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Сегодня, 19:00

Его не брали в сборную из-за видеоигр, но теперь он надежда Италии. Скамакка — главный форвард Спаллетти

Италия сыграет с Хорватией на чемпионате Европы 24 июня
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Джанлука Скамакка (в центре).
Фото Reuters
Джанлука Скамакка.
Фото AFP
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Забьет Хорватии?

«Скуадра адзурра» все еще действующий чемпион Европы и на турнир в Германию приехала со сложнейшей задачей — защитить титул. Проблема в том, что команда Лучано Спаллетти прилично отличается от банды Роберто Манчини. И не всегда в лучшую сторону. Одно из слабых мест — центрфорвард, поэтому вся Италия замерла в ожидании прогресса конкретного человека. Его имя — Джанлука Скамакка.

Нереализованный талант и главный футбольный панк Италии

В такой футбольной стране, как Италия, сборную трудно загнать в кризис — золотые поколения идут практически конвейером. Но это не означает, что в каждой линии у «Скуадры адзурры» будет по игроку мирового уровня. Хотя сейчас почти так и есть: Доннарумма в воротах, Бастони в защите и Барелла в средней линии — это футболисты мечты. А вот с атакой — затык.

Чиро Иммобиле, последний по-настоящему высокоранговый итальянский форвард и основной страйкер на Евро-2020, расстался со сборной Италии. С сентября 2023-го его там не видели. Очевидно, что воскрешать Иммобиле никто не собирался — поэтому на полуострове все судорожно принялись искать нового элитного нападающего. Больше всех под описание подошел Джанлука Скамакка.

Ему 25 лет, он родился в Риме, а его карьеру пока трудно назвать богатой яркими событиями. С 2017 года он играл в «Сассуоло», вернее, числился. Первые годы молодого нападающего раскидывали по арендам в не самые статусные клубы вроде «Кремонезе», «Асколи» или «Дженоа».

При этом нельзя сказать, что Скамакка терял там время, — он забивал за каждый новый клуб и нарабатывал себе имя. Еще не покинув «Сассуоло», Джанлука стал известен в Италии как огромный (рост — почти 2 метра) техничный форвард с бешеной силой удара. А еще как панк — за татуировки и неординарные решения на поле.

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Неординарные решения — это, например, гол с 30 метров Меньяну, который уже тогда считался одним из лучших голкиперов мира. Фирменным убойным ударом. Кто еще может решиться просто стрельнуть в сторону такого монстра? Только Скамакка.

В сезоне-2021/22 он настрелял 16 мячей в серии А, но все равно оставался в тени Иммобиле с 27 голами, поэтому речи о смене поколения или трансфере в топ-клуб не шло. Джанлуку тихо, почти за 30 миллионов евро, забрал «Вест Хэм».

И для Скамакки началось жесткое время. Форвард, который не привык напрягаться по пустякам, в Лондоне столкнулся с диким давлением и уймой проблем. Идеи Дэвида Мойеса не допускали вальяжности — на поле нужно было пахать. А габариты защитников в АПЛ нивелировали главное преимущество итальянца. Наконец, пошли травмы, а результативность сильно просела — лишь три гола за сезон. Все это привело к возвращению в серию А, где игрока подхватила «Аталанта».

К тому моменту Джанлуке исполнилось 24 года, а за плечами были итальянские середняки и неудачная командировка в «Вест Хэм». При этом слава Скамакки как панка и выдающегося страйкера не давала ему покоя, напоминая о нереализованности. На этом чувстве, как считается, и сыграл Джан Пьеро Гасперини, убедив форварда переехать именно в Бергамо.

Джанлука Скамакка.
Фото AFP

Хотите сделать из Скамакки монстра — разозлите его

Совсем невпечатляющая карьера, несмотря на очевидный талант, замотивировала Скамакку. По слухам, после сезона в АПЛ Джанлука все лето тренировался как ненормальный, изучал ошибки и делал выводы. В «Аталанту» приехал топ-форвард.

Старт получился непростым: после Англии пришлось заново подстраиваться под стилистику серии А (хотя качества Джанлуки очень пригодились Гасперини) и справляться с повреждениями. Но во второй части сезона форварда прорвало.

Немаловажную роль в яркой концовке сезона сыграл Лучано Спаллетти. Он не вызвал Скамакку на мартовские матчи — по забавной причине: «Если современные реалии — это игра в PlayStation до четырех утра, когда на следующий день матч, то ситуация сложная. Мы живем в мире, где нет стимула для кропотливой работы — дети предпочитают выложить фото в соцсети с прической вместо того, чтобы опустить голову и вкалывать. Это не те ценности, которые должна передавать моя Италия», — объяснял Лучано.

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Хотя тренер напрямую и не упомянул Скамакку, все поняли, что речь про него. У Джанлуки давние проблемы с зависимостью от видеоигр — он действительно мог зависать перед ТВ до утра. Как считают итальянские медиа, Спаллетти сообщили, что осенью форвард накануне важнейшей встречи с Украиной до четырех утра рубился в приставку — и его это по-настоящему взбесило.

А Скамакку взбесил невызов — и он выплеснул злость на поле. С марта и до конца сезона у него 6+3 по «гол плюс пас» в серии А; 5+1 в Лиге Европы (включая дубль в ворота «Ливерпуля» и ассист в финале с «Байером») и 1+1 в полуфинале Кубка Италии с «Фиорентиной». Настоящая машина. Конечно, проигнорировать такого нападающего Спалетти не смог и взял его на Евро.

Накануне турнира в Германии Лучано, кажется, поняв, как это работает, назвал Скамакку немного ленивым. Джанлука снова завелся: «Думаю, я бы не достиг такого уровня в «Аталанте», если бы был ленивым. Это мнение тренера, и он, возможно, прав, но я не считаю, что ленюсь. Я первым приеду в тренировочный центр и последним его покину, чтобы доказать это».

Мотивация образцовая, но пока не дает результата. В двух матчах на Евро у Скамакки нет голов, а у Италии непростое положение в группе. Известно, что Спалетти был в ярости от игры некоторых футболистов после поражения от Испании, и Джанлука — в их числе. Но вся страна все равно в тайне надеется на прогресс и успех нападающего — потому что у форварда все для этого есть.

Увидеть Скамакку в деле можно в матче против Хорватии. Начало — в 22.00.

Чемпионат Европы. Группа B
24 июн, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
Хорватия
Италия
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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