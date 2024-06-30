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Сегодня, 08:00

Футбол Италии — позор для действующего чемпиона Европы. Сборной лучше было не приезжать на турнир

Италия проиграла Швейцарии в 1/8 финала Евро-2024
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Италия проиграла Швейцарии (0:2) в 1/8 финала Евро-2024. Рикардо Родригес и Федерико Кьеза.
Фото Reuters
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«Скуадра адзурра» проиграла в 1/8 финала Швейцарии — 0:2.
Чемпионат Европы. 1/8 финала
29 июн, 19:00. Olympiastadion (Берлин)
Швейцария
2:0
Италия

Лучше бы сборная Италии не приезжала на этот Евро. Вот не было ее на ЧМ-2022, и хоть репутация не страдала. Нет команды — нет впечатлений.

Мы как-то по инерции относили «Скуадру адзурру» к топам, ведь она вот-вот взяла золото на Евро-2020, всего-то три года назад. Да и в таблице коэффициентов УЕФА серия А шумит, успешно атакует еврокубки — в последние два сезона набрала больше всего баллов. В общем, могла возникнуть иллюзия, что у Италии все в порядке.

Швейцария обыграла Италию (2:0) и&nbsp;вышла в&nbsp;четвертьфинал Евро-2024. Ремо Фройлер после забитого гола. Якин превзошел Спаллетти: Италия провалила защиту титула. Швейцария — в 1/4 финала

Но достаточно было посмотреть 90 минут матча со Швейцарией, чтобы понять — ничего не в порядке даже близко. Это было позорное зрелище.

Команда Лучано Спаллетти чудом вышла в плей-офф. Спас сумасшедший проход отчаяния от защитника Калафьори на восьмой добавленной минуте встречи с Хорватией. Честное слово, лучше бы против швейцарцев мы посмотрели на Модрича и Ко. На последнее танго легендарного хорвата.

Лучано Спаллетти.
Фото Reuters

В нынешней сборной Италии смотреть не на кого. Разве что на нового партнера Сафонова — Доннарумму. Голкипер хорош, но уже показательно, что мы в первую очередь говорим не о полевых футболистах, а о вратаре.

Играть же у Италии особенно некому. Сошли последние из могикан Кьеллини и Бонуччи, во многом на плечах которых сборная взяла золото на прошлом Евро. Постарели другие лидеры той команды, многие из которых даже не приехали в Германию — Иммобиле, Инсинье, Верратти. А кто приехал — Жоржиньо, Кьеза — уже не те.

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Если не классом, то хотя бы физикой, дисциплиной и тактикой Италия могла брать свое. Это всегда были козыри «Скуадры адзурры», но на сей раз мы не увидели и этого. Швейцария — на самый топовый оппонент, но на фоне нынешних итальянцев выглядела Голиафом рядом с Давидом. Подопечные Мурата Якина были куда быстрее и лучше в единоборствах.

Можно только представить, какое уныние сейчас в стране, помешанной на футболе. Такой унылой и позорной сборной Италии мы не видели уже давно. И с этим явно что-то надо делать.

Футбол
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Лучано Спаллетти
Чемпионат Европы по футболу
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