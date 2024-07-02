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Сегодня, 17:00

Роналду правда мешает Португалии. Но он все равно должен играть

Роналду остается лучшим центральным нападающим в сборной Португалии
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 1/8 финала Евро против Словении (0:0, пенальти 3:0).
Фото Reuters
Криштиану Роналду перед ударом со штрафного.
Фото Reuters
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Он сильнее конкурентов.

Чемпионат Европы. 1/8 финала
01 июл, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Португалия
0:0
Словения

Слезы Криштиану — один из самых волнующих моментов Евро-2024. Он едва не завершил выступление Португалии ужасным индивидуальным перформансом: нанес восемь ударов по воротам Облака, забрал все штрафные и даже исполнил пенальти в овертайме — и все равно не забил.

Если бы не магия голкипера Диогу Кошты, взявшего три из трех пенальти в послематчевой серии, драма Роналду точно бы осталась главным событием вечера.

Криштиану Роналду и&nbsp;футболисты сборной Португалии после победы над Словенией (0:0, пен. 3:0). От слез Роналду до бенефиса Кошты. Вратарь спас Португалию от позора, но она в заложниках у Криштиану

В чем Криштиану мешает Португалии?

Дилемма об игровом времени Роналду тлеет с самого начала турнира. Нападающий до сих пор не забил, хотя нанес уже 20 ударов. И впервые в карьере не отличился на групповом этапе крупного турнира. Единственное результативное действие ветерана — ассист на Бруну Фернандеша в матче с Турцией.

Неудачные периоды есть у всех нападающих — особенно на этом чемпионате Европы: три гола Лукаку отменили, Мбаппе отличился лишь с пенальти — как и Левандовски. Но пока в других сборных на ведущие роли выходят другие герои (Мусиала — у Германии, Руис, Ямаль и Уильямс — у Испании, Фройлер — у Швейцарии), Криштиану не позволяет переключить внимание с себя.

Он жадно забирает все опасные стандарты — лупит с неочевидных точек и не останавливается, когда даже статистика кричит: у тебя 0 голов после 33 штрафных на Евро! К тому же у Португалии вообще-то есть классные исполнители.

Криштиану Роналду перед ударом со штрафного.
Фото Reuters

Но эго Криштиану не позволяет ему признать собственный регресс, а Роберто Мартинесу — выстроить игру Португалии иначе. 39-летний Роналду уже не тот атлет, каким его привыкли видеть: он больше не зависает в воздухе в чужой штрафной, чтобы забить головой, не поражает дриблингом и проигрывает единоборства Дркушичу и Бийолу. Но никого не подпускает к роли нового лидера.

Мартинес же не смеет что-то менять из уважения или страха перед величием капитана. И тот остается центром стратегии даже в матче, где у него происходит личная трагедия — ветерана все равно ищут мячом и оставляют на поле после всех ошибок. Дать пробить пенальти Криштиану в ситуации, когда у него ничего не получается, а погоня за голом превратилась в лихорадку — ключевая ошибка. На которую никто не в силах повлиять: Роналду понимает, что обязан подойти к точке как тяжеловесный лидер — и никто не лишит его этого права.

Криштиану Роналду. «Мартинес не хочет конфликта с Роналду и ставит его в состав. Это ошибка!» Что происходит в сборной Португалии?

«39-летний футболист играет 120 минут, не забивает пенальти, начинает плакать на поле, рыдает в перерыве дополнительного времени, — сокрушался экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Германии Дитмар Хаманн. — Я смотрел на это и думал: «Все вертится вокруг тебя». Но в команде 26 игроков, 20 тренеров, 30 или 40 тысяч болельщиков на трибунах — не все крутится вокруг тебя! Я никогда не видел ничего подобного. Как только ты показываешь эмоции — это конец. В такие моменты тренер должен был сказать: «Ты должен уйти с поля, потому что ты не в состоянии играть». Я поверил в ерунду о том, что Роналду стал командным игроком, но это абсолютная чушь. Он думает только о себе».

Почему Роналду все равно должен играть?

Довольно очевидный факт: Роналду все равно остается лучшим центральным нападающим в сборной. В запасе есть Гонсалу Рамуш, который провел тусклый сезон в «ПСЖ» — не был основным и не набрал даже двух тысяч минут на поле. А также Жоау Феликс, но он нестабилен в «Барселоне»: периодами блистал, а под конец чемпионата вылетел из стартового состава. Криш за это время набрал 57 результативных действий — даже в Саудовской Аравии это впечатляющая результативность.

В теории место форварда могут отдать Рафаэлю Леау. У него уже был такой опыт в карьере, но вынужденно. Да и в завершении он вряд ли превосходит Роналду.

Пепе и&nbsp;Криштиану Роналду после победы над Словенией. Португалия — Франция: есть ли еще место Роналду в эпохе Мбаппе?

То есть при структуре с выраженным центральным нападающим — и по спортивным причинам — у Португалии в старте должен выходить Криштиану. Но при одном условии: это нельзя превращать в одержимость, которая гарантирует капитану безлимитное игровое время и сделает его единственным инструментом у чужих ворот.

Впереди четвертьфинал с Францией, которая точно не простит новую порцию промахов ветерана. У Мартинеса еще есть время переосмыслить стратегию, иначе истерика Роналду повторится — теперь из-за вылета с последнего Евро в карьере.

Чемпионат Европы. 1/4 финала
05 июл, 22:00. Volksparkstadion (Гамбург)
Португалия
Франция
Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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