку, свою копилку с голами пополнил Ромелу Лукаку, отметился Леандро Троссард. Люксембургу до крупных турниров еще далеко — будем надеяться, что в ближайшем будущем у них все же начнет что-то получаться.

Северная Ирландия разозлила Испанию быстрым голом

Матч Испании с Северной Ирландией начался неожиданно: фавориты получили гол в свои ворота уже на второй минуте. Ответ не заставил себя долго ждать: сравнял Педри, потом забивали Мората, снова Педри, Руис, а во втором тайме отметился Оярсабаль.

Североирландцам не повезло забить так рано: после пропущенного испанцы очень быстро собрались и показали, кто здесь один из главных фаворитов на победу на Евро. Отметим Ламина Ямаля — футболист отметился двумя голевыми передачами и наверняка убедил Де Ла Фуэнте в том, что он должен получить время на турнире.