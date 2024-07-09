Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 11:00

Месси купал маленького Ямаля в ванне, а годы спустя он чуть не ушел в «Баварию». Пять фактов о 16-летнем испанском вундеркинде

Полузащитник сборной Испании Ямаль — самый молодой игрок в истории Евро
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Ламин Ямаль и Лионель Месси
Ламин Ямаль и Лионель Месси.
Фото соцсети, Reuters
Telegram Дзен
Воспитанник «Барселоны» не только самый молодой во всем.

Ламин Ямаль — открытие сезона-2023/24. 16-летний вингер ворвался в основу «Барселоны» и сборной Испании — в обеих командах он уже превратился в одного из лидеров. Безумный перформанс от школьника: Ламин весь сезон бил рекорды по молодости и на Евро стал самым юным ассистентом и игроком в плей-офф. Но испанец интересен не только ранним взлетом — про него есть и другие нетривиальные истории.

«Бавария» надеялась подписать его в 14 лет

Ямаль дебютировал за «Барсу» в апреле 2023-го в 15 лет, 9 месяцев и 16 дней. Редчайший феномен, но этот момент мог не наступить — в 2022-м «Бавария» целеустремлено хантила вундеркинда, который уже привлекался Хави на тренировки с первой командой «Барселоны». В Мюнхене считали, что 14-летний паренек станет ключевой фигурой «Альянц Арены» на годы вперед. Об интересе гранда бундеслиги сообщал Sky Sport Germany.

Представители клуба даже встречались с агентом шкета Иваном де ла Пеньей — бывшим футболистом сборной Испании, который также работает с Гави. Ямаль отказался от переезда — не видел причин уходить из «Барселоны», в которой находился с семи лет.

Ламин Ямаль. «Станет ли Ямаль мировой звездой? Фати тоже называли вторым Месси». Взгляд на победу Испании

Каталонцы рисковали потерять Ламина и прошлым летом: только 13 июля, в день 16-летия, он получил право подписать взрослый контракт и обложиться броней из отступных. Если бы нападающий не договорился с сине-гранатовыми, то мог удалиться свободным агентом. Сейчас «Барса» в безопасности — по соглашению, заключенному в октябре, клаусула школьника составляет миллиард евро.

Футболист сборной Испании Ламин Ямаль
Фото Getty Images

Мог выступать за сборную Марокко

Ламин из смешанной семьи: мать из Экваториальной Гвинеи, отец — из Марокко. Если гвинейцы реалистично смотрят на мир и поэтому не намеревались привлечь настолько талантливого футболиста в сборную, то «атласские львы» трудолюбиво добивались его — все-таки на последнем чемпионате мира они заняли четвертое место. Ни одна другая африканская команда не приходила к такому успеху.

«Все говорят о нем и спрашивают, не собираемся ли мы «украсть» его у Испании, — рассказал марокканский скаут Раби Такасса. — Его техника, видение игры, голевое чутье... он один из лучших крайних нападающих, которых я когда-либо видел в своей жизни».

Ламин Ямаль. Ямаль — самый молодой игрок в истории Евро. В 16 лет оформил голевой пас!

В августе 2023-го представители Марокко встречались с Ламином и его родителями: тогда талант не был заигран за взрослую «красную фурию» и мог представлять североафриканскую команду, несмотря на десятки матчей в испанских молодежках. Правда, в то же время Ямаль попал в предварительный список Луиса де ла Фуэнте на игры отборочной кампании Евро-2024. Уже 8 сентября он дебютировал в матче с Грузией и забил первый гол. А этим летом засверкал на чемпионате Европы.

Футболист сборной Испании Ламин Ямаль на Евро-2024
Фото Reuters

Учится в школе и делает домашку даже во время Евро

На Евро Ламин запомнился не только тремя ассистами — он подарил по-настоящему уникальную историю. В перерыве между матчами и тренировками он делал домашние задания и сдавал экзамены, ведь до сих пор учится в школе. Конечно, во время учебного года Ямаль почти не посещает очные занятия, а получает знания онлайн или с частными преподавателями. Этим летом после экзаменов он получил квалификацию ESO — аналог среднего образования в России.

«Я только что закончил обучение, и мне сказали, что все прошло хорошо, — поделился Ламин. — Я сдал экзамены и теперь у меня есть квалификация ESO. Если честно, увидел результаты в телефоне — там было написано, что я сдал экзамен. Я просто закрыл приложение, позвонил маме и сказал ей об этом».

Ламин Ямаль. Побил рекорды ла лиги и «Барселоны» и уже влип в пару скандалов. Ямаль — самый яркий проспект каталонцев со времен Месси

Чтит родной город особым празднованием и цифрами на бутсах

Ямаль родился в незаметном каталонском городе Эсплугес-де-Льобрегат с населением менее 50 тысяч человек. Семья быстро переехала в более крупный Матаро, где пришвартовалась в бедном районе Рокафонд. Условия там были ограниченными, но Ламин все равно чтит это место и напоминает о нем каждым появлением на поле. На его бутсах нанесено 304, а сам он изображает это число пальцами после каждого гола. 304 — почтовый индекс Рокафонда, так что испанец никогда не забывает о родном месте. Еще на обуви футболиста можно увидеть флаги Экваториальной Гвинеи и Марокко, а также его инициалы LY.

Месси купал его в детской ванне

Кинематографичное сплетение судеб! В декабре 2007 году игроки «Барселоны» участвовали в благотворительной фотосессии для календарей — акцией занимались Diario Sport и ЮНИСЕФ, тогдашний титульный спонсор «Барселоны». Игроки каталонцев фотографировались с младенцами из социальных и этнических групп, защитой которых как раз и занимался ЮНИСЕФ — детский фонд ООН.

Неудивительно, что героев искали в неблагополучных районах Каталонии — Рокафонд оказался как раз таким. По информации AS, среди жителей трущоб устроили лотерею на участие в мероприятии — родители Ямаля неожиданно победили. Так полугодовалый Ламин оказался героем фотосессии, а вместе с ним позировал сам Лионель Месси. Фотограф Жоан Монфорт придумал интересный образ с детской ванночкой во время купания.

Ламин Ямаль в&nbsp;сборной Испании. Ламин Ямаль: биография нового Месси из «Барселоны»

«Мы сделали фотографии на «Камп Ноу», — вспоминал Монфорт. — Большинство из них в раздевалках гостевой команды, но некоторые в других местах стадиона. Я помню ту, где были Месси и тот ребенок, о котором я ничего не знал, пока мне не позвонили и не сказали, что это Ламин Ямаль!»

Ламин Ямаль
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Обсудить
Читайте также
Украинка Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту
Эрдоган раскритиковал УЕФА из-за дисквалификации Демирала
В России участились случаи использования запрещенной добавки в продуктах
«Питтсбург» подпишет «величайшего русского вратаря». Главные трансферные новости КХЛ на 8 июля
Трамп назвал причину нежелания Байдена добровольно оставить Белый дом
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Матч Англия — Нидерланды будет судить скандальный арбитр. Он был замешан в коррупции
«Я бы не стал ставить на исход в основное время». Прогноз Адамяна на полуфинал Испания — Франция
Расписание 9 июля на Евро-2024: матчи дня чемпионата Европы
Франция 8 лет не играла в финале Евро, Испания — 12! Кто сделает еще один шаг к титулу — реши с фрибетом до 15 000 рублей без депозита в FONBET
Газзаев — о Евро-2024: «В полуфинал вышли лучшие команды, за исключением Англии»
Канчельскис считает, что отсутствие Карвахаля, Педри и Ле Нормана не скажется на сборной Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Испания и Нидерланды будут играть в футбол. Англия и Франция — издеваться над нами. Колонка Казанского — о полуфиналах Евро

Матч Англия — Нидерланды будет судить скандальный арбитр. Он был замешан в коррупции