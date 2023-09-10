Казахстан на Евро-2024: все еще возможно. Адиев вновь обыграл Северную Ирландию, Алип вынес мяч с линии

Команда российского тренера продолжает побеждать в отборочном турнире чемпионата Европы.

Футбольный Казахстан переживает расцвет: национальная сборная не просто претендует на выход в финальную часть Евро-2024, а еще и показывает лучшие результаты в истории. С того момента как Казахстан перебрался из Азиатской конфедерации футбола в УЕФА, он еще ни разу не подбирался так близко к попаданию на крупный турнир. Даже когда наши соседи числились в АФК, они не играли на Кубке Азии, так что потенциальный успех станет историческим.

Поэтому команде российского тренера Магомеда Адиева необходимо ловить момент и выжимать из текущей отборочной кампании максимум. И побеждать даже в тех матчах, где его команда не считается фаворитом. А это почти все игры.

Даже во встрече со сборной Северной Ирландии Казахстан нельзя было назвать однозначным претендентом на победу, хотя причины так считать имелись. Во-первых, команда Адиева три месяца назад победила в Белфасте. Во-вторых, игра проходила в Астане на непривычном для гостей искусственном газоне. В-третьих, британцы почти утратили шансы на путевку в Германию и лишены турнирной мотивации — к матчу они подошли с багажом из четырех поражений подряд.

Но для Казахстана сейчас все в новинку и на первый план выходит психология. «Ястребы» привыкли находиться в статусе аутсайдеров, а тут выпрыгивают выше головы и могут испугаться собственной прыти. Домашнее поражение от Финляндии в предыдущем туре косвенно указывало именно на это. Однако, разумеется, на нем борьба не заканчивалась, и солидной игрой с североирландцами Казахстан доказал, что чудо все еще возможно.

Хозяева по традиции отказались от притязаний на мяч и сделали основной акцент на организованность, дисциплину и реализацию. Североирландцам такой подход неудобен: они при вечном Майкле О'Ниле всегда стараются играть вторым номером и действуют упрощенно — такой стиль принято называть британским футболом.

Но у казахов высоченная линия обороны с представителями РПЛ Нуралы Алипом и Маратом Быстровым, которые снимали почти все верховые мячи. Защитник «Зенита» вообще стал одним из главных героев матча — на исходе первого тайма Алип вынес мяч с линии, не позволив забить Али Маккэнну.

К тому времени Казахстан уже вел в счете: Максим Самородов идеально обработал мяч на подходе к чужой штрафной и пробил точно в угол. Это был лишь второй удар в матче для хозяев и первый в створ.

Максим Самородов в матче Казахстан — Северная Ирландия. Фото Reuters

В команде Магомеда Адиева блистал не только Алип, но и Бахтиер Зайнутдинов — его полномочия в сборной гораздо шире, чем были в ЦСКА, и это заметно: полузащитник номинально действовал ближе к правому флангу для смещений под левую ногу, но постоянно уходил на противоположную бровку и в центр.

В перерыве О'Нил сделал сразу две замены, направленные на атаку, и это быстро принесло свои плоды: на 49-й минуте гости создали второй голевой момент в матче, но Игорь Шацкий справился с тяжелым ударом Ши Чарльза.

Британцы вообще стали играть заметно ярче после перерыва, а казахи, напротив, опустили линию обороны и довольно сильно вжались в штрафную. Возможно, Адиев решил, что у североирландцев ограниченный арсенал действий и их легко нейтрализовать обычным насыщением штрафной и внимательностью. Но «Астана Арена» явно нервничала — счет был скользким, а гости все чаще били по воротам.

Компактная оборона всегда провоцирует соперников на дальние выстрелы, и картина второго тайма была именно такой: североирландцы нанесли огромное число ударов из-за пределов штрафной, а еще эффективно использовали стандартные положения. Лишь после 75-й минуты Казахстан стал разжимать пружину — к примеру, Асхат Тагыберген упустил неплохой момент.

Финиш игры казахстанцы провели в обороне, как и весь первый тайм. Североирландцы в концовке уже не думали о защите и банально осыпали чужую штрафную подачами. Но Казахстан выстоял и одержал очередную важную победу — они сейчас для наших соседей все такие.

Эта игра проходила до матча Финляндия — Дания, так что команда Магомеда Адиева временно сравнялась с лидерами группы по очкам. Мечта о Евро у казахстанцев все еще жива, но ключевые для них встречи пройдут в октябре, когда они сыграют в гостях у обоих северных конкурентов.