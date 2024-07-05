Роналду могут оштрафовать и даже забанить на Евро! Дело в пульсе

Обвинили в незаконной рекламе.

Матч Португалии и Словакии в 1/8 финала Евро получился драматичным для Криштиану Роналду — 39-летний форвард не убедил на поле, а в дополнение еще и не реализовал пенальти в дополнительное время, из-за чего игра дошла до серии 11-метровых. От накала страстей форвард «Аль-Насра» даже разрыдался, но перед своим ударом в серии собрался и уверенно забил. Португалия в итоге прошла дальше.

После матча в соцсетях завирусился интересный пост — компания WHOOP, одним из инвесторов которой является Роналду и чей фитнес-браслет он носит по ходу игр, опубликовала данные пульсометра португальца. На графике видно, что во время серии пенальти Криштиану успокоился и снизил пульс до 103 ударов в минуту. Удивительный показатель в такой момент, особенно если учитывать, что частота сердечных сокращений Роналду подскочила до 180, когда португальцы реализовали победный удар.

Пост компании широко разошелся, показав профессионализм и гигантскую выдержку Роналду. Но теперь из-за него у португальца могут быть проблемы — оказывается, выкладывать такие вещи не совсем законно.

Криштиану Роналду. Фото Reuters

В соцсетях выступил бывший глава отдела глобального спонсорства в Visa и Coca-Cola Рикардо Форт. Он написал следующее: «Видел этот график сегодня. Криштиану и WHOOP устроили засаду на Евро-2024. Это незаконно. Игрок и компания должны быть оштрафованы».

О причинах он объяснил в следующих постах: «Пост посвящен матчу УЕФА, в нем используются названия двух играющих сборных, счет и игрок на поле. Они подразумевают связь с этим событием, а это незаконно. То, что у WHOOP нет конкурентов среди спонсоров УЕФА — не повод мириться с нарушениями».

Английское издание Daily Mail напомнило, что ранее в истории Евро уже бывал подобный случай нелегальной рекламы. В 2012 году датчанин Никлас Бендтнер во время празднования гола задрал футболку и показал трусы, на которых было написано Paddy Power — название ирландской букмекерской компании.

Тогда УЕФА не стал церемониться и оштрафовал Бендтнера почти на 100 тысяч евро и выписал ему бан на один матч. Если чиновники захотят, то вполне смогут оштрафовать и даже дисквалифицировать Криштиану Роналду. К тому же данный Евро богат на штрафы — к моменту 1/4 финала сумма выписанных квитанций за различные нарушения уже перевалила за миллион евро.