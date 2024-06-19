Обычный день Криштиану: установил суперрекорд, нанес больше всех ударов, победил. И это в 39!

20 лет на чемпионатах Европы.

Во вторник, 18 июня, в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 сборная Португалии с трудом обыграла Чехию (2:1). Победный мяч в добавленное ко второму тайму время забил вышедший на замену Франсишку Консейсау.

Все 90 минут на газоне находился капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, который до игры в соцсетях обратился к болельщикам с посланием.

«Португальцы, — написал он. — Сегодня начинается еще одна глава нашей истории. Я с любовью вспоминаю свой первый день в составе сборной — начало пути, полного испытаний и побед. Сейчас я имею честь быть рядом с командой чемпионов, полной таланта и амбиций. Благодаря вашей поддержке мы превращаем мечты в реальность. Давайте вместе бороться за еще один триумф. Когда мы вместе, нас не остановить. Вперед, Португалия!»

Лучший бомбардир в истории национальных сборных на этот раз не сумел отличиться, но установил очередной рекорд, просто выйдя на поле. Турнир в Германии стал шестым чемпионатом Европы в карьере великого португальца. Позади Роналду остались его партнер по сборной Пепе и полузащитник национальной команды Хорватии Лука Модрич, которые сейчас выступают на пятом для себя континентальном форуме.

Кроме того, Криштиану обновил собственный рекорд по числу матчей на Евро: теперь у него их 26, а у идущего вторым Пепе — 20. На счету Роналду и масса других рекордов, связанных с чемпионатом Европы:

— наибольшее число сыгранных минут (2243)

— наибольшее число побед (13)

— наибольшее число матчей в качестве капитана (17)

— наибольшее число голов в финальной части (14)

— наибольшее число голов в отборочных турнирах (41)

Криштиану Роналду в борьбе с Томашем Холешем. Фото AFP

В матче с Чехией Криштиану мог достичь еще одной серьезной планки и стать самым возрастным футболистом, когда-либо забивавшим на Евро. Сейчас капитану португальцев 39 лет, а рекорд удерживает экс-полузащитник сборной Австрии Ивица Вастич, которому на момент гола в 2008 году было 38 лет 257 дней. Впрочем, это достижение Криштиану может покориться в других матчах Евро.

Хоть он и не забил, но все равно оставался центральной фигурой встречи. Болельщики на стадионе в Лейпциге при объявлении состава выкрикивали его имя громче других и приветствовали каждое его касание.

Роналду был гораздо больше вовлечен в игру, чем на ЧМ-2022, когда он потерял место в основе по ходу турнира. В первом тайме он красивым движением создал момент для Витиньи, да и сам близко подбирался к голу. Криштиану мог забить головой, с разворота, со штрафного. В итоге Роналду нанес целых пять ударов по воротам — больше всех в матче.

Следующую игру Португалия проведет со сборной Турции. Матч состоится 22 июня.