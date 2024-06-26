Мбаппе обозвал Левандовски на Евро. Это была реакция на грубость поляка

Эпизод матча Евро-2024 попал в телетрансляцию.

25 июня в Дортмунде сборные Польши и Франции сыграли вничью (1:1) в матче группы D чемпионата Европы-2024. В составах национальных команд отличились их капитаны — нападающие Роберт Левандовски и Килиан Мбаппе. Оба сделали это с пенальти. Благодаря ничьей команда Дидье Дешама заняла второе место в турнирной таблице группы с пятью очками и вышла в плей-офф Евро-2024, а поляки под руководством Михала Пробежа с одним набранным баллом расположились на четвертой строчке и покинули турнир.

Франция — Польша был матчем травмированных лидеров. 25-летний Мбаппе сломал нос во втором тайме первого матча Евро-2024 с Австрией (1:0) и пропустил встречу с Нидерландами (0:0). На игру с поляками Килиан вышел в специальной защитной маске. На 56-й минуте матча Мбаппе реализовал 11-метровый. Для форварда это первый забитый мяч на чемпионатах Европы.

35-летний Левандовски получил разрыв двуглавой мышцы бедра в товарищеском матче с Турцией (2:1) перед стартом Евро-2024 и пропустил первую игру группы с Нидерландами (1:2). Капитан сборной Польши вышел на поле во втором тайме встречи с Австрией (1:3) и не отметился результативными действиями. На 79-й минуте игры с Францией Левандовски со второй попытки реализовал пенальти и сравнял счет.

Между лидерами сборных произошла небольшая стычка на 87-й минуте матча. Левандовски укрывал мяч корпусом и рукой оттолкнул Мбаппе, попав французу в лицо. Килиан сразу пожаловался на действия польского футболиста и снял маску, чтобы потрогать нос. Как утверждают французские журналисты издания RMC Sport, Мбаппе оскорбил будущего соперника по класико.

«Это был тот сукин сын!» — крикнул Мбаппе главному арбитру встречи Марко Гуиде, указывая на капитана сборной Польши. Однако судья не зафиксировал фол.

Эмоции улеглись по окончании матча. После финального свистка Левандовски и Мбаппе обнялись друг с другом и разрешили мини-конфликт.

Роберт Левандовски и Килиан Мбаппе пожимают друг другу руки. Фото Global Look Press

Польский нападающий не понаслышке знает о трудностях использования защитной маски. В 2015 году во времена выступления за «Баварию» Левандовски тоже получил перелом носа, но продолжал играть за мюнхенскую команду.

«Когда мне пришлось надеть маску, это было неприятно, — говорил Левандовски перед матчем с Францией Евро-2024. — Было сложно играть, особенно в штрафной. Я плохо видел, мое поле зрения было ограничено. Речь идет о нескольких тысячных долях секунды, но это может замедлить игрока. Неприятно, но, конечно, здоровье игрока важнее. На большом турнире футболист испытывает сильные эмоции. Все хотят выйти на поле любой ценой. Я полностью понимаю вызов и трудности, с которыми столкнется Мбаппе».

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что маска не доставила значимых неудобств Мбаппе в игре с Польшей.

«Показалось, что маска не доставляла ему неудобств, — цитирует Дешама ESPN. — [Но] Килиану нужно привыкнуть к ней. [Правда] когда он потеет, пот попадает в глаза, и ему нужно их протирать».

Впереди у Мбаппе плей-офф Евро-2024, а у Левандовски небольшой отпуск перед тренировочными сборами с клубом. Очередной раунд противостояния нападающих «Реала» и «Барселоны» болельщики теперь увидят только в следующем класико.