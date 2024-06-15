Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 17:20

Кто такой Квадво Дуа? Автор первого гола Швейцарии на Евро играет в Болгарии и был в шоке от вызова в сборную

Квадво Дуа стал автором первого гола Швейцарии на Евро-2024
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Нападающий сборной Швейцарии Квадво Дуа открыл счет в матче Евро-2024 против Венгрии.
Фото AFP
Квадво Дуа (№ 18) реализовал выход один на один.
Фото AFP
1/2
Telegram Дзен
Неожиданный персонаж в команде Мурата Якина.
Чемпионат Европы. Группа A
15 июн, 16:00. RheinEnergieStadion (Кельн)
Венгрия
1:3
Швейцария

Первый матч на Евро-2024 стартовал для Швейцарии отлично: уже на 12-й минуте игры с Венгрией нападающий Квадво Дуа вывел команду вперед — выскочил один на один с вратарем после тонкого паса из глубины и хладнокровно воспользовался шансом. От дебютного мяча за сборную форварда не отгородил даже зафиксированный офсайд — после помощи ВАР взятие ворот признали легитимным. При этом само наличие Дуа в заявке команды выглядит неожиданным.

27-летний нападающий впервые оказался в расположении сборной Швейцарии за несколько недель до старта чемпионата Европы. 4 июня Дуа дебютировал в товарищеском матче против Эстонии (4:0), но уже в перерыве его заменили. В следующей встрече неожиданный новичок вообще не появился на поле. И это выглядело логичным: казалось, что роль резервиста у него будет и на Евро, ведь конкуренция в атакующей линии выглядит серьезной. Ноа Окафор из «Милана», Бриль Эмболо из «Монако», Дан Ндойе из «Болоньи», Зеки Амдуни из «Бернли» и еще несколько игроков из клубов топ-5 лиг.

Сам же Квадво никогда не выступал в топовых лигах: всю карьеру провел в Швейцарии, откуда только перед сезоном-2022/23 уехал во вторую бундеслигу. Во втором немецком дивизионе форвард выжал непримечательные 11 мячей в 33 играх, а «Нюрнберг», за который он выступал, весь год боролся за выживание. Сейчас швейцарец вообще выступает в Болгарии за «Лудогорец», откуда и получил первый в жизни вызов в национальную команду.

Квадво Дуа (№ 18) реализовал выход один на один.
Фото AFP

Новость о приглашении от Мурата Якина удивила не только общественность, но и самого футболиста, который до этого временами попадал лишь в молодежные команды Швейцарии. «Для меня это сбывшаяся мечта, хотя все это выглядит немного сюрреалистично. Приглашение появилось из ниоткуда. В последние несколько лет я всегда хорошо забивал, но меня ни разу не вызывали», — рассказал Дуа после дебюта за сборную.

27-летний дебютант воспользовался шансом на 100 процентов. Дуа неожиданно попал в стартовый состав матча группового этапа против Венгрии, оставив на скамейке более статусных Ноа Окафора, Зеки Амдуни и Бриля Эмболо.

Гранит Джака, Мурат Якин, Джердан Шакири. Сборная Швейцарии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Главный тренер Швейцарии Мурат Якин, похоже, действительно доволен дебютантом. «Он очень хорошо справился. Был одним из важнейших игроков на поле: начал несколько хороших атак и грамотно участвовал в розыгрыше мяча. В определенных ситуациях ему все еще не хватает понимания, но со временем это изменится», — проанализировал Якин после товарищеского матча с Эстонией.

Возможно, на этом чемпионате Европы рождается новая швейцарская звезда, которая после турнира отправится на повышение из скромного «Лудогорца». Начал Дуа сказочно — вонзил дебютный мяч за сборную в первой же игре Евро.

Евро-2024
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
1
0
Читайте также
Названы главные звезды Евро-2024
«Краснодар» объявил о трансфере вратаря Юрия Дюпина
Президент Швейцарии назвала целью саммита подготовку площадки для переговоров с РФ
Самый молодой гол, первое удаление за дикий фол и заявка бундестим на победу на Евро-2024. Что случилось в матче Германия – Шотландия
В Москве на Троекуровском кладбище открыли памятник Валентину Юдашкину
В Красноярске семилетний ребенок умер на приеме у стоматолога
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Якин подарил Европе новую звезду. Эбишер и Швейцария прибили Венгрию
Испания — Хорватия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Орлов: «На Евро буду болеть за Францию и Спаллетти»
Испания — Хорватия: Ямаль и Модрич сыграют с первых минут
Евро 2024: расписание и результаты матчей чемпионата Европы 15 июня
Швейцария победила Венгрию: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Термин «кросс» пора переименовывать в «кроос», а Германия перестала изображать из себя Бразилию