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Сегодня, 12:30

Вечные рекорды Роналду и первое поражение Португалии в серии с ударом Криштиану

Сборная Португалии с Роналду впервые проиграла в серии пенальти
Кирилл Бурдаков
Статистик
Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Статистические итоги выступления капитана португальцев на Евро.

Оба матча плей-офф Евро-2024 сборная Португалии завершила со счетом 0:0. Но если в 1/8 финала команда Роберто Мартинеса обыграла в серии пенальти словенцев, то в четвертьфинале не справилась с французами. Португальцы не смогли повторить достижение Италии, которой три года назад удалось добиться успеха в двух сериях подряд — с испанцами (1/2 финала) и англичанами (финал). Ранее по два раза за чемпионат добирались до пенальти Англия, Франция (кстати, тоже после двух нулевых ничьих), Польша, Швейцария и Испания.

Все команды, которые дважды били пенальти на одном чемпионате Европы

Португальцы в третий раз в истории проиграли серию пенальти, впервые потерпев поражение при участии своей легенды — Криштиану Роналду. Во встречах с Испанией (ЧЕ-2012) и Чили (КК-2017) Роналду находился в списке бьющих, но промахи партнеров не позволили ему испытать голкипера, зато голы англичанам (дважды), полякам и чилийцам помогали пиренейцам пройти дальше. Заодно Криштиану обновил рекорд Евро по ударам и голам в послематчевых сериях, пробив и отличившись уже в четвертый раз. Итальянец Леонардо Бонуччи и швейцарец Фабиан Шер тоже нанесли по три удара, но по разу промахнулись.

Все серии пенальти с участием сборной Португалии на крупных турнирах

По проценту успешных серий на Евро португальцы опустились на пятое место (60 процентов побед), пропустив вперед Испанию и Германию. Лидерство удерживают не знающие неудач Чехия (три победы) и Турция (одна победа), Франция вышла на 50-процентный результат, сравнявшись с Данией и Польшей.

Все команды, которые били послематчевые пенальти на чемпионате Европы

В пяти матчах Евро-2024 Криштиану Роналду отметился голевой передачей на Бруну Фернандеша, двумя забитыми послематчевыми пенальти и промахом с 11-метровой отметки во встрече со Словенией. 39-летний бомбардир впервые в карьере завершил крупный турнир без забитых голов. На предыдущих 11 случаях (по пять чемпионатов Европы и мира, а также Кубок конфедераций в России) Криштиану отличался минимум одним точным ударом, записав на свой счет 24 мяча в 56 играх.

Все крупные турниры в карьере Криштиану Роналду

Несмотря на череду неудач на немецких полях, Криштиану остался лучшим бомбардиром в истории Евро. На счету португальца 14 голов. Ближайшие преследователи среди действующих игроков — Антуан Гризманн и Альваро Мората — отстают ровно в два раза и даже при идеальном раскладе могут потревожить только занимающего второе место героя Евро-1984 Мишеля Платини.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов Европы

Недостижимым видится на сегодняшний день и гвардейский рекорд 39-летнего форварда. За 20 лет Криштиану провел на европейских чемпионатах 30 матчей. Ближайший преследователь — многолетний партнер по «Реалу» и сборной Португалии — Пепе отстает на семь игр (и вряд ли приедет на следующий турнир), голкипер сборной Германии Мануэль Нойер — на десять.

Футболисты, проведшие наибольшее число матчей на чемпионатах Европы

Отыграв все 120 минут матча с Францией, Пепе установил возрастной рекорд чемпионатов Европы на отметке 41 год и 129 дней. Помимо португальца в пенсионном по футбольным меркам возрасте на поле выходил только венгерский вратарь Габор Кирай. Криштиану Роналду на данный момент замыкает топ-3, Лука Модрич — топ-6. Еще одно изменение может случиться в десятке в день финального матча. Для этого тренеру сборной Испании (в случае прохода, конечно) нужно будет выпустить на поле защитника Хесуса Наваса, который как раз обгонит немецкого вратаря Йенса Леманна.

Самые возрастные участники чемпионатов Европы

Зато возрастной бомбардирский рекорд ни Пепе, ни Роналду не поддался. Оба ветерана (как и вся сборная Португалии) промолчали в плей-офф и оставили рекордсменом Луку Модрича, который огорчил Италию в 38 лет и 288 дней. Тем не менее даже с голами трехлетней давности Криштиану занимает шестое место в истории, уступая помимо бывшего партнера по «Реалу» Ивице Вастичу, Горану Пандеву, Золтану Геро и Гарету Маколи.

Самые возрастные авторы голов в истории чемпионатов Европы
Криштиану Роналду
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
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