Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 16:00

«Спаллетти наделал ошибок, но сейчас его задача — отобраться на чемпионат мира». Как в Италии отреагировали на неудачу на Евро

Сборная Италии вылетела в 1/8 финала Евро-2024
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Лучано Спаллетти.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Интервью итальянского журналиста.

Энцо Палладини — одна из ключевых фигур спортивной редакции концерна Mediaset. Итальянский журналист поделился с «СЭ» своим мнением о сборной Италии и серии А.

— Как в Италии восприняли поражение «Скуадры адзурры» от Швейцарии на Евро (0:2)?

— Честно говоря, никто особых подвигов от нашей команды и не ждал. Да, свою порцию критики команда, разумеется, получила, но сегодня всех уже интересуют в первую очередь клубные дела и летний трансферный рынок. «Ювентус», «Милан», «Интер» — все крутится вокруг них. «Наполи» вот возглавил Антонио Конте. Так что про сборную уже мало кто вспоминает. До сентября ситуация не изменится.

— Лучано Спаллетти сохранил свой пост. Надолго?

— Если он не провалит осенью Лигу наций, то проведет отборочный цикл к чемпионату мира-2026. А подобрать достойного сменщика сегодня очень трудно. Да, Лучано наделал немало ошибок, зато получил столь необходимый опыт в роли главного тренера сборной. Главная же задача национальной команды — попасть на следующий чемпионат мира, ведь два предыдущих турнира мы пропустили.

Футболисты сборной Италии после поражения от&nbsp;Швейцарии (0:2). «Одна из самых уродливых сборных». Что пишут в Италии о вылете команды с Евро-2024

— В марте 2025 года в Италии грядут выборы главы Федерации футбола. Габриэле Гравина остается на своем посту?

— С марта-2025 их перенесли на ноябрь этого года. Это не очень хороший сигнал для президента Гравины, но пока рано делать выводы. Впрочем, многое будет зависеть и от того, как Италия сыграет в Лиге наций. Дело не столько в результате, сколько в качестве игры. Если будет прогресс, это одно. А если нет, вот тогда проблемы будут и у Спаллетти, и у Гравины.

— Не сомневаюсь, что итальянские газеты пестрят трансферными новостями и слухами. Нет ли там фамилий из РПЛ?

— Не исключаю, что мог что-то пропустить, но никто не приходит на ум. Вот про Алексея Миранчука информация бывает. В частности, пишут, что им якобы интересуются в МЛС. «Аталанта», похоже, не против расстаться с Миранчуком, вот об этом у нас говорят.

Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

 — Тикнизян, Тюкавин, Сперцян — про них в разное время писали в итальянских СМИ. Как обстоят дела сейчас?

— Эти фамилии действительно появлялись в нашей прессе применительно к серии А. Но про какую-то конкретику я в последнее время не слышал.

Футбол
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
0
Читайте также
День московского транспорта отметят в столице 13 июля
Благотворительный матч звезд НХЛ и КХЛ пройдет 20 июля
Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из российского гражданства
Андрей Аршавин рассказал, что не хватает «Динамо» в борьбе за золото РПЛ
В Кремле назвали недопустимыми грубые высказывания Байдена в адрес президентов
С Днем Петра и Павла: открытки, картинки, поздравления
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Одного топ-тайма на Евро Англии хватило для выхода в финал. «Оранжевые» этот уровень не потянули
Овечкин — о Роналду на Евро-2024: «Я думаю, он старался»
Овечкин: «Сборная России сделала бы пару сюрпризиков на Евро-2024»
Газзаев — о выходе Англии в финал Евро-2024: «Если есть результат, значит все правильно»
«Похоже, футбол возвращается домой». Что пишет пресса о победе Англии
Арбитр Николаев — о назначенном пенальти в ворота Нидерландов: «Должно быть более очевидное нарушение»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Роман Орещук: «Ямалю до Месси — как до Луны пешком»