Роналду был в шаге от самого позорного матча в карьере. Но в критический момент его пульс упал до минимума

Криштиану вообще нервничает?

В понедельник сборная Португалии вышла в четвертьфинал Евро-2024 после победы в серии 11-метровых над Словенией (0:0, пенальти — 3:0). Команда Роберто Мартинеса праздновала успех благодаря фантастической игре голкипера Диогу Кошты. 24-летний футболист нейтрализовал выход один на один в овертайме и отбил три удара в послематчевых пенальти.

У португальцев была возможность завершить матч в дополнительное время. На 103-й минуте встречи словенский защитник Ваня Дркушич в своей штрафной сфолил на Диогу Жоте. Главный арбитр матча Даниэле Орсато назначил 11-метровый. Роналду подошел к точке, но не реализовал пенальти — его удар в красивом прыжке парировал Ян Облак. В перерыве между таймами Криштиану заплакал. 39-летнего футболиста утешали партнеры по сборной.

Форвард «Аль-Насра» получил шанс реабилитироваться в послематчевой серии пенальти со Словенией. Роналду пробил точно в левый угол ворот под штангу. Облак угадал направление, но не смог дотянуться до мяча. Криштиану вовсе не смутило давление после промаха в овертайме.

По данным компании WHOOP, частота сердечных сокращений Роналду в момент его второго пенальти составляла около 100 ударов в минуту. Это самый низкий показатель за весь матч! Пульс экс-игрока «Реала» замедлился со 170 до 100 ударов в минуту. Криштиану поборол стресс в самый важный момент для своей сборной.

Сердцебиение Криштиану Роналду замедлилось во время его удара в послематчевой серии пенальти со Словенией. Фото WHOOP

Когда португальский полузащитник Бруну Фернандеш реализовал свой 11-метровый в серии, то сердцебиение Роналду составляло около 125 ударов в минуту. Пульс подскочил до 170 ударов после точного выстрела Бернарду Силвы, который в конечном итоге принес Португалии победу над Словенией.

Откуда и каким образом WHOOP получил данные частоты сердечных сокращений Криштиану? Всё очень просто. В мае 2024-го нападающий инвестировал в эту американскую компанию. Роналду стал официальным послом предприятия. Главным продуктом WHOOP является фитнес-браслет, измеряющий физическую нагрузку. Трекер также отвечает за восстановление и контроль сна человека.

Фото Global Look Press

«WHOOP оказал серьезное влияние на мою жизнь как на поле, так и за его пределами, — говорил Криштиану. — Я ношу браслет во время тренировок, сна и восстановления. Это один из важнейших инструментов, помогающих мне улучшить свою игру и следить за своим здоровьем».

Другим известным послом компании WHOOP является защитник Вирджил ван Дейк. Игрок «Ливерпуля» спал 7 часов и 46 минут перед матчем с Румынией (3:0) на Евро-2024, а также вздремнул днем 95 минут, чтобы восстановиться. Фитнес-трекер зафиксировал показатель нагрузки у ван Дейка — 20,1. Это количественная оценка уровня физической и умственной нагрузки, которой подвергается тело спортсмена в течение 90 минут игры.

Показатели Вирджила ван Дейка в день матча с Румынией на Евро-2024. Фото WHOOP

«Забивать с пенальти иногда тяжело, — приводит слова Роналду после победы над словенцами в плей-офф Евро-2024. — За карьеру я реализовал более 200 11-метровых, но иногда бывает путаница, когда ставишь мяч на точку: как пробить — в правый угол, левый или по центру... В этом году я дважды не забил с пенальти, но сегодня мы выиграли. Думаю, футбол иногда должен быть справедлив, и сегодня Португалия, считаю, заслужила победу».

5 июля сборная Португалии встретится с Францией в 1/4 финала чемпионата Европы-2024. Железные нервы Роналду могут помочь его команде пробиться в полуфинал турнира в Германии.