Между сборными Испании и Франции крепкие связи. Кто из футболистов мог оказаться по другую сторону баррикад

Даже Дидье Дешам не совсем француз.

Миграция на уровне сборных — процесс, который уже давно никого не удивляет. Классическая ситуация: родители уезжают из бедной страны в поисках лучшей жизни, после чего их дети получают футбольное образование в новой для себя среде. Через некоторое время мы видим их в составе новой сборной, хотя этнически они принадлежат другой национальности.

Такие истории часто происходят между африканскими и европейскими странами. Французы и испанцы имели большое число колоний, и это не могло не повлиять на миграционные процессы.

Сейчас сборные Франции и Испании — это многосоставный коктейль из игроков разных происхождений. Большинство футболистов являются выходцами из стран Африки: Ямаль, Уильямс, Меньян, Салиба, Мбаппе. Но есть и те, кто в сегодняшнем матче 1/2 финала Евро-2024 мог оказаться по другую сторону баррикад. Для них предстоящий полуфинал — особенный.

Эмерик Ляпорт. Фото Global Look Press

Эмерик Ляпорт

До 2021-го единственным французом в истории сборной Испании был полузащитник Армандо Альварес. Все изменилось после истории с Ляпортом.

Эмерик всегда хотел играть за Францию, но угодил в опалу у Дидье Дешама. Тренер готов был выпустить на поле Адиля Рами и многих других центральных защитников, но только не Ляпорта. Футболист ждал три года, но в какой-то момент терпение лопнуло, и он пришел за испанским паспортом. Имел на это полное право.

Ляпорт родился во французском регионе Новая Аквитания. Сначала мальчик тренировался в юниорских клубах Испании, но в 2010-м оказался в системе «Атлетика» из Бильбао. Все дело в том, что прабабушка и прадедушка Эмерика — баски.

Но на уровне сборных Ляпорт выступал за юношеские и молодежную сборные Франции. В 2018-м талантливый защитник перебрался в «Манчестер Сити», и казалось, что он в скором времени получит вызов от Дешама, но этого не произошло. В итоге Эмерик пропустил золотой для французов ЧМ-2018.

Спустя некоторое время Дешам все-таки вызвал Ляпорта в сборную Франции, но ни в одном из двух матчей защитник не появился на поле. Тут-то и подсуетилась Федерация футбола Испании, предложившая игроку выступать за их сборную. Через два месяца защитник получил новый паспорт и отправился с Испанией на Евро-2020.

Робен Ле Норман. Фото AFP

Робен Ле Норман

Еще один центральный защитник, который хотел выступать за Францию, а в итоге примкнул к сборной Испании. Ле Норман родился в регионе Бретань (Франция), карьеру начал во французском «Бресте», а в Испанию переехал в 2016 году.

Со временем Робен вырос в топ-игрока в «Сосьедаде» и был очень разочарован тем, что Дешам не вызвал его на ЧМ-2022.

В начале 2023-го Королевская испанская футбольная федерация запустила процедуру натурализации Ле Нормана. Игрок с удовольствием получил приглашение в сборную и забетонировал центр обороны при Луисе де ла Фуэнте.

Робен не сыграет с французами из-за перебора желтых, о чем наверняка жалеет. Их связка с Ляпортом действовала бы сегодня с удвоенной мотивацией.

Тео и Лукас Эрнандес. Фото Global Look Press

Братья Эрнандесы

Цвета сборной Франции защищают Тео и Люка Эрнандесы, которые вполне могли бы усилить испанскую команду. Они родились в Марселе, но получили футбольное образование в Испании. В 2007-м братья попали в систему мадридского «Атлетико». Спустя годы их пути разминулись: Тео транзитом через «Реал» и «Реал Сосьедад» оказался в «Милане», а Люка сначала перебрался в «Баварию», а затем в «ПСЖ».

Как они могли играть за сборную Испании? Тео в 2016-м попытался получить испанский паспорт, но потом изменил решение, назвав это «ошибкой молодости».

Люка в 2018-м отклонил вызов в сборную Франции и ждал приглашения от Хулена Лопетеги, но позднее передумал, как и младший брат.

Сегодня Тео сыграет против команды, за которую мог бы теоретически выступать. Люка же пропускает Евро из-за травмы, но будет болеть за Францию и персонально за своего брата.

Дидье Дешам. Фото AFP

Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам родился в Байонне — это небольшой городок, население которого никогда не превышало 50 тысяч человек. Он расположен прямо у границы с Испанией и известен как центр культуры басков.

Из этого народа происходили предки Дешама и по отцовской, и по материнской линии. Дидье неоднократно заявлял в интервью, что гордится принадлежностью к баскам:

«Я прожил в Стране басков до пятнадцати лет, там вся моя семья. Мне трудно сказать, кто я — француз или баск».

Дешам всю карьеру выступал за Францию и точно не жалеет об этом, ведь на его счету победы на чемпионатах мира и Европы. Для того, чтобы выиграть Евро в качестве тренера, ему осталось сделать два шага. Первый — обыграть Испанию, страну, которая не является для него чужой.