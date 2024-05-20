Биография Кевина де Брейне: от жизни в приемной семье до звезды АПЛ

История полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Бельгии.

Кевин де Брейне

Дата рождения: 28 июня 1991

Место рождения: Гент (Бельгия)

Вид спорта: футбол

Амплуа: полузащитник

Рост: 181 см

Игровой номер: 17

Команда: «Манчестер Сити»

Где родился и детские годы Кевина де Брейне

Кевин де Брейне родился в Генте в самой простой семье. Заниматься футболом он начал в четырехлетнем возрасте. Будучи еще мальчиком, Кевин поставил себе цель стать профессиональным футболистом.

Де Брейне был замкнутым и закрытым, но характер никак не повлиял на его спортивные успехи. Уже в 13 лет Кевин ездил на стажировку в «Арсенал», а затем стал победителем престижного детского турнира в Париже. При этом он хорошо проявлял себя на фоне ребят, которые были старше него на 2-3 года.

Когда Кевину было 14, он, имея предложения от «Андерлехта» и «Брюгге», решил попасть в академию в Генке. Родители Кевина не смогли позволить себе перебраться на другой конец Бельгии, и футболисту пришлось сначала жить в интернате, а потом — в приемной семье.

Кевин де Брейне в детстве. Фото Соцсети

Вне футбольной академии мальчику было очень трудно найти общий язык со сверстниками. Да и приемная семья не смогла принять трудного подростка. Однажды, когда Кевин уехал на каникулы домой, приемные родители тепло попрощались с ним и сказали: «Увидимся после каникул». Мальчика дома встретила плачущая мать, которая заявила, что его обратно не ждут. «Все из-за того, какой ты. Они сказали, что ты слишком тихий и сложный. Они не могут найти с тобой контакт», — рассказала мать.

Такого предательства юный футболист совсем не ожидал. И глубоко переживал из-за сложившейся ситуации. Но если в жизни у него не все было гладко, то вот карьера его активно развивалась. Кевин снова начал жить в интернате, его перевели во вторую команду, а спустя всего два месяца — и в первую.

«У меня не было PlayStation и совсем не было близких друзей. За пределами футбольного поля я был интровертом. Не сказал бы вам ни слова, а на поле я загорался», — так описывал сам себя спортсмен.

Спустя время клуб решил снова оплатить молодому футболисту проживание в приемной семье. Причем в той же, где он был ранее. Женщина, которая легко распрощалась с ним, сообщила, что ее неправильно поняли. Она готова была оставить мальчика, но только на выходные дни, а в будние он должен был проживать в интернате.

Де Брейне так и не смог простить приемную семью: «Вы выбросили меня на помойку. Сейчас дела у меня идут хорошо, и вы хотите меня обратно?»

Кевин де Брейне в «Генке». 2011 год. Фото Global Look Press

Футбольная карьера Кевина де Брейне: клубы и сборная

«Генк»

За основную команду «Генка» Кевин дебютировал 9 мая 2009 года в матче с «Шарлеруа» (0:3). Но лишь в следующем сезоне он смог закрепиться в стартовом составе.

7 февраля 2010 года в игре со «Стандартом» полузащитник забил свой первый гол за команду. Всего в сезоне-2010/11 де Брейне провел 32 матча и забил пять голов, а «Генк» стал чемпионом Бельгии.

«Челси»

Зимой 2012 года перспективного футболиста из Бельгии подписал «Челси». Английский клуб предложил де Брейне пятилетний контракт.

Дебют в новой команде состоялся 18 июля в товарищеском матче с «Сиэтл Саундерс». В АПЛ бельгиец впервые сыграл с «Халл Сити».

Однако в английской команде ему не давали игровой практики, что совсем не устраивало Кевина. Бельгиец захотел уйти в аренду. И его услугами как раз интересовался «Вердер».

Кевин де Брейне в «Челси». 2013 год. Фото Global Look Press

Аренда в «Вердере»

За «Вердер» Кевин дебютировал 24 августа 2012 года в матче с «Боруссией» из Дортмунда, а первым голом отличился 15 сентября в игре с «Ганновером 96».

В Бремене он регулярно выходил на поле и приносил пользу команде. В итоге де Брейне провел 33 матча, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач, а по окончании сезона вернулся в «Челси».

«Вольфсбург»

Но в Лондоне Кевину так и не суждено было стать лидером. В первой половине сезона-2013/14 он провел всего 3 матча. А восходящая звезда жаждала играть, поэтому уже в январе 2014-го бельгиец перешел в «Вольфсбург». Трудовое соглашение было рассчитано до 2019 года.

В немецкой команде хавбек быстро проявил себя. В сезоне-2014/15 он стал лучшим ассистентом бундеслиги с 21 голевой передачей. За 2,5 сезона в «Вольфсбурге» Кевин провел 73 матча и забил 20 голов.

«Манчестер Сити»

Результативная игра молодого бельгийского футболиста привлекла внимание нескольких топ-клубов. В августе 2015 года Кевин стал игроком «Манчестер Сити». Контракт был заключен сроком на шесть лет. При этом английский клуб приобрел игрока за 74 миллиона евро. И этот трансфер стал самым дорогим в истории «горожан» и вторым в АПЛ после Анхеля Ди Марии.

И если сначала в Англии с «Челси» у хавбека ничего не получилось, то вот в «Сити» он стал не просто игроком основы, а самым настоящим лидером. Де Брейне четыре сезона признавался лучшим ассистентом в АПЛ.

С небесно-голубыми он не только несколько раз выиграл чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок страны, но и стал победителем Лиги чемпионов.

Весной 2021-го «Манчестер Сити» подписал новый контракт с де Брейне до лета 2025 года.

Сборная Бельгии

Де Брейне регулярно выступал за юношескую и молодежные сборные Бельгии. Дебют в основной команде состоялся 11 августа 2010 года в товарищеской игре против Финляндии (0:1).

Первым крупным турниром с национальной командой для Кевина стал чемпионат мира-2014 в Бразилии. Полузащитник сыграл пять матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи, а Бельгия добралась до четвертьфинала.

Де Брейне был одним из лидеров сборной на ЧМ-2018 в России, где его команда завоевала бронзовые медали. При этом Кевин стал автором победного гола в матче с Бразилией (2:1) в четвертьфинале турнира.

Летом 2021-го полузащитник «Ман Сити» попал в заявку сборной на отложенный на год чемпионат Европы-2020 после травмы в финале Лиги чемпионов. Игру против сборной России (3:0) он пропустил, но в других принял участие и помог команде дойти до четвертьфинала.

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско и Кевин де Брейне. Фото Global Look Press

Достижения

Командные

«Генк»

Чемпион Бельгии (2010/11)

Обладатель Кубка Бельгии (2008/09)

Обладатель Суперкубка Бельгии (2011)

«Вольфсбург»

Обладатель Кубка Германии (2014/15)

Обладатель Суперкубка Германии (2015)

«Манчестер Сити»

6-кратный чемпион Англии (2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24)

2-кратный обладатель Кубка Англии (2018/19, 2022/23)

5-кратный обладатель Кубка Футбольной лиги (2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21)

Обладатель Суперкубка Англии (2019)

Победитель Лиги чемпионов (2022/23)

Личные

Лучший молодой игрок года в бундеслиге (2013)

Спортсмен года в Бельгии (2015)

Лучший ассистент чемпионата Германии с 21 передачей (2014/15)

Игрок сезона в бундеслиге по мнению VDV (2014/15)

Футболист года в Германии (2015)

Включен в состав символической сборной года по версии ФИФА (2017, 2019, 2020, 2021)

Член символической сборной года по версии УЕФА (2017, 2019, 2020)

Включен в состав символической сборной года по версии FIFPro (2020, 2021, 2022)

Команда года по версии European Sports Media (2017/18, 2019/20, 2020/21, 2021/22)

Включен в команду десятилетия Европы по версии МФФИИС (2011—2020)

Входит в команду года бундеслиги (2014/15)

Член команды года в АПЛ по версии ПФА (2017/18, 2019/20, 2020/21, 2021/22)

Лучший ассистент АПЛ (2016/17, 18 передач; 2017/18, 16 передач; 2019/20, 20 передач; 2022/23, 16 передач))

Лучший ассистент Лиги чемпионов с 7 передачами (2022/23)

Входит в состав символической сборной Лиги чемпионов (2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23)

Входит в состав символической сборной года Лиги Европы (2014/15)

Входит в состав символической сборной чемпионата мира (2018)

Игрок сезона АПЛ (2019/20, 2021/22)

Игрок года по версии футболистов ПФА (2020, 2021)

Лучший полузащитник Лиги чемпионов (2019/20)

Лучший плеймейкер года по версии IFFHS (2020, 2021)

Лучший игрок Европы по версии УЕФА, 2-е место (2019/20, 2020/21, 2021/22)

«Золотой мяч» по версии France Football, 3-е место (2022)

Кевин де Брейне празднует чемпионство «Манчестер Сити» в сезоне-2023/24. Фото Global Look Press

Сколько зарабатывает Кевин де Брейне

По данным издания L'Equipe, бельгийский футболист получает почти 26 миллионов евро в год до уплаты налогов.

По данным Transfermarkt, на весну 2024 года рыночная стоимость футболиста оценивается в 60 миллионов евро.

Личная жизнь Кевина де Брейне

Де Брейне несколько лет встречался со своей подругой Каролиной Лийнен, но в 2012-м она изменила ему с вратарем сборной Бельгии Тибо Куртуа. Кевин узнал об этом лишь спустя время от знакомого. Из-за этого предательства у де Брейне начался конфликт с бельгийским вратарем, который длится уже долгое время.

В 2013 году хавбек познакомился в соцсетях с Мишель Лакруа. Скромный парень постеснялся написать первым, поэтому за него это сделал друг. Мишель в юности занималась легкой атлетикой, потом работала актрисой и моделью. Сейчас она ведет подкаст «Тайное общество» с участием знаменитостей из Нидерландов и Бельгии.

В 2016-м у футболиста и модели родился сын Мэйсон Милиан, а спустя год влюбленные сыграли свадьбу в итальянском Сорренто. В 2018-м появился на свет второй сын, которого назвали Роум, а в 2020-м в семье футболиста родилась и девочка Сури.

Де Брейне в совершенстве знает несколько иностранных языков. Помимо родного голландского, он свободно говорит на немецком, французском и английском языках.

В 2014 году вышла автобиография футболиста под названием «Будь проще».

Кевин де Брейне с женой Мишель Лакруа. Фото Global Look Press

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