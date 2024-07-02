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«Криштиану мог стать героем, но в итоге ему пришлось извиняться». Мировая пресса — о промахе и слезах Роналду

Криштиану Роналду расплакался после незабитого пенальти в ворота Словении
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Криштиану Роналду (справа) после незабитого пенальти в матче 1/8 финала Евро-2024 против Словении.
Фото Reuters
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Провожают на пенсию.
Чемпионат Европы. 1/8 финала
01 июл, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Португалия
0:0
Словения

Матч 1/8 финала чемпионата Европы против Словении стал одним из худших выступлений Роналду в международной карьере. Криштиану тужился, пытаясь забить первый мяч на турнире, но этим, как кажется, только мешал команде. Ситуация достигла пика в первом добавленном тайме на 105-й минуте, когда португальцы заработали пенальти. Роналду его не реализовал и через несколько минут разрыдался — успокаивать его пришлось всей командой.

И хотя Португалия прошла дальше, оказавшись сильнее в серии пенальти, а Криштиану реализовал свою попытку, впечатление от его игры осталось гнетущее.

Криштиану Роналду и&nbsp;футболисты сборной Португалии после победы над Словенией (0:0, пен. 3:0). От слез Роналду до бенефиса Кошты. Вратарь спас Португалию от позора, но она в заложниках у Криштиану

The Guardian: «Шоу Роналду неудержимо и превращает других в декорации»

— Португальский футбол стал великой психодрамой старения Роналду. Диогу Кошта потащил три пенальти в серии, но даже тогда все разговоры были о Криштиану. Даже когда Гонсалу Рамуш оформил хет-трик против Швейцарии на ЧМ-2022, было ощущение, что он был актером второго плана, не героем хет-трика, а парнем, заменившим Роналду...

Видя это, задаешься вопросом — не возражают ли полчища талантливых атакующих игроков Португалии против того, чтобы быть декорациями в шоу Роналду? А еще задумываешься о том, насколько разумно везти чрезвычайно талантливый состав на чемпионат мира и чемпионат Европы, а затем рассматривать их, по сути, как прощальное турне. Возможности выиграть турниры, настоящие возможности, выпадают очень редко; жертвовать ими ради эго угасающей звезды, какой бы великой она ни была, кажется неоправданным.

Криштиану Роналду после матча 1/8 финала Евро-2024 против Словении.
Фото Reuters

The Athletic: «Шоу Роналду: незабитый пенальти, множество ударов и слезы»

— Вид Роналду, безудержно рыдающего в попытке осмыслить свой промах с пенальти в дополнительное время, может стать одним из определяющих образов не только Евро-2024, но и любого чемпионата Европы. Но видеть, как человек, которого почитают величайшим португальским и, возможно, даже европейским игроком всех времен, разразился потоком слез, было просто удивительно.

Вы можете считать, что это отражает его невероятную самоотдачу и желание, несмотря на преклонный возраст. Или же вы считаете, что это детская эгоистичная чепуха, все это ради шоу... Но нельзя не восхищаться менталитетом Криштиану, который он проявил, когда забил первый пенальти Португалии в серии уже после всего случившегося.

Пепе и&nbsp;Криштиану Роналду после победы над Словенией. Португалия — Франция: есть ли еще место Роналду в эпохе Мбаппе?

The Mirror: «Слезы Криштиану Роналду высмеивают неписаное правило, связанное с Фернандешем»

— Фернандеш не является специалистом по штрафным ударам, но он, безусловно, был достоин возможности. Однако и Бруну, и ветеран Пепе с легкостью отказывались от возможности, когда Португалия получала фол в финальной трети.

По правде говоря, было очевидно, что Фернандеш не в восторге, но Роналду по-прежнему правит Португалией, и капитан «Манчестер Юнайтед» не смеет сказать ни слова, опасаясь конфликта. Роналду даже набрался наглости и вскинул руки к Фернандешу, когда тот не смог быстро перевести мяч и 39-летний футболист оказался в офсайде.

Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Diario Sport: «Диогу Кошта — спаситель Роналду»

— Португалия вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, после того как через кровь и пот одолела боевитую команду Словении, оставившую все силы на поле и в итоге проигравшую по пенальти. Ян Облак довел Криштиану Роналду до такого отчаяния, что тот разрыдался, не сумев переиграть Облака даже с 11 метров. Однако, как и Эдер в 2016 году, Диогу Кошта пришел на помощь португальской звезде и продлил его последний чемпионат Европы.

Диогу Кошта отбивает пенальти от&nbsp;Йосипа Иличича. Сверхъестественная игра вратаря Португалии: Кошта отразил все пенальти в серии со Словенией!

Kicker: «Американские горки Роналду»

— Он мог бы стать главным героем, но в итоге Криштиану пришлось извиняться. Португалия все еще в четвертьфинале, но заслуги Роналду в этом практически нет. Португалец не забил пенальти, и это очень задело великого № 7. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» разрыдался на поле, и его пришлось утешать товарищам по команде. Его матери, присутствовавшей на стадионе, также было тяжело видеть сына в таком состоянии.

Криштиану Роналду
Ян Облак
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Словении по футболу
Диогу Кошта
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