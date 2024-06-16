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Сегодня, 20:45

Мбаппе призвал голосовать за партию Макрона. Килиан пошел против своей же федерации

Мбаппе призвал голосовать за партию Макрона
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Килиан Мбаппе и Эмманюэль Макрон.
Фото Global Look Press
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Сохранить нейтралитет не удалось.

Совсем скоро сборная Франции дебютирует на Евро-2024 — к команде приковано гигантское внимание как на родине, так и по всему миру. Такой ответственный момент некоторые футболисты решили использовать в политических целях — среди них оказался Килиан Мбаппе.

Форвард сделал заявление на пресс-конференции перед матчем Франции и Австрии: «Я думаю, что это решающий момент в истории нашей страны, беспрецедентная ситуация. Евро очень важен в нашей карьере, но мы в первую очередь граждане, и я не думаю, что мы можем быть оторваны от окружающего мира. Сегодня мы все видим, что экстремисты очень близки к победе, и у нас есть возможность выбрать будущее нашей страны. Вот почему я призываю всех молодых людей выйти и проголосовать... Франция должна отождествлять себя с ценностями разнообразия и терпимости. Это неоспоримо. Я очень надеюсь, что мы примем правильное решение», — заявил Мбаппе.

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Заявление было сделано на фоне прошедших по всему ЕС выборов в Европарламент. Напомним, что во Франции они завершились крупным поражением партии президента Макрона — «Возрождение» набрало всего 14,6 процентов голосов избирателей, тогда как партия Марин Ле Пен, «Национальное объединение», — свыше 30 процентов. Последняя считается крайне правой партией — вероятно, именно ее Мбаппе обозначил экстремистской.

В тот же день, как стали известны результаты голосования, президент Франции распустил Национальное собрание и заявил о перевыборах — они состоятся 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур). Именно эти выборы призвал посетить Мбаппе.

Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Форвард — не первый футболист сборной Франции, высказавшийся о политике. Ранее более конкретное заявление сделал нападающий Маркус Тюрам: «Я думаю, что ситуация печальная, очень серьезная. Я узнал о победе «Национального объединения» после матча против Канады. Мы в раздевалке все были немного шокированы. Мы должны сказать всем идти голосовать, бороться ежедневно, чтобы «Национальное объединение» не победило».

Мбаппе позднее заявил, что поддерживает Тюрама: «Я разделяю те же ценности, что и Маркус, я с ним. Не считаю, что он зашел слишком далеко. Он высказал свое мнение, и я с ним согласен».

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Примечательно, что только 15 июня Федерация футбола Франции выпустила пресс-релиз, в котором призвала не использовать команду для давления на избирателей: «Мы твердо привержены свободе выражения мнений и поддерживаем призыв идти и голосовать, что является демократическим требованием. Мы также хотим, чтобы все понимали и уважали наш нейтралитет как организации, а также нейтралитет национальной команды, за которую мы отвечаем. Любые формы давления или политического использования сборной Франции должны быть исключены».

Однако Тюрам и Мбаппе, как выразились в RMC Sport, «выбросили эту рекомендацию в мусорное ведро». Главное, чтобы политические игры не отразились на футболе. Нападающий обещает, что этого не случится: «Игра очень важна, но есть еще более важная ситуация. Это не помешало нам подготовиться, мы отличные игроки. Надеюсь, 7 июля мы все еще будем гордиться тем, что наденем французскую футболку».

Килиан Мбаппе
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
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