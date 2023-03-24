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Чемпионат Европы

Сегодня, 01:15

Манчини против Англии не спас аргентинский новичок, великий рекорд Роналду, у Дании новая звезда

Андрей Кузичев
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Обзор состоявшихся в четверг матчей отборочного цикла Евро-2024.

Кейн превзошел Руни

Группа С

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
23 мар, 22:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Италия
1:2
Англия

Слепой жребий — это точно не про отборочный цикл нынешнего Евро, где в первом же туре болельщики увидели ремейк финала предыдущего континентального первенства. Да еще и не в первый раз за последнее время, так как Италия и Англия были соперниками в группе Лиги наций. Там, кстати, «скуадра адзурра» засушила британскую атаку (0:0, 1:0), словно показывая, что Роберто Манчини успешно провел работу над ошибками после того, как оставил страну без ЧМ-2022.

Криштиану Роналду и&nbsp;Доменико Тедеско. Финиш Роналду, Тедеско в Бельгии, Англия против Италии. Сегодня — старт отбора Евро-2024 без России

При этом главный тренер остался верен себе в плане выбора неожиданных новичков и отправил на острие атаки 23-летнего Ретеги. Аргентинец, которому в натурализации помогли итальянские бабушка и дедушка, проводит на родине второй яркий сезон в составе «Тигре», а права на него принадлежат «Бока Хуниорс». И, в принципе, у новичка было не так много альтернатив, учитывая, что Распадори травмирован, Иммобиле не в форме, а Белотти в «Роме» лишь игрок ротации.

Манчини с его смелыми решениями — полная противоположность Гарета Саутгейта, который по-прежнему верит в Магуайра. Только победителей судить не принято, а команда «Трех львов» наконец-то взяла верх над Италией впервые за одиннадцать лет. Начала с удара с подбора в исполнении Райса. Продолжила — историческим 11-метровым, который был назначен после вмешательства ВАР, обратившего внимание на контракт мяча с рукой Ди Лоренцо.

Так Кейн получил идеальный шанс и, забив 54-й мяч за сборную, стал ее лучшим бомбардиром. И оставил за спиной Уэйна Руни. А еще Харри перед уходом на перерыв блестящим пасом организовал убойный момент для Грилиша, однако тот ухитрился отправить мяч не в ворота, а вдоль них. Можно сказать, пощадил итальянцев, которые могли быть унижены за один тайм. И это еще в Неаполь не приехал травмированный Рэшфорд.

В итоге комичный промах Грилиша и работа Манчини в перерыве реанимировали Италию. Причем дебютный гол Ретеги за сборную состоялся не только благодаря идеальной передаче Пеллегрини, но и при содействии Магуайра. Тот ухитрился обрезать команду плохим пасом при выходе из обороны, после чего, пытаясь исправиться, травмировал Бареллу. А еще жарче стало в тот момент, когда на 79-й минуте вторую желтую карточку получил Шоу. Но англичане выстояли вдесятером, и тем слаще эта победа.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
23 мар, 22:45. Tose Proeski Arena (Скопье)
Македония
2:1
Мальта

И

В

Н

П

М

О

1. Англия

1

1

0

0

2-1

3

2. Северная Македония

1

1

0

0

2-1

3

3. Украина

0

0

0

0

0-0

0

4. Мальта

1

0

0

1

1-2

0

5. Италия

1

0

0

1

1-2

0

26 марта. Англия — Украина, Мальта — Италия.

Канселу идет на португальский рекорд

Группа J

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
23 мар, 22:45. Jose Alvalade (Лиссабон)
Португалия
4:0
Лихтенштейн

В четверг новую жизнь начинали как сборная Португалии, которая за восемь лет под началом Фернанду Сантуша выиграла Евро-2016 и первую Лигу наций, так и принявший одну из сильнейших сборных континента Роберто Мартинес. Испанец отдал шесть лет Бельгии и взял с ней бронзу ЧМ-2018, но в какой-то момент отношения зашли в тупик. Сначала в творческий, что стало сказываться на качестве игры и результатах, а потом кризис стал глобальным, следствием чего были знаменитые скандалы на мировом первенстве в Катаре.

Впрочем, сейчас все пишут историю с чистого листа, а на старте отбора у Португалии соперники, которые идеально подходят для отработки чего-то нового и для улучшения статистики. И даже исторического достижения, которое было зафиксировано в момент стартового свистка. На родном для себя стадионе «Жозе Алваладе» Криштиану Роналду обошел Бадера аль-Мутава из Кувейта и стал рекордсменом мира по числу матчей на уровне сборных.

В своей 197-й игре португальский капитан еще и поднял планку другого своего достижения — по забитым мячам на таком уровне. После реализованного пенальти и выстрела со штрафного у Криша уже 120 голов в национальной команде. И 32 в отборочных турнирах Евро, что тоже является рекордом. Удивило лишь то, что ворота Лихтенштейна Роналду поразил только в третьей игре, и теперь эта команда стала его 175-й жертвой.

А еще стоит отметить Жоау Канселу, который и 11-метровый заработал, и счет открыл. Нынешний баварец в перспективе может стать самым результативным португальским защитником. Сейчас с 8 мячами Канселу догнал Пепе и Фернанду Коуту, а впереди только отличившийся 11 раз экс-зенитовец Бруну Алвеш.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
23 мар, 22:45. Anton Malatinsky Stadium (Трнава)
Словакия
0:0
Люксембург

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
23 мар, 22:45. Bilino Polje (Зеница)
Босния и Герцеговина
3:0
Исландия

И

В

Н

П

М

О

1. Португалия

1

1

0

0

4-0

3

2. Босния

1

1

0

0

3-0

3

3. Люксембург

1

0

1

0

0-0

1

4. Словакия

1

0

1

0

0-0

1

5. Исландия

1

0

0

1

0-3

0

6. Лихтенштейн

1

0

0

1

0-4

0

26 марта. Люксембург — Португалия, Словакия — Босния, Лихтенштейн — Исландия.

Казахстан оступился на старте

Группа Н

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
23 мар, 18:00. Astana Arena (Астана)
Казахстан
1:2
Словения

Игра Казахстана под началом российского специалиста Магомеда Адиева стала одним из откровений Лиги наций. Однако отборочный цикл континентального первенства — это другой уровень ответственности и соперников, что и показала стартовая игра дня в Астане. Причем против словенцев в стартовом составе РПЛ представлял только защитник «Ахмата» Быстров, тогда как армеец Зайнутдинов и Скворцов из «Химок» начали в запасе, а зенитовец Алип остался вне заявки.

Зато обнаружились новые герои в лице 20-летнего полузащитника Самородова. Он впервые в карьере попал в стартовый состав сборной и открыл счет, головой рикошетом от перекладины поразив цель с подачи Вороговского. Бывший игрок ЦСКА Бийол только руками развел, однако словенцы в какой-то момент забрали инициативу в свои руки и начали второй тайм с результативного розыгрыша углового.

Возможно, все снова перевернулось бы, если бы тут же лидерство хозяевам вернул Аймбетов. Однако он промахнулся, а ближе к концу матча вышедший на замену Каиров упустил соперника в ключевой атаке. Сыграл явно хуже Быстрова, который перед этим ценой травмы остановил выходившего один на один Зайца. А в компенсированное время победу Словении отстоял вытащивший мяч из-под перекладины Облак.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
23 мар, 22:45. Parken Stadium (Копенгаген)
Дания
3:1
Финляндия

Провалившаяся на ЧМ-2022 Дания обновляется, и символом этого стал первый гол европейской квалификации. Отвечающий теперь за правый фланг Ба отметил первый выход в старте в официальном матче передачей на впервые отличившегося на таком уровне Хейлунна. Восходящей звезде «Аталанты» было суждено стать героем игры в Копенгагене. После углового он забил решающий мяч, а потом и вовсе оформил хет-трик, чего датчанам в отборах на Евро не удавалось 40 лет — со времен Михаэля Лаудрупа. Правда, до идеала хозяевам было далеко, и ослабленную травмой замененного в дебюте Кристенсена финны вскрыли образцовой контратакой с тонкой завершающей передачей Пукки.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
23 мар, 22:45. Olimpico Serravalle (Серравалле)
Сан-Марино
0:2
Северная Ирландия

И

В

Н

П

М

О

1. Финляндия

1

1

0

0

3-1

3

2. Северная Ирландия

1

1

0

0

2-0

3

3. Словения

1

1

0

0

2-1

3

4. Казахстан

1

0

0

1

1-2

0

5. Финляндия

1

0

0

1

1-3

0

6. Сан-Марино

1

0

0

1

0-2

0

26 марта. Дания — Казахстан, Северная Ирландия — Финляндия, Словения — Сан-Марино.

Гарри Кейн
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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