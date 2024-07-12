Интервью итальянского журналиста.

Энцо Палладини — одна из ключевых фигур спортивной редакции концерна Mediaset. Итальянский журналист поделился с «СЭ» своим мнением о сборной Италии и серии А.

— Как в Италии восприняли поражение «Скуадры адзурры» от Швейцарии на Евро (0:2)?

— Честно говоря, никто особых подвигов от нашей команды и не ждал. Да, свою порцию критики команда, разумеется, получила, но сегодня всех уже интересуют в первую очередь клубные дела и летний трансферный рынок. «Ювентус», «Милан», «Интер» — все крутится вокруг них. «Наполи» вот возглавил Антонио Конте. Так что про сборную уже мало кто вспоминает. До сентября ситуация не изменится.

— Лучано Спаллетти сохранил свой пост. Надолго?

— Если он не провалит осенью Лигу наций, то проведет отборочный цикл к чемпионату мира-2026. А подобрать достойного сменщика сегодня очень трудно. Да, Лучано наделал немало ошибок, зато получил столь необходимый опыт в роли главного тренера сборной. Главная же задача национальной команды — попасть на следующий чемпионат мира, ведь два предыдущих турнира мы пропустили.

— В марте 2025 года в Италии грядут выборы главы Федерации футбола. Габриэле Гравина остается на своем посту?

— С марта-2025 их перенесли на ноябрь этого года. Это не очень хороший сигнал для президента Гравины, но пока рано делать выводы. Впрочем, многое будет зависеть и от того, как Италия сыграет в Лиге наций. Дело не столько в результате, сколько в качестве игры. Если будет прогресс, это одно. А если нет, вот тогда проблемы будут и у Спаллетти, и у Гравины.

— Не сомневаюсь, что итальянские газеты пестрят трансферными новостями и слухами. Нет ли там фамилий из РПЛ?

— Не исключаю, что мог что-то пропустить, но никто не приходит на ум. Вот про Алексея Миранчука информация бывает. В частности, пишут, что им якобы интересуются в МЛС. «Аталанта», похоже, не против расстаться с Миранчуком, вот об этом у нас говорят.

Алексей Миранчук. Фото Global Look Press

— Тикнизян, Тюкавин, Сперцян — про них в разное время писали в итальянских СМИ. Как обстоят дела сейчас?

— Эти фамилии действительно появлялись в нашей прессе применительно к серии А. Но про какую-то конкретику я в последнее время не слышал.