Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 08:45

Италия вымучила победу над Албанией. Но теперь у команды Спаллетти есть право на ошибку, и это делает ее опасной

Италия стартовала на Евро-2024 с волевой победы над Албанией
Дмитрий Гирин
Корреспондент
Футболисты сборной Италии празднуют гол Николо Бареллы в ворота Албании (2:1).
Фото Reuters
Telegram Дзен
Удивительный матч в Дортмунде.
Чемпионат Европы. Группа B
15 июн, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Италия
2:1
Албания

Вот ведь парадоксальная ситуация: с одной стороны, итальянский футбол вроде бы на подъеме. В 2022 году «Рома» выиграла Лигу конференций, в 2023-м сразу три клуба с Апеннин были в финалах еврокубков, в 2024-м — два, и «Аталанта» победила в Лиге Европы. Кроме того, в прошлом году сборная Италии U-20 стала вице-чемпионом мира, а команда U-19 взяла чемпионат Европы, а за пару недель до старта ЧЕ-2024 сборная U-17 повторила достижение старших товарищей, катком пройдясь по всем соперникам на первенстве континента.

Недим Байрами. Рекорд Кириченко побит спустя 20 лет. Байрами забил быстрейший гол в истории Евро

С другой, уровень ожиданий от «Скуадры адзурры» на этом Евро если не запредельно низкий, то уж точно не выше среднего. Вроде бы лазурное небо Лондона и It's coming to Rome от Леонардо Бонуччи были совсем недавно, но за три года от той восхитившей всех команды Роберто Манчини мало что осталось. Да и вообще, чего ждать от сборной, где за место центрфорварда соперничают Джанлука Скамакка и Матео Ретеги, а 10-й номер носит Лоренцо Пеллегрини — неплохой футболист, но его даже сравнивать невозможно с людьми, игравшими с «десяткой» на спине пару десятилетий назад. Была, конечно, сборная Антонио Конте на ЧЕ-2016 с Марко Пароло и Стефано Стураро в полузащите и Грациано Пелле и Симоне Дзадзой в атаке, но там хотя бы было великое трио в защите — Андреа Бардзальи, Бонуччи и Джорджио Кьеллини.

Лучано Спаллетти.
Фото Reuters

Таким же парадоксальным получился и матч с Албанией. С одной стороны, 70% владения, 812 передач (для сравнения, у Германии в игре против Шотландии было 683), 17 ударов по воротам и четыре голевых момента по версии Opta. С другой стороны, никакой победы могло бы и не быть, если бы не плечо Джиджи Доннаруммы на последней минуте. Опять же, это показатель класса вратаря — вот так вот стоять весь матч без дела, а потом не потерять концентрацию и потащить в нужный момент. Но оборотная сторона — Италия должна была заканчивать эту игру раньше. И не заставлять так нервничать Кьеллини: экс-капитан сборной выступал в роли эксперта на канале Fox Sport и после финального свистка сказал, что единственное, что он сейчас чувствует, — облегчение.

Футболисты сборной Италии празднуют гол Николо Бареллы в&nbsp;ворота сборной Албании. Италия пропустила на 23-й секунде, но обыграла Албанию. Спаллетти сделал заявку на выход из «группы смерти»

Остальные впечатления такие же парадоксально-противоречивые. Вроде бы отличный первый тайм в исполнении Скамакки: и отличные действия в подыгрыше (его тонкие передачи на Пеллегрини и Давиде Фраттези вполне могли стать голевыми), и хороший выбор позиции, и правильное заполнение зон. Но после перерыва все куда-то исчезло. У Пеллегрини — голевой пас на Алессандро Бастони, но от основной «десятки» сборной ждешь большего КПД. У Федерико Димарко — ассист на гол Николы Бареллы, но кошмарный привоз на старте матча забудут еще нескоро.

Пожалуй, только Федерико Кьеза был стабильно хорош. Такое ощущение, что все последние месяцы он копил силы и энергию для чемпионата Европы. Ну или футболка сборной оказывает на форварда «Ювентуса» такое благотворное действие. Но Кьеза действительно напомнил себя образца ЧЕ-2020, и то, что он ушел с поля, сильно хромая, — плохой знак для Италии.

И, в общем, эта победа — никакой не сигнал скептикам. Хотя поводов для оптимизма она если и дала, то не очень много. Скорее, это просто гарантия того, что провала на этом ЧЕ не будет. При нынешней системе розыгрыша с 24 участниками и четырьмя сборными с третьих мест, выходящими в плей-офф, три очка — это еще не гарантия, но вполне себе хороший задел. Например, на прошлом Евро Украина вышла в 1/8 финала с тремя баллами и разницей мячей «-2». Но такой сценарий, правда, с большой вероятностью сулит Португалию в первом раунде плей-офф.

Лучано Спаллетти, Джанлуиджи Доннарумма, Николо Барелла. Сборная Италии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Но успех в матче с Албанией дает Италии право на ошибку, которого у нее не было субботним вечером в Дортмунде. Победа была обязательна — и с точки зрения самооценки, и с точки зрения турнирной стратегии. Да, сейчас страшно представить, что будут делать испанцы с Рикардо Калафьори (человек, кстати, провел мощнейший сезон в серии А и попал в сборную абсолютно заслуженно), но там «Скуадре адзурре» будет нечего терять. А в такой ситуации шансы есть даже у команды с Ретеги на острие.

Футбол
Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
Чемпионат Европы по футболу
2
Обсудить
Читайте также
Шипачев рассказал об обмене из «Ак Барса» в минское «Динамо»
Названы главные звезды Евро-2024
С Днем медика: прикольные картинки и открытки, оригинальные поздравления
«Флориду» унизили, Боба сослали в запас, а Макдэвид снес рекорды Гретцки и Малкина. Что произошло в четвертом матче финала Кубка Стэнли
Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам
Столичная прокуратура взяла под контроль дело об отравлении людей в Москве
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Третий день Евро-2024: Сербия против английских звезд, обескровленная Польша и надежда на чудо от Облака
Саутгейт выделил сильные стороны сборной Сербии перед матчем на Евро-2024
Стойкович назвал большим успехом выход сборной Сербии на Евро-2024
Сербия — Англия: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024
Польша — Нидерланды: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Словения — Дания: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Станет ли Ямаль мировой звездой? Фати тоже называли вторым Месси». Взгляд на победу Испании

Третий день Евро-2024: Сербия против английских звезд, обескровленная Польша и надежда на чудо от Облака