Италия вымучила победу над Албанией. Но теперь у команды Спаллетти есть право на ошибку, и это делает ее опасной

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Вот ведь парадоксальная ситуация: с одной стороны, итальянский футбол вроде бы на подъеме. В 2022 году «Рома» выиграла Лигу конференций, в 2023-м сразу три клуба с Апеннин были в финалах еврокубков, в 2024-м — два, и «Аталанта» победила в Лиге Европы. Кроме того, в прошлом году сборная Италии U-20 стала вице-чемпионом мира, а команда U-19 взяла чемпионат Европы, а за пару недель до старта ЧЕ-2024 сборная U-17 повторила достижение старших товарищей, катком пройдясь по всем соперникам на первенстве континента.
С другой, уровень ожиданий от «Скуадры адзурры» на этом Евро если не запредельно низкий, то уж точно не выше среднего. Вроде бы лазурное небо Лондона и It's coming to Rome от Леонардо Бонуччи были совсем недавно, но за три года от той восхитившей всех команды Роберто Манчини мало что осталось. Да и вообще, чего ждать от сборной, где за место центрфорварда соперничают Джанлука Скамакка и Матео Ретеги, а 10-й номер носит Лоренцо Пеллегрини — неплохой футболист, но его даже сравнивать невозможно с людьми, игравшими с «десяткой» на спине пару десятилетий назад. Была, конечно, сборная Антонио Конте на ЧЕ-2016 с Марко Пароло и Стефано Стураро в полузащите и Грациано Пелле и Симоне Дзадзой в атаке, но там хотя бы было великое трио в защите — Андреа Бардзальи, Бонуччи и Джорджио Кьеллини.
Таким же парадоксальным получился и матч с Албанией. С одной стороны, 70% владения, 812 передач (для сравнения, у Германии в игре против Шотландии было 683), 17 ударов по воротам и четыре голевых момента по версии Opta. С другой стороны, никакой победы могло бы и не быть, если бы не плечо Джиджи Доннаруммы на последней минуте. Опять же, это показатель класса вратаря — вот так вот стоять весь матч без дела, а потом не потерять концентрацию и потащить в нужный момент. Но оборотная сторона — Италия должна была заканчивать эту игру раньше. И не заставлять так нервничать Кьеллини: экс-капитан сборной выступал в роли эксперта на канале Fox Sport и после финального свистка сказал, что единственное, что он сейчас чувствует, — облегчение.
Остальные впечатления такие же парадоксально-противоречивые. Вроде бы отличный первый тайм в исполнении Скамакки: и отличные действия в подыгрыше (его тонкие передачи на Пеллегрини и Давиде Фраттези вполне могли стать голевыми), и хороший выбор позиции, и правильное заполнение зон. Но после перерыва все куда-то исчезло. У Пеллегрини — голевой пас на Алессандро Бастони, но от основной «десятки» сборной ждешь большего КПД. У Федерико Димарко — ассист на гол Николы Бареллы, но кошмарный привоз на старте матча забудут еще нескоро.
Пожалуй, только Федерико Кьеза был стабильно хорош. Такое ощущение, что все последние месяцы он копил силы и энергию для чемпионата Европы. Ну или футболка сборной оказывает на форварда «Ювентуса» такое благотворное действие. Но Кьеза действительно напомнил себя образца ЧЕ-2020, и то, что он ушел с поля, сильно хромая, — плохой знак для Италии.
И, в общем, эта победа — никакой не сигнал скептикам. Хотя поводов для оптимизма она если и дала, то не очень много. Скорее, это просто гарантия того, что провала на этом ЧЕ не будет. При нынешней системе розыгрыша с 24 участниками и четырьмя сборными с третьих мест, выходящими в плей-офф, три очка — это еще не гарантия, но вполне себе хороший задел. Например, на прошлом Евро Украина вышла в 1/8 финала с тремя баллами и разницей мячей «-2». Но такой сценарий, правда, с большой вероятностью сулит Португалию в первом раунде плей-офф.
Но успех в матче с Албанией дает Италии право на ошибку, которого у нее не было субботним вечером в Дортмунде. Победа была обязательна — и с точки зрения самооценки, и с точки зрения турнирной стратегии. Да, сейчас страшно представить, что будут делать испанцы с Рикардо Калафьори (человек, кстати, провел мощнейший сезон в серии А и попал в сборную абсолютно заслуженно), но там «Скуадре адзурре» будет нечего терять. А в такой ситуации шансы есть даже у команды с Ретеги на острие.