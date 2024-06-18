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Жуткий день Мбаппе: не забил супермомент, сломал нос, получил идиотскую желтую

Мбаппе получил травму носа в матче Евро-2024 Австрия — Франция
Гоша Чернов
Корреспондент
Килиан Мбаппе в матче Австрия — Франция.
Фото Reuters
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Все еще без голов на Евро.
Чемпионат Европы. Группа D
17 июн, 22:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Австрия
0:1
Франция

В понедельник сборная Франции с огромным трудом обыграла Австрию в 1-м туре группового турнира чемпионата Европы — 1:0. Единственный мяч на счету Максимилиана Вебера, который забил в свои ворота, а прострел перед голом совершал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Формально именно действие новичка «Реала» привело к победе вице-чемпионов мира, но на самом деле матч сложился для него не слишком удачно.

На счету бывшего нападающего «ПСЖ» четыре удара по воротам, один из которых в створ. Самый явный момент Мбаппе упустил на 55-й минуте: форвард убежал один на один с Пенцем, но не попал в створ ворот из выгодной позиции. Squawka сообщила, что вес того момента Мбаппе равен 0,61 xG. Это означает, что в 61% случаев с этой позиции футболист забивает мяч.

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Килиан все еще обходится без голов на континентальных турнирах: с учетом Евро-2020 Мбаппе провел уже пять матчей, нанес 18 ударов и наиграл примерно на три ожидаемых гола. Накануне турнира букмекеры называли форварда сборной Франции главным фаворитом на звание лучшего бомбардира. Для сравнения: на чемпионатах мира Мбаппе сыграл 14 матчей, нанес 39 ударов и забил 12 мячей, в том числе оформил хет-трик в финале ЧМ-2022.

Но этим кошмарный день Мбаппе не исчерпывается. На 85-й минуте он пытался головой замкнуть подачу Гризманна со штрафного, но случайно врезался носом в плечо Дансо. При этом со стороны защитника сборной Австрии не было никакого умысла: тот эпизод — игровой, нарушение правил арбитр не зафиксировал.

Мбаппе около двух минут лежал на газоне, его нос был разбит в кровь, а футболка оказалась запачкана. Медицинская бригада на бровке попыталась вернуть его в игру, да и сам Мбаппе рвался на поле: настолько сильно, что он без разрешения главного арбитра вышел на газон и получил желтую карточку. При этом сразу после возвращения на поле Килиан присел и схватился за нос — возможно, таким образом он еще и пытался тянуть время, ведь Франция выигрывала с минимальным счетом. Только после этого Мбаппе был заменен и сразу отправился в раздевалку, а его команда довела дело до победы.

Килиан Мбаппе в матче Австрия — Франция.
Фото Reuters

Остается неясным, сможет ли форвард сборной Франции сыграть в следующем матче — уже в пятницу его команде предстоит встреча с Нидерландами. Есть вероятность, что Мбаппе для участия в матче потребуется надеть специальную защитную маску.

«Да, Килиан вероятно сломал нос», — заявил главный тренер французов Дидье Дешам в интервью TF1.

По информации L'Equipe, сразу после матча Мбаппе был доставлен на машине скорой помощи в университетскую клинику Дюссельдорфа, где ему будет сделана срочная операция.

Килиан Мбаппе
Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Франции по футболу
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