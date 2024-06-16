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Сегодня, 00:15

Италия пропустила на 23-й секунде, но обыграла Албанию. Спаллетти сделал заявку на выход из «группы смерти»

Сборная Италии обыграла Албанию на старте Евро-2024
Андрей Кузичев
Корреспондент
Футболисты сборной Италии празднуют гол Николо Бареллы в ворота сборной Албании.
Фото AFP
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти.
Фото Reuters
Недим Байрами праздует свой гол в ворота сборной Италии.
Фото Reuters
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Чемпионы Европы начали защиту титула с победы.
Чемпионат Европы. Группа B
15 июн, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Италия
2:1
Албания

В каждой «группе смерти», как правило, обязательно присутствует обреченная на заклание жертва. Правда, порой она оказывается очень агрессивной и категорически не хочет мириться с собственным статусом. Как Венгрия на прошлом континентальном первенстве, где мадьяры едва не вышли в плей-офф из квартета с Португалией, Германией и Францией. Так что еще неизвестно, с каким соперником лучше стартовать.

Джанлуиджи Доннарумма и&nbsp;Марио Митай. Италия победила Албанию. Онлайн-трансляция матча Евро-2024

В любом случае все определяет результат, поэтому Испания по итогам первого тура может утверждать, что нет ничего круче, чем прибить прямого конкурента. А в Хорватии мнение прямо противоположное. Наверное, «шашечные» предпочли бы размяться на Албании. Только если и были у кого такие мысли, то они улетучились через 23 секунды с момента стартового свистка в Дортмунде.

Теперь автором самого быстрого гола в истории чемпионатов Европы является не Дмитрий Кириченко, а полузащитник «орлов» Байрами. Родившийся в швейцарском Цюрихе футболист уже шесть сезонов играет в Италии. С переменным успехом. Байрами выходил в серию А вместе с «Эмполи», а недавно вылетел из нее в качестве игрока «Сассуоло». Послужной список не самый внушительный, зато опыт — колоссальный.

Недим Байрами праздует свой гол в ворота сборной Италии.
Фото Reuters

Может быть, он помог просчитать авантюрный вброс аута в исполнении Димарко в свою штрафную? От этого обалдели даже центральные защитники итальянцев, а Байрами вогнал мяч в ближний верхний угол. Словно напомнил о сентябрьском матче на «Сан-Сиро», где «Сассуоло» сенсационно обыграл будущего чемпиона «Интер» (2:1), а Бастони с Димарко оказались статистами, когда Байрами забивал переломный гол.

Только та игра стала лишь эпизодом большой кампании, по итогам которой одни получили скудетто, а вторые вылетели. Вот и здесь все встало на места довольно быстро. Албанцы вроде бы старались сохранить агрессию, как на первых минутах, однако смелость соперника помогла «Скуадре адзурре». Простора ей, конечно, пытались не давать, но для взлома обороны соперника у Лучано Спаллетти был полный набор инструментов.

Недим Байрами. Рекорд Кириченко побит спустя 20 лет. Байрами забил быстрейший гол в истории Евро

Отличные скорости, быстрое движение мяча, индивидуальное мастерство, которое позволяло создавать перевес за счет обыгрыша один в один. Подача Пеллегрини на голову Бастони плюс коварная траектория полета мяча после дальнего удара Бареллы (с 10 голами в сборной он догнал Дзолу, Кассано и Инсинье, а также обошел Тотти), и все увидели, кто здесь действующий чемпион Европы. И это еще Стракоша выдал крутейший сейв, переведя мяч в штангу, когда его пытался перебросить Фраттези. А потом отбил удар в упор от Скамакки, которого здорово мотивировали слова Спаллетти, и он ярчайшей второй половиной сезона в «Аталанте» заслужил место не только в заявке — в стартовом составе.

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти.
Фото Reuters

В принципе, расклад сил наглядно демонстрировала статистика первого тайма. Три созданных Пеллегрини момента, семь контактов с мячом в чужой штрафной и четыре удачные обводки Кьезы, шесть выигранных единоборство (три верховых) у не проигравшего ни одной дуэли Калафьори — у албанцев ничего подобного и близко не было. Защитник «Локомотива» Митай, за которым следят итальянские клубы, с трудом сдерживал Кьезу и периодически не жалел ног своего возможного одноклубника по «Ювентусу».

Единственное отличие Италии от других уже стартовавших фаворитов — они оказались не столь кровожадными, как немцы, и не такими эффективными в завершении, как испанцы. При этом второй тайм шел под диктовку чемпионов, а все атакующие потуги Албании пресекались в зародыше жесточайшим прессингом. Но вот был бы номер, если бы Манай на 90-й минуте зацепился за единственный шанс после роскошной диагонали через полполя при единственной ошибке Калафьори!

Обошлось легким испугом благодаря Доннарумме. «Адзурри» сделали то, что должны были. Взяли свои очки, вкатились в турнир и подходят к играм с прямыми конкурентами с определенным запасом уверенности. Албания же кого-то может очень больно покусать, а Сильвиньо в следующих играх, возможно, даст шанс удачно выходившему на замены в отборочном цикле казанцу Даку.

Футбол
Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
Чемпионат Европы по футболу
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