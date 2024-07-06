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Сегодня, 15:00

Слезы, рекорды и ответственность за вылет Португалии. Чем Роналду запомнился на последнем Евро в карьере?

Роналду впервые в карьере не забил ни одного гола на крупном турнире
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Футболисты сборной Португалии Пепе и Криштиану Роналду
Пепе и Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Криштиану впервые не забил на чемпионате Европы.

Португалия уступила Франции в четвертьфинале Евро-2024 и покинула турнир. Последний чемпионат Европы в карьере Криштиану Роналду закончился провалом — Криш впервые не забил на нем, хотя является его мультирекордсменом. Португалец — лучший бомбардир (14) и ассистент (семь) в его истории, а также провел больше всего матчей (30) и турниров (шесть). Но в Германии нападающий запомнился точно не яркой игрой.

Приезд Криштиану свел с ума многих фанатов — самые преданные пытались любой ценой прикоснуться к великому. Первый инцидент произошел на открытой тренировке Португалии до старта турнира: количество желающих посетить занятие составило 60 тысяч человек, а 13 из присутствующих 6000 выбежали на поле — охранники вовремя выловили всех, не дав им приблизиться к Роналду.

Криштиану Роналду. Вечные рекорды Роналду и первое поражение Португалии в серии с ударом Криштиану

Немецкий футбольный союз получил сразу два штрафа суммарно на 23 тысячи евро из-за прорывов болельщиков во время матчей Португалии с Турцией и Грузией. Целью каждого была встреча и фотография с Роналду. А после игры с грузинами один из фанатов едва не нанес Криштиану травму — спрыгнул в его направлении с трибуны и приземлился прямо перед футболистом.

Роналду впервые в карьере прошел групповой этап крупного турнира без забитого мяча. Единственное его результативное действие — голевая на Бруну Фернандеша в матче с Турцией (3:0). После нее многие восхищались Криштиану, который не пожадничал и выкатил партнеру на пустые ворота.

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду
Фото Reuters

Восторг выветрился уже после первого матча плей-офф. Против Словении Криш запомнился ужасным эгоизмом: нанес восемь ударов и ни разу не забил, зато лупил со всех штрафных, никого не подпуская к их исполнению, и не реализовал пенальти в овертайме.

В перерыве между экстра-таймами произошел один из самых эмоциональных моментов турнира — нападающий заплакал из-за незабитого 11-метрового и утонул в поддержке партнеров. Португалия в итоге выиграла в серии пенальти, но Криштиану превратился в мишень для ненависти. Его обвиняли в огромном эго, которое не позволяет партнерам проявить себя и ограничивает тактику команды — все играют только на Роналду.

Криштиану Роналду заплакал после незабитого пенальти в&nbsp;матче со&nbsp;Словенией. Трагедия Роналду: не забил пенальти и разревелся! Но исправился в серии и прошел Словению

«Если кто-то считает, что Криштиану Роналду сейчас все еще один из лучших игроков в мире, то они смотрят не те матчи. Я думаю, они смотрят старые рилсы (короткие видео в соцсетях)», — сказал бывший вратарь сборной Австралии Марк Шварцер.

В четвертьфинале с Францией Роналду вновь не забил и оказался одним из самых незаметных на поле за 120 минут. Единственные попадания нападающего в сетку ворот — реализованные 11-метровые против французов и словенцев в послематчевых сериях. Последний чемпионат Европы завершился для пятикратного обладателя «Золотого мяча» провалом и тоннами критики.

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду
Фото Reuters

Даже родственники, обычно остро реагирующие на критику в его адрес, на этот раз спокойно пережили мощнейшее недовольство игрой Криштиану. «Великие победители. Гордость нации, они заслуживают моего уважения и восхищения», — написала в соцсетях сестра футболиста под фотографией с Роналду и Пепе.

Криштиану Роналду
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
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