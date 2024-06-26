Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 11:00

Мбаппе обозвал Левандовски на Евро. Это была реакция на грубость поляка

Мбаппе обозвал Левандовски во время матча Франция — Польша
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Роберт Левандовски и Килиан Мбаппе.
Фото AFP
Telegram Дзен
Эпизод матча Евро-2024 попал в телетрансляцию.

25 июня в Дортмунде сборные Польши и Франции сыграли вничью (1:1) в матче группы D чемпионата Европы-2024. В составах национальных команд отличились их капитаны — нападающие Роберт Левандовски и Килиан Мбаппе. Оба сделали это с пенальти. Благодаря ничьей команда Дидье Дешама заняла второе место в турнирной таблице группы с пятью очками и вышла в плей-офф Евро-2024, а поляки под руководством Михала Пробежа с одним набранным баллом расположились на четвертой строчке и покинули турнир.

Франция — Польша был матчем травмированных лидеров. 25-летний Мбаппе сломал нос во втором тайме первого матча Евро-2024 с Австрией (1:0) и пропустил встречу с Нидерландами (0:0). На игру с поляками Килиан вышел в специальной защитной маске. На 56-й минуте матча Мбаппе реализовал 11-метровый. Для форварда это первый забитый мяч на чемпионатах Европы.

35-летний Левандовски получил разрыв двуглавой мышцы бедра в товарищеском матче с Турцией (2:1) перед стартом Евро-2024 и пропустил первую игру группы с Нидерландами (1:2). Капитан сборной Польши вышел на поле во втором тайме встречи с Австрией (1:3) и не отметился результативными действиями. На 79-й минуте игры с Францией Левандовски со второй попытки реализовал пенальти и сравнял счет.

Килиан Мбаппе. Первый гол Мбаппе на Евро, сенсация от Австрии и духота в группе С. Каким было 25 июня на Евро

Между лидерами сборных произошла небольшая стычка на 87-й минуте матча. Левандовски укрывал мяч корпусом и рукой оттолкнул Мбаппе, попав французу в лицо. Килиан сразу пожаловался на действия польского футболиста и снял маску, чтобы потрогать нос. Как утверждают французские журналисты издания RMC Sport, Мбаппе оскорбил будущего соперника по класико.

«Это был тот сукин сын!» — крикнул Мбаппе главному арбитру встречи Марко Гуиде, указывая на капитана сборной Польши. Однако судья не зафиксировал фол.

Эмоции улеглись по окончании матча. После финального свистка Левандовски и Мбаппе обнялись друг с другом и разрешили мини-конфликт.

Роберт Левандовски и Килиан Мбаппе пожимают друг другу руки.
Фото Global Look Press

Польский нападающий не понаслышке знает о трудностях использования защитной маски. В 2015 году во времена выступления за «Баварию» Левандовски тоже получил перелом носа, но продолжал играть за мюнхенскую команду.

«Когда мне пришлось надеть маску, это было неприятно, — говорил Левандовски перед матчем с Францией Евро-2024. — Было сложно играть, особенно в штрафной. Я плохо видел, мое поле зрения было ограничено. Речь идет о нескольких тысячных долях секунды, но это может замедлить игрока. Неприятно, но, конечно, здоровье игрока важнее. На большом турнире футболист испытывает сильные эмоции. Все хотят выйти на поле любой ценой. Я полностью понимаю вызов и трудности, с которыми столкнется Мбаппе».

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что маска не доставила значимых неудобств Мбаппе в игре с Польшей.

«Показалось, что маска не доставляла ему неудобств, — цитирует Дешама ESPN. — [Но] Килиану нужно привыкнуть к ней. [Правда] когда он потеет, пот попадает в глаза, и ему нужно их протирать».

Килиан Мбаппе празднует свой гол в&nbsp;ворота Польши. У Мбаппе — первый гол на Евро! В защитной маске забил Польше с пенальти

Впереди у Мбаппе плей-офф Евро-2024, а у Левандовски небольшой отпуск перед тренировочными сборами с клубом. Очередной раунд противостояния нападающих «Реала» и «Барселоны» болельщики теперь увидят только в следующем класико.

Килиан Мбаппе
Роберт Левандовски
Футбол
Евро-2024
Сборная Польши по футболу
Сборная Франции по футболу
3
Читайте также
Словенец Облак и сербка Данилович встречаются с 2023 года
У аналитиков сборной Швейцарии украли три ноутбука перед матчем Евро с Италией
Водитель вылетевшей с парковки в Краснодаре BMW мог сменить имя
Слезы Боба, флаг Флах РФ на трибунах и игнор русских в статье ИИХФ. Что произошло после победы «Флориды» в Кубке Стэнли-2024
СМИ узнали подробности обмана МВД экс-главой «Уральских заводов» Мусиным
Погибшая при падении BMW с парковки в Краснодаре была беременна
Популярное видео
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Батак: «Это самое слабое выступление Сербии на крупных турнирах за последнее время»
Титов сравнил сборную Сербии с Россией: «Состав хороший, но задачи не выполняются»
Экс-игрок «Зенита» Вьештица объяснил вылет сборной Сербии с Евро-2024
«Ростов» выкупил Сако у «Арды»
Михаил Кержаков рассказал, что ни за кого не болеет на Евро-2024
Мбаппе назвал Левандовски «сукиным сыном»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Украина может вылететь из-за «договорняка», еще один тяжелый матч для Мамардашвили: 26 июня на Евро-2024

«За Евро-1992 мы получили по 60 тысяч долларов — больше датчан, которые стали чемпионами! Это заслуга Бышовца»