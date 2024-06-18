До слез: де Брейне пришлось успокаивать детей после неудачи Бельгии

Капитан сборной Бельгии едва не расплакался со своими сыновьями после поражения от Словакии в стартовой игре Евро-2024.

Бельгия сенсационно проиграла Словакии в стартовом матче на чемпионате Европы в Германии — 0:1. После финального свистка капитан бельгийцев Кевин де Брейне пожал руку главному тренеру Доменико Тедеско и отправился к трибунам.

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Во время матча за него переживали самые близкие люди. Младший сын Роум наблюдал за игрой на плечах отца Кевина.

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Старший спрятался возле мамы Мишель и не попал в объективы фотокорреспондентов.

Фото Global Look Press

После поражения грустный де Брейне захотел обнять своих сыновей. Любящий отец забрал их с трибуны.

Кевин де Брейне и его сына Мэйсон. Фото Reuters

Болельщики едва не расплакались, когда папа Кевин стал извиняться перед сыновьями за результат. Капитан сборной Бельгии наверняка пообещал, что обязательно победит в следующем матче. Было видно, что это общение так же важно для самого де Брейне. Капитан сборной Бельгии никогда не скрывал, что семья для него — самое главное в жизни.

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Со своей супругой Мишель Лакруа атакующий полузащитник сборной Бельгии и «Манчестер Сити» вместе уже десять лет. Они познакомились в начале 2014 года. На чемпионат мира в Бразилию Мишель отправилась поддержать своего любимого мужчину.

Фото Global Look Press

Интересно, что предыдущая подруга Кевина ушла от него к вратарю сборной Бельгии Тибо Куртуа. В то время из-за этого в национальной команде случился большой скандал. Футболисты поссорились и до сих пор находятся не в очень хороших отношениях. Впрочем, вратарь мадридского «Реала» в прошлом году поругался с Тедеско и не играет на Евро-2024, а де Брейне — капитан команды на турнире.

Фото Global Look Press

Спустя два года после знакомства Кевин предложил своей девушке руку и сердце. Сделал бельгиец это красиво — на Эйфелевой башне в Париже.

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Через год молодые люди пригласили самых близких родственников и друзей на свадьбу в итальянский Сорренто. В своих соцсетях футболист выкладывал снимки свадебной церемонии с комментариями, что он по-настоящему счастлив.

Фото Соцсети

После замужества Мишель оставила успешную карьеру модели, актрисы и телеведущей и посвятила семье почти все свое время. Молодые люди стараются не расставаться и почти всегда вместе присутствуют на светских мероприятиях.

Фото Global Look Press

Фото Global Look Press

Еще до свадьбы у четы де Брейне появился первенец. Мальчика назвали Мэйсоном. В 2018 году Мишель подарила мужу второго сына — Роума. Мальчишки давно ходят с мамой на матчи отца. Приехали и на игру сборной Бельгии во Франкфурте-на-Майне.

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Трехлетняя дочка де Брейне не увидела поражение команды своего отца в стартовом матче Евро-2024. Но в биографии Суры уже есть история появления на футбольном поле. В прошлом году вся семья отмечала победу «Манчестер Сити» в АПЛ.

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Вместе с Мишель Кевин часто участвует в различных благотворительных акциях, в том числе посещает с подарками детские дома. Приносить радость малышам для него — настоящее счастье. Удачное выступление на Евро-2024 будет для де Брейне хорошим подарком семье.