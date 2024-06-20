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Сегодня, 20:15

Мбаппе сыграет с Нидерландами? Его маска уже готова

Мбаппе провел первую тренировку в маске после травмы носа
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Но Дешам и Гризманн сохраняют интригу.

Килиан Мбаппе грустно стартовал на чемпионате Европы: не забил и досрочно покинул поле с неприятной травмой. В концовке встречи с Австрией нападающий сломал нос в единоборстве с защитником Кевином Дансо и тут же отправился в больницу в Дюссельдорфе. Килиан точно еще выступит на турнире, но его участие во втором туре группового этапа против Нидерландов под большим вопросом.

В среду форвард появился на тренировке «Трехцветных», но работал по индивидуальному плану, чтобы исключить риск усугубления повреждения. На переносице футболиста находился фиксирующий пластырь, а лицо выглядело немного опухшим.

Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

В четверг состоялась пресс-конференция, на которой Дидье Дешам и Антуан Гризманн отвечали на вопросы журналистов. Многие интересовались состоянием Мбаппе, но конкретного ответа не дал ни один из представителей сборной.

«Килиан чувствует себя очень хорошо, его нос немного распух. Будем смотреть за ним как можно дольше и примем решение в зависимости от его ощущений. Не знаю, сыграет ли он», — высказался Гризманн.

Килиан Мбаппе в&nbsp;матче Австрия&nbsp;&mdash; Франция. Жуткий день Мбаппе: не забил супермомент, сломал нос, получил идиотскую желтую

«После сильного сотрясения с серьезными последствиями его восстановление идет в правильном направлении, — оценил ситуацию Дешам. — Вчера он смог выйти на тренировку и немного поработать. То же самое произойдет и сегодня вечером. Мы должны убедиться, что он будет доступен завтра».

Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

На сегодняшнюю тренировку сборной Франции Килиан вышел в защитной маске. Значит, шансы на его участие в игре с Нидерландами значительно выросли.

Чемпионат Европы. Группа D
21 июн, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
Нидерланды
Франция

К внешнему виду амуниции Мбаппе, как и обещал, подошел оригинально. Правда, вместо повязки черепашки-ниндзя маску сделали в цветах французского флага с золотым петухом — символом национальной команды.

Ждем Килиана на поле?

Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Франции по футболу
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