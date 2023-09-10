Сборные Италии и Германии в кризисе. Обе ни разу не выходили в плей-офф ЧМ после побед на турнире в 2006-м и 2014-м

Дебют Спаллетти в национальной команде испортили северные македонцы.

У больших по именам (но сейчас — исключительно на бумаге) сборных появились не столь именитые соперники, которые уже не первый раз становятся для них занозой в одном месте.

Для Италии это Северная Македония. В стыках ЧМ-2022 она лишила команду Роберто Манчини поездки в Катар, оставив «скуадру адзурру» без второго чемпионата мира подряд. Впервые в истории, между прочим — до 2018 года итальянцы пропустили только ЧМ-1958. То фиаско в стыках стало шоком для страны, перед тем ставшей чемпионом Европы.

А теперь северные македонцы ничьей испортили дебют Лучано Спаллетти. Италии нужно во вторник во что бы то ни стало обыгрывать дома Украину, сыгравшую крепкую домашнюю ничью с уверенными лидерами группы — англичанами. Но ты поди еще обыграй украинцев с таким тренером, как Сергей Ребров. А если и во втором матче при Спаллетти Италия останется без победы, то четырехкратные чемпионы мира сильно рискуют не поехать теперь и на Евро.

Футболисты сборной Италии после матча с Северной Македонией. Фото Reuters

А другие четырехкратные, немцы Ханси Флика, в товарищеском матче дома позорно отлетели от Японии — 1:4. Когда этот тренер взял разобранную «Баварию» у Нико Ковача (или, как выражаются иные остряки еще с игровых времен, Никаковача) и в том же сезоне выиграл Лигу чемпионов, Флик нравился всем. Но сборная... Это оказалось совсем не его, и сейчас отношение к Флику в Германии колеблется между осмеянием и ненавистью.

В конце прошлого года он не вышел из группы на ЧМ-2022, на моих глазах проиграв... все той же Японии. Причем первый час немцы возили соперника, редко выпуская из штрафной, но забив вместо четырех-пяти голов всего один. А потом пропустили два подряд — и расклады в группе сложились так, что ничьей с Испанией и волевой победы над Коста-Рикой с забившим в ее составе гол Ельциным Техедой бундестим не хватило.

И вот случилась новая встреча с японцами, и те на сей раз Германию просто отвозили. Голы там забивались просто издевательские. Команде Флика сильно повезло, что Евро Германия принимает у себя в стране, а значит, лишена отбора, из которого в таком состоянии могла бы и не выйти. Но людям страшно подумать, что сборная может в подобном виде подойти к домашнему турниру.

Германия пропускает гол от японцев. Фото Reuters

Вот, кстати, какая интересная штука: ни Италия после победы на ЧМ-2006, ни Германии после золота на ЧМ-2014 больше никогда не выходили в плей-офф мировых первенств! Словно футбольный Бог со значком ФИФА выдает первое место и говорит: на какое-то время вообще забудьте, губы не раскатывайте.

После того как Зидан боднул Маттерацци, а Италия обыграла Францию по пенальти, она дважды не выходила из группы на ЧМ и дважды вообще туда не ездила. А Германия после знаменитых 7:1 у Бразилии и золотого гола Гетце Аргентине не выбралась из группы ни в России, ни в Катаре.

У других чемпионов мира XXI века, кроме одних, тоже начинались разные проблемы, хотя и не в такой степени.

Бразилия после золота-2002 до финала больше не добиралась (пять раз, что есть историческая аномалия), и даже до полуфинала — лишь однажды, дома, где получила 1:7, но до четвертьфинала доходила всякий раз.

Испания после золота-2010 не вышла из группы в 2014-м, а выйдя на двух последующих турнирах, тут же вылетала в сериях пенальти от России и Марокко, будучи явным фаворитом. То есть, как и у Италии с Германией, после чемпионства — ноль побед в плей-офф.

И только Франция, выиграв ЧМ-2018, вышла и в следующий финал. Кстати, после предыдущей победы, в 98-м, «трехцветные» проехали мимо плей-офф в Корее и Японии, но в 2006-м уже дошли до финала. А в Катаре — так вообще сразу после золота.

Как-то будет у Аргентины?