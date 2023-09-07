Казахстан усложнил себе выход на Евро-2024. Команда Адиева проиграла Финляндии

И может потерять второе место в группе совсем скоро.

Финны перед игрой выделяли зенитовца Алипа

После первых четырех туров отбора на Евро-2024 финны и казахи подмяли под себя группу H, не давая закрепиться на первой строчке явному фавориту — Дании. К очной встрече в пятом туре обе команды подошли с равным количеством очков (по девять), но с чуть различной разницей мячей: у сборной Финляндии баланс был +7 (10-3), у команды Казахстана — +4 (8-4).

Перед матчем однозначным фаворитом букмекеры считали сборную Финляндии — даже несмотря на то, что матч проходил в Астане. Вероятность победы финнов оценивалась в 45%, а казахов — в 26%.

Впрочем, сами финны с настороженностью подошли к матчу и акцентировали внимание на опасных футболистах соперника. Например, один из экспертов выделил защитника «Зенита» Нуралы Алипа, через которого Казахстан ведет свою игру. «Вы должны быть в состоянии повлиять на его игру в дебюте. Казахстан делает много передач прямо в штрафную и за линию защиты. Я видел, что у Алипа самые лучшие качества, чтобы доставлять эти мячи», — говорил журналист Миика Нуутен.

Нуралы Алип в матче против сборной Финляндии. Фото Reuters

Финляндия забила шедевр в первом тайме, но гол отменили

Миика оказался прав: Алип стал самым пасующим футболистом своей команды. У финнов всего двое футболистов опередили Нуралы — Роберт Иванов и Ричард Йенсен, но они тоже центральные защитники, плюс Финляндия больше владела мячом.

Обе команды избрали схему 3-4-3, из-за чего по ходу игры было много борьбы — в сумме случилось аж 54 попытки отбора мяча. Но в откровенный бой матч не перетек: команды давали играть друг другу, да и быстрых контратак хватало. Хотя и сводились они в основном к читаемым дальним ударам.

В первом тайме интересные моменты были как у хозяев, так и у гостей. Но в целом игра была вязкой, с обилием борьбы, а голевые моменты приходили в основном со стандартов.

Но хватало и интересного. Например, казахский полузащитник Ян Вороговский в середине тайма чуть не исполнил чудо: то ли навешивал в штрафную, то ли акцентированно бил — не суть, мяч чуть не залетел за шиворот вратарю. В последний момент Градецки все же дотянулся.

А на 35-й минуте финны открыли счет: Антман Оливер великолепным сольным проходом залетел в штрафную, попутно обыграв на дриблинге трех соперников у лицевой линии, и отдал на пустые партнеру по команде. Но полузащитник настолько увлекся, что не заметил, как упустил мяч за пределы поля — гол отменили.

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев. Фото Reuters

Казахстан включился только после пропущенного мяча

Во втором тайме Финляндия вошла в кураж и прижала хозяев к воротам. Весь напор Казахстана куда-то пропал: хотя главным источником моментов продолжали оставаться дальние удары, откровенно расстреливать вратаря гости не позволяли. Но как раз в момент, когда команда Магомеда Адиева позволила сопернику ближе подобраться к воротам, оборона посыпалась.

Вундеркинд Антман Оливер на 78-й минуте забежал из глубины в штрафную и вторым касанием пробил под дальнюю штангу. До этого финны прекрасно разыграли комбинацию в зоне левого полуфланга, оставив казахских защитников в недоумении. Ну и параллельно отведя внимание от забившего Антмана.

После этого хозяева врубили турборежим и побежали штурмовать ворота соперника. Естественным средством навала стали подачи с флангов в штрафную: техничные казахи умело разбирались с уставшими защитниками и искали высокорослых форвардов у ворот. Первые несколько минут гости еле выдерживали напор: в последний момент спасали лишь отважные защитники. Но вскоре финны адаптировались и в последние 10 минут особых опасностей создавать уже не позволяли.

Игроки сборной Финляндии радуются победе над Казахстаном. Фото Reuters

Финальный свисток зафиксировал победу гостей со счетом 1:0. Финляндия сенсационно поднялась на железобетонное первое место с 12 очками в 5 матчах, а вот Казахстан одномоментно потерял лидирующую позицию и теперь нервно будет стараться выжать максимум из оставшихся матчей. Команда российского тренера Адиева круто начала отбор, одержав три победы в первых четырех матчах. Но теперь сохранить второе место будет куда труднее, турнир для сборной Казахстана начинается почти с нуля.