Италии нужно было вспомнить о ДНК и вернуться к катеначчо. Шанс победить Испанию был только в этом

«Красная фурия» — пример того, как нужно адаптировать традиции.

Испания против Италии — это новая классика чемпионатов Европы. Они сыграли между собой вот уже на пятом турнире подряд начиная с Евро-2008 (плюс еще матч на Кубке конфередераций-2013, встречи в отборе на ЧМ-2018 и относительно свежая Лига наций-2021). И за это время выработалась любопытная закономерность:

— на ЧЕ-2008 в 1/4 финала Италия сыграла против Испании в свой более или менее классический футбол, да еще без Андреа Пирло и Дженнаро Гаттузо, завершилось все очень ровными 0:0 и серией пенальти;

— на ЧЕ-2012 матчей было аж два: на групповом этапе, как сейчас, и затем в финале. Та Италия Чезаре Пранделли старалась показывать живой атакующий футбол, но в матче за титул закончилось все грустно — 0:4;

— на ЧЕ-2016 в 1/8 финала команда «дровосеков» Антонио Конте была максимально итальянской — и выбила Испанию (2:1);

— наконец, на ЧЕ-2020 Италия Роберто Манчини разрушила все стереотипы и похоронила катеначчо, но в полуфинал с Испанией — единственный на турнире матч, в котором «Скуадра адзурра» уступила по владению, моментам и визуальному впечатлению в целом.

Почему я вообще обращаю на это внимание? Потому что стиль Испании все эти годы оставался более или менее одним и тем же, а разница в деталях в данном случае несущественна. То есть Италия побеждала, ну или доводила дело до серии 11-метровых, когда не пыталась переиграть «Красную фурию» на ее территории.

Нынешняя сборная Лучано Спаллетти, конечно, пытается играть, как и все последние годы, — владение, прессинг, контроль, выход в атаку через короткий пас и так далее. Но против Испании это ожидаемо не прокатило. Разумеется, Спаллетти совершенно не планировал то, что происходило на поле в первые 60 минут. Об этом говорят хотя бы неизменные по сравнению с матчем с Албанией состав и схема (4-2-3-1, переходящая в 3-3-3-1 в атакующей фазе), где центральные защитники — Алессандро Бастони и Рикардо Калафьори — в игре с мячом куда лучше, чем без него (неслучайно главный тренер «Интера» Симоне Индзаги регулярно убирает Бастони с поля в сложных концовках).

Гол испанца Рикардо Калафьори (№5) в свои ворота. Фото Reuters

Верность стилю — это, безусловно, хорошо. Но когда ты элементарно не можешь вывести мяч в атаку, итоговое соотношение ударов — 20 против 4 (9-1 в створ), а xG — 1,90 против 0,18, то это просто провал и катастрофа. И топ-форма Джиджи Доннаруммы тут слабое утешение. Иногда лучше наплевать на моду и стиль, боязнь показаться ретроградным и вспомнить о своей ДНК. Тем более что в запасе были вполне подходящие для этого люди вроде Джанлуки Манчини или Маттео Дармиана, который провел восхитительный сезон в «Интере» и уж точно не позволил бы так над собой издеваться Нико Уильямсу, как это позволил Джованни Ди Лоренцо.

В итоге же получилось ни два ни полтора. И теперь матч последнего тура с Хорватией становится для Италии решающим, как и для соперника. Да, «Скуадру адзурру» устроит ничья и, возможно, даже поражение в один мяч (трех очков и разности «-1» может и хватить для 1/8 финала), но непонятно, как поведет себя команда Спаллетти в такой стрессовой ситуации.

Испания, кстати, показывает хороший пример того, что не нужно держаться за догмы. Во втором тайме она позволила Италии потрогать мяч, но только когда сама этого захотела, — вполне себе показатель той самой гибкости. При Луисе Энрике испанцы ничего подобного бы себе, конечно, не позволили. А тут сначала уступили по владению Хорватии, прервав невероятную серию из 138 матчей, в которых они соперника превосходили, а затем дали Италии иллюзию того, что не все так безнадежно (итоговый показатель — вполне вроде бы рабочие 57% на 43%).

Команда Луиса де ла Фуэнте смотрится свежо и дерзко (как Уильямс и Ламин Ямаль на флангах атаки), не скатываясь в унылый стерильный ватокат, как это порой было при Луисе Энрике, позднем Висенте дель Боске или в бестренерье на ЧМ-2018. Правда, пара центральных защитников в лице Эймерика Лапорта и Робина Ле Норманна — далеко не железобетон, первый так вообще любитель устроить привоз, да и вратарь Унаи Симон — хорошист, а не отличник. И в этом смысле страшно интересно посмотреть на эту Испанию против соперника, который реально способен создать ей проблемы и сделать больно. Но это уже в плей-офф, да и то, судя по сетке, не ранее четвертьфинала.