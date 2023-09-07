Скандал с показом отбора на Евро-2024. В компании Okko считают, что права на трансляции перепродали «Матч ТВ» незаконно

Онлайн-кинотеатр называет сделку мошеннической.

Права изначально принадлежали Okko

В российском медиапространстве набирает обороты скандал вокруг прав на трансляции отборочного турнира Евро-2024. Летом 2023-го компания «Телеспорт Груп» продала права на показ игр «Матч ТВ». Это вызвало возмущение в руководстве онлайн-кинотеатра Okko — компания заявила, что еще в 2021 году приобрела у «Телеспорт Груп» права на показ всех матчей европейских сборных, проводимых под эгидой УЕФА, вплоть до 2028 года. Притом всю сумму за права Okko перечислил авансом.

В онлайн-кинотеатре заявили, что уведомили руководство «Газпром-медиа» (холдинга, в который входит «Матч ТВ») о спорной ситуации, предоставив все необходимые пояснения и документальное подтверждение принадлежности прав. У Okko права на трансляцию квалификационных матчей чемпионатов Европы-2024 и -2028, а также отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Несмотря на все предоставленные документы и пояснения, руководство «Газпром-медиа» (телеканал «Матч ТВ») не приняло во внимание мошеннический характер сделки и планирует показывать матчи квалификации к Евро-2024... Okko планирует урегулировать данную ситуацию с АО «Телеспорт» и генеральным директором компании П. Макаренко в судебном порядке. Судебные претензии могут быть предъявлены и к АО «Газпром-медиа» (телеканал «Матч ТВ»), если телеканал будет показывать трансляции, права на которые принадлежат Okko», — приводит пресс-служба Okko слова генерального директора онлайн-кинотеатра Сергея Шишкина.

Фото Global Look Press

Кто и как планирует проводить трансляции

При этом «Матч ТВ» планирует показывать матчи отбора уже сейчас. В программе на 7 сентября заявлены две трансляции игр квалификационного раунда: Казахстан — Финляндия и Франция — Исландия. Помимо этого, на специализированных каналах «Матча» планируется показ других встреч отбора Евро-2024. С официальным объявлением на эту тему выступил генеральный директор «Матч ТВ» Александр Тащин:

«Петр Макаренко и «Телеспорт Груп» являются давними игроками на рынке спортивных прав, реализуя их крупнейшим каналам и холдингам, в том числе и «Матч ТВ». Оценить основания претензий компании Оkko к «Телеспорт Групп» мы не можем, так как не являемся стороной их отношений.

На сегодняшний день телеканал «Матч ТВ» на сайте УЕФА обозначен в качестве официального вещателя отборочного турнира. УЕФА добавил нас в список бродкастеров и предоставил сигнал, поэтому не видим причин для изменений в сетке программы вещания. В конце концов, как мы, так и коллеги из Оkko прилагаем все усилия, чтобы радовать аудиторию. Так что надеемся на скорейшее разрешение спора между Оkko и «Телеспорт Груп» и совместную плодотворную работу на благо спортивных болельщиков, которые ждут ярких матчей.

Мы всегда говорили о том, что не покажем в эфире событий, не имея соответствующих правовых оснований — этот случай не исключение. Запланированные к показу матчи отборочного турнира остаются в сетке вещания телеканалов семейства «Матч!».

Трансляции на Okko тоже заявлены, но на матчи не назначены комментаторы, также нет анонсов игр в соцсетях. Подписчикам сервиса с 2022 года обещан показ матчей Лиги наций, квалификаций к Евро-2024 и Евро-2028, а также к ЧМ-2026. Известно, что Okko намерен транслировать все эти турниры вплоть до окончания контракта с «Телеспорт Груп» в 2028 году. Пока не до конца понятно, являлись ли права Okko на показ эксклюзивными. Кажется, этот вопрос в споре является ключевым, но пока «Телеспорт Груп» не выступила с официальным разъясняющим ситуацию заявлением.

Фото Global Look Press

Кто на самом деле прав?

В августе 2019 года «Сбер» приобрел онлайн-кинотеатр Okko в рамках сделки с Rambler Group. В 2021-м «Сбер» также имел тесные связи с компанией Telesport , владевшей правами на трансляции многих соревнований, а позже появилась «Телеспорт Груп».

Когда Telesport и Okko находились в холдинге «Сбера», был заключен договор, что матчи Лиги наций, квалификаций Евро и ЧМ будет показывать именно онлайн-кинотеатр.

Позднее в «Сбере» приняли решение расстаться с компанией Telesport и ее хозяином Петром Макаренко, который, по данным ряда источников «СЭ», предложил холдингу вернуть деньги за права на трансляции и забрать их обратно у Okko. Скорее всего, переговоры по этому вопросу зашли в тупик. Позже «Сберу» пришлось разойтись и с Okko , чтобы онлайн-кинотеатр не страдал от санкций.

Вероятно, Макаренко после неудачных переговоров по возврату прав нашел юридические лазейки в документе с Okko и повторно продал футбольные трансляции «Матч ТВ». Дело в том, что контракты на спортивные трансляции — это очень сложные правовые документы, которые требуют четко прописанных данных: площадки размещения, формы вещания, возможность передачи прав третьей стороне и многое другое. Если где-то попадаются неточные формулировки, то это потенциально высокие риски для приобретателя. Чтобы понимать, кто из заинтересованных сторон прав, необходимо изучить все документы, связанные со сделками с Okko и «Матч ТВ».

Сейчас со стороны Telesport выглядит недобросовестным контрагентом, Okko — пострадавшей стороной, а «Матч ТВ», устранившийся от конфликта, главным выгодоприобретателем этой ситуации. Хотя очевидно, что юридических тонкостей в этом споре очень и очень много.