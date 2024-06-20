Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 11:30

Роналду пробирался через кусты ради автографа фанату. Тот превратил роспись в татуировку

Криштиану Роналду пробрался через кусты ради автографа фанату
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Криштиану Роналду пробрался через кусты, чтобы дать автограф болельщику
Криштиану Роналду пробрался через кусты, чтобы дать автограф болельщику.
Фото Соцсети
Telegram Дзен
Памятный момент.

Экс-звезда «МЮ», «Реала» и «Ювентуса», 39-летний форвард Криштиану Роналду сейчас редкий гость в Европе. Португалец уже больше года выступает в Саудовской Аравии за местный «Аль-Наср», поэтому у многочисленной армии его поклонников почти нет шансов на личную встречу.

Криштиану Роналду в&nbsp;матче Португалия&nbsp;&mdash; Чехия (2:1). Роналду и Пепе вошли в историю, а волевую победу Португалии принес юный талант

Однако Евро-2024 стал отличной возможностью наконец-то увидеть Криштиану вживую, а не по ТВ. Для этого в ход идут любые возможности — от посещения публичных тренировок сборной Португалии до поиска игрока по всей Германии.

Иногда «охота на Роналду» проходит некрасиво. Еще в первый день Евро у Португалии прошла публичная тренировка, которую посетили 8 тысяч зрителей. Однако событие было омрачено вторжением на поле 12 человек, искавших встречи с Криштиану. Одному даже удалось заключить португальца в объятия, но продолжалось это недолго.

Болельщики сборной Португалии
Болельщики сборной Португалии.
Фото AFP

После этого нашлось место для более миролюбивой ситуации. Небольшая группа поклонников подкараулила Роналду на тренировочной базе накануне игры с Чехией. Три человека ждали за решетчатым забором и вряд ли надеялись на встречу, потому что со стороны футболистов забор был дополнительно отделен кустами.

Но Роналду не обратил на это внимание — пятикратный обладатель «Золотого мяча» пробрался через заросли, после чего взял у поклонников телефон и сделал селфи. Потом раздал автографы и ушел готовиться к матчу.

Криштиану Роналду бьет по&nbsp;воротам в&nbsp;матче Португалия&nbsp;&mdash; Чехия (2:1). Роналду в тени партнеров по атаке в сборной. Теперь Португалия может справляться и без него?

Забавно, но история получила продолжение. Через пару дней после того, как про Роналду и кусты написали в медиа, один из болельщиков поделился другой фотографией. Оказывается, фанат превратил автограф Криштиану в татуировку, набив рисунок прямо по контуру росписи португальца. Память на всю жизнь!

Болельщик сделал татуировку из автографа Криштиану Роналду.
Фото Соцсети

Чемпионат Европы в Германии стал для Роналду шестым в карьере — это мировой рекорд. На этом Евро Криштиану пока не отметился голевыми действиями.

Криштиану Роналду
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
2
Обсудить
Читайте также
Опубликован состав сборной России на Олимпиаду в Париже
Фанаты устроили несколько драк на Евро-2024 в Германии
Славянск-на-Кубани подвергся атаке со стороны ВСУ
Макдэвид – зверь с пачкой новых рекордов века, а Бобровского лишили домашнего чемпионства. Что произошло в пятом матче финала Кубка Стэнли
Возгорание резервуара произошло на территории нефтебазы в Тамбовской области
Против жительницы Хабаровска возбудили уголовное дело о госизмене
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Голкипер сборной Шотландии Ганн доволен матчем против Швейцарии
Дания — Англия: статистика матчей и результаты личных встреч
Нойер поделился эмоциями от игры сборной Германии на Евро-2024
Спаллетти оценил предстоящий матч Италии с Испанией на Евро-2024
Гюндоган удивился требованию сборной Венгрии назначить пенальти в матче с Германией на Евро-2024
Пике рассказал, какие сборные считает фаворитами Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Седьмой день Евро-2024: балканское дерби и классическое противостояние Испании и Италии