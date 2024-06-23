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Сегодня, 21:30

Роналду смог удивить нас в 39 лет. Мы запомним не позор ЧМ-2022, а благородство на Евро-2024

Роналду выступил в новой роли в сборной Португалии на Евро-2024
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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За таких Португалию и КриРо хочется болеть.

А ведь нам казалось, что мы знаем о Криштиану Роналду уже все, правда? Ну чем он нас может удивить в свои 39 лет?

Великий футболист и стопроцентный нарцисс. ЧМ-2022 выглядел его лебединой песней. Криш выбрал тогда футбольное азиатское захолустье вместо АПЛ, чтобы еще больше заработать на старость. Причем сделал это скандально — разнес в интервью главного тренера «МЮ» Эрика Тен Хага при действующем контракте с английским клубом. Причины и последствия такого шага были отлично просчитаны, отчего становилось еще неприятнее — Роналду сжигал мосты, чтобы без проблем перебраться в Саудовскую Аравию.

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А в Катаре на ЧМ КриРо выглядел настолько плохо, что главный тренер Фернанду Сантуш решился убрать потяжелевшую легенду из стартового состава после поражения от Кореи. Это принесло фантастическую победу над Швейцарией (6:1) в 1/8 финала — без «якоря» красно-зеленые полетели. Хотя хватило их ненадолго — в следующей стадии последовал вылет от Марокко.

Чем тогда запомнился Роналду? Истерикой «Это был мой гол!», когда не дотянулся до результативного кросса Бруну Фернандеша. Народ три дня крутил повторы и изучал фотографии, чтобы понять — имело место касание мяча Кришем или нет. Те «волосы Бога» стали мемом. Но бездушный датчик внутри мяча подтвердил — форвард с ним разминулся. А еще был эпизод, когда вся команда пошла благодарить болельщиков после победы, а Роналду лишь помахал трибунам из центра поля и улетел в раздевалку. Обидевшись на статус резервиста и демонстративно отделяя себя от коллектива.

Фото Global Look Press

Как же здорово, что это не последнее, чем запомнится славная карьера невероятного трудяги, — это стало бы унизительным для обладателя пяти «Золотых мячей». Понял ли сам Криштиану, что не такую кляксу заслуживает в конце футбольного пути? Наверняка. Потому что теперь мы будем вспоминать не «волосы Бога», а передачу в матче с Турцией все тому же Бруну Фернандешу, у которого КриРо пытался отнять гол в Катаре. В моменте, когда все на сто процентов не сомневались — капитан португальцев пробьет сам! Выход один на один — что еще надо?! Он же нарцисс. У него же одни рекорды на уме, а тут реальный шанс переписать историю. На своем шестом Евро в карьере. Возможно, такого момента уже и не будет.

Но Роналду отпасовал. Одним касанием отправив в корзину тот портрет, который мы для себя нарисовали.

Конечно, КриРо уже не так быстр и опасен, как десяток лет назад. Но невероятно уже то, что он в 39 смог подвести себя к Евро-2024 во вполне приличной форме после «пешеходного» сезона в Саудовской Аравии. Его место в стартовом составе воспринимается как заслуженное, а не как подачка ветерану, чтобы не взорвал раздевалку.

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Роналду не идеален по игре, зато почти образец по влиянию на команду. Звездный ветеран не тянет Португалию назад, как в Катаре, а ведет ее к победам. Великий футболист так и должен заканчивать великую карьеру — на высоком уровне. Не с пеной у рта отнимать у партнера гол, а сделать яркий поступок на благо коллектива. Который тем ценнее, что мы понимаем, насколько для КриРо непросто решиться на такое.

На душе сразу стало теплее, а за Португалию захотелось болеть. Спасибо, Криш, за эти эмоции.

Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
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