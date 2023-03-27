Невероятная победа Казахстана, Италию выручает форвард из Аргентины, замена не оставила Роналду шансов на хет-трик

Обзор состоявшихся в воскресенье матчей отборочного цикла Евро-2024.

День фаворитов

Группа C

Понятно, что Италии в первом же туре попался самый сильный из возможных соперников, но все равно проигрыш англичанам получился очень болезненным. Тем более, «Скуадра адзурра» не уступала в отборочных матчах европейских первенств с 1999 года, а в прошлый раз начинала квалификацию с поражения перед Евро-1974.

Победа над Мальтой при таком раскладе была необходима кровь из носу, и она достигнута. При этом можно утверждать, что на данный момент Роберто Манчини выигрывает заочный спор со своими критиками. Те, включая скандального форварда Балотелли, уверяли, что в Италии достаточно сильных игроков атаки. Тренер, напротив, твердил о проблемах с нападающими, и имел на то основания с учетом травм и плохой формы ряда игроков.

А натурализованный аргентинец Ретеги, на которого сделал ставку Манчини, со своей работой справляется отлично. Сначала отметил дебют голом Англии, а в воскресенье открыл счет, замкнув подачу Тонали с углового. Ну и какая разница — говорит ли Ретеги по-итальянски или нет?! Таких премьер — с голами в двух первых матчах — в истории Италии прежде было только три. Полвека назад это удалось Киналье, в 1996-м — Энрико Кьезе и в 2020-м — Орсолини.

Лидирует же в группе со стопроцентным результатом Англия, где Гарет Саутгейт на старте турнира стал третьим в истории тренером «Трех львов», на счету которого не менее 50 побед. Герои дня на «Уэмбли» — ожидаемые и привычные. Так, Кейн забил в десятом подряд отборочном матче, а Сака записал на свой счет эффектный гол с дальней дистанции и очередную результативную передачу.

И В Н П М О 1. Англия 2 2 0 0 4-1 6 2. Италия 2 1 0 1 3-2 3 3. Северная Македония 1 1 0 0 2-1 3 4. Украина 1 0 0 1 0-2 0 5. Мальта 2 0 0 2 1-4 0

16 июня. Мальта — Англия, Северная Македония — Украина.

Разминка для Португалии

Группа J

Роберто Мартинесу словно дали втянуться в работу и в спокойной обстановке познакомится с командой. Вслед за Лихтенштейном португальцев ждал еще один футбольный карлик в лице Люксембурга. Хотя команда из герцогства — не самый приятный соперник, который не проигрывал с прошлого лета. С грандами за это время он не встречался, но ничьи с Турцией (3:3) и Венгрией (0:0) показательны.

Впрочем, для Португалии люксембуржцы — не проблема. Достаточно вспомнить отбор на ЧМ-2022, где были две убедительные победы (3:1, 5:0). В этот раз именитые гости давали мастер-класс на тему «как забивать головой после проникающих передач». Возможно, уязвимость для подобных атак отметил тренерский штаб, потому что таких совпадений не бывает. Три классных диагонали — три завершающих удара со «второго этажа».

При этом разными были как ассистенты, так и финишеры, а Бернарду Силва отметился и в том, и в другом качестве. И, само собой, не обошлось без Криштиану Роналду. Причем в центре внимания оказались даже не два гола капитана, а его замена. Хотя запомнился звездный нападающий и нырком в штрафной, в который не поверил арбитр. Мартинес решился на немыслимый шаг, убрав звезду уже на 63-й минуте. Кто-то скажет — лишил возможности оформить хет-трик, удивив Криша своим решением. Но по факту, это даже лучше: тренер, не дожидаясь важных матчей, обозначил свою зону ответственности и показал, что неприкасаемых для него нет. Зато есть отличный набор футболистов, которые заслуживают места на поле не меньше, чем Роналду.

Разгром, кстати, завершили джокеры — Рафаэл Леау и Отавиу. А от Криштиану Люксембург настрадался и без хет-трика: этой команде форвард забил рекордные для себя на уровне сборных 11 мячей. Но, выходит, без капитана остальные разучились исполнять 11-метровые, и Леау, заработав пенальти, его не реализовал. Отправить мяч в сетку с игры после впечатляющего соло форварду «Милана», оказывается, проще.

И В Н П М О 1. Португалия 2 2 0 0 10-0 6 2. Словакия 2 1 1 0 2-0 4 3. Босния 2 1 0 1 3-2 3 4. Исландия 2 1 0 1 7-3 3 5. Люксембург 2 0 1 1 0-6 1 6. Лихтенштейн 2 0 0 2 0-11 0

16 июня. Португалия — Босния, Исландия — Словакия, Люксембург — Лихтенштейн.

Лучший матч в истории Казахстана?

Группа H

Игровой день в воскресенье снова открывался в Астане, где возглавляющий сборную Казахстана Магомед Адиев включил в стартовый состав полузащитника ЦСКА Зайнутдинова. В тоже время в обороне не было получившего повреждение в первом туре защитника «Ахмата» Быстрова.

Но даже с вернувшимся в состав зенитовцем Алипом хозяева не смогли сдержать датскую звездочку Хейлунна. После хет-трика в ворота финнов, нападающий «Аталанты» мог открыть счет в первой же атаке. В итоге ему потребовался второй шанс в виде длинного паса Кьера, приняв который, форвард перебросил мяч через вратаря.

И опять же Хейлунн оказался в нужном месте после прорыва Дамсгора. Между тем проблемы казахстанцев усугубились в связи с травмой опытного Габышева. Тем не менее, хозяева не выбрасывали белый флаг, смело шли в атаку, но никак не могли удивить Шмейхеля. И все же давление во втором тайме подарило надежду, когда мяч попал в руку Винна, и Зайнутдинов уверенно реализовал пенальти.

Этот момент стал синонимом вдохновения. Как и потрясающий удар сравнявшего счет Тагыбергена. Так попасть в дальний угол практически на заказ — фантастика. Или, если исходить из драматургии матча, подводка к невероятной развязке. Уже на кураже Вороговский во втором матче подряд выдал идеальную подачу слева, и Аймбетов свел трибуны с ума безупречным ударом головой.

Причем это преимущество требовалось сохранить в концовке, которую казахстанцы проведи вдевятером. Сначала поле покинул неудачно приземлившийся на газон Алип. Потом арбитр удалил Аймбетова, который получил первое из двух предупреждений за сорванную в момент победного гола футболку. Но это объяснимо, и совсем не зря после финального свистка звучала мысль, что это был лучший матч в истории сборной Казахстана.

Это, впрочем, дело вкуса. А по факту в лужу села Дания, впервые в своей истории проиграв, имея преимущество в два мяча. В итоге сразу у четырех сборных теперь по 3 очка, а лидирует со стопроцентным результатом Словения.

И В Н П М О 1. Словения 2 2 0 0 4-1 6 2. Дания 2 1 0 1 5-4 3 3. Казахстан 2 1 0 1 4-4 3 4. Финляндия 2 1 0 1 2-3 3 5. Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3 6. Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0

16 июня. Финляндия — Словения, Дания — Северная Ирландия, Сан-Марино — Казахстан.