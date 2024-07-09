Месси купал маленького Ямаля в ванне, а годы спустя он чуть не ушел в «Баварию». Пять фактов о 16-летнем испанском вундеркинде

Воспитанник «Барселоны» не только самый молодой во всем.

Ламин Ямаль — открытие сезона-2023/24. 16-летний вингер ворвался в основу «Барселоны» и сборной Испании — в обеих командах он уже превратился в одного из лидеров. Безумный перформанс от школьника: Ламин весь сезон бил рекорды по молодости и на Евро стал самым юным ассистентом и игроком в плей-офф. Но испанец интересен не только ранним взлетом — про него есть и другие нетривиальные истории.

«Бавария» надеялась подписать его в 14 лет

Ямаль дебютировал за «Барсу» в апреле 2023-го в 15 лет, 9 месяцев и 16 дней. Редчайший феномен, но этот момент мог не наступить — в 2022-м «Бавария» целеустремлено хантила вундеркинда, который уже привлекался Хави на тренировки с первой командой «Барселоны». В Мюнхене считали, что 14-летний паренек станет ключевой фигурой «Альянц Арены» на годы вперед. Об интересе гранда бундеслиги сообщал Sky Sport Germany.

Представители клуба даже встречались с агентом шкета Иваном де ла Пеньей — бывшим футболистом сборной Испании, который также работает с Гави. Ямаль отказался от переезда — не видел причин уходить из «Барселоны», в которой находился с семи лет.

Каталонцы рисковали потерять Ламина и прошлым летом: только 13 июля, в день 16-летия, он получил право подписать взрослый контракт и обложиться броней из отступных. Если бы нападающий не договорился с сине-гранатовыми, то мог удалиться свободным агентом. Сейчас «Барса» в безопасности — по соглашению, заключенному в октябре, клаусула школьника составляет миллиард евро.

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Мог выступать за сборную Марокко

Ламин из смешанной семьи: мать из Экваториальной Гвинеи, отец — из Марокко. Если гвинейцы реалистично смотрят на мир и поэтому не намеревались привлечь настолько талантливого футболиста в сборную, то «атласские львы» трудолюбиво добивались его — все-таки на последнем чемпионате мира они заняли четвертое место. Ни одна другая африканская команда не приходила к такому успеху.

«Все говорят о нем и спрашивают, не собираемся ли мы «украсть» его у Испании, — рассказал марокканский скаут Раби Такасса. — Его техника, видение игры, голевое чутье... он один из лучших крайних нападающих, которых я когда-либо видел в своей жизни».

В августе 2023-го представители Марокко встречались с Ламином и его родителями: тогда талант не был заигран за взрослую «красную фурию» и мог представлять североафриканскую команду, несмотря на десятки матчей в испанских молодежках. Правда, в то же время Ямаль попал в предварительный список Луиса де ла Фуэнте на игры отборочной кампании Евро-2024. Уже 8 сентября он дебютировал в матче с Грузией и забил первый гол. А этим летом засверкал на чемпионате Европы.

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Учится в школе и делает домашку даже во время Евро

На Евро Ламин запомнился не только тремя ассистами — он подарил по-настоящему уникальную историю. В перерыве между матчами и тренировками он делал домашние задания и сдавал экзамены, ведь до сих пор учится в школе. Конечно, во время учебного года Ямаль почти не посещает очные занятия, а получает знания онлайн или с частными преподавателями. Этим летом после экзаменов он получил квалификацию ESO — аналог среднего образования в России.

«Я только что закончил обучение, и мне сказали, что все прошло хорошо, — поделился Ламин. — Я сдал экзамены и теперь у меня есть квалификация ESO. Если честно, увидел результаты в телефоне — там было написано, что я сдал экзамен. Я просто закрыл приложение, позвонил маме и сказал ей об этом».

Чтит родной город особым празднованием и цифрами на бутсах

Ямаль родился в незаметном каталонском городе Эсплугес-де-Льобрегат с населением менее 50 тысяч человек. Семья быстро переехала в более крупный Матаро, где пришвартовалась в бедном районе Рокафонд. Условия там были ограниченными, но Ламин все равно чтит это место и напоминает о нем каждым появлением на поле. На его бутсах нанесено 304, а сам он изображает это число пальцами после каждого гола. 304 — почтовый индекс Рокафонда, так что испанец никогда не забывает о родном месте. Еще на обуви футболиста можно увидеть флаги Экваториальной Гвинеи и Марокко, а также его инициалы LY.

Месси купал его в детской ванне

Кинематографичное сплетение судеб! В декабре 2007 году игроки «Барселоны» участвовали в благотворительной фотосессии для календарей — акцией занимались Diario Sport и ЮНИСЕФ, тогдашний титульный спонсор «Барселоны». Игроки каталонцев фотографировались с младенцами из социальных и этнических групп, защитой которых как раз и занимался ЮНИСЕФ — детский фонд ООН.

Неудивительно, что героев искали в неблагополучных районах Каталонии — Рокафонд оказался как раз таким. По информации AS, среди жителей трущоб устроили лотерею на участие в мероприятии — родители Ямаля неожиданно победили. Так полугодовалый Ламин оказался героем фотосессии, а вместе с ним позировал сам Лионель Месси. Фотограф Жоан Монфорт придумал интересный образ с детской ванночкой во время купания.

«Мы сделали фотографии на «Камп Ноу», — вспоминал Монфорт. — Большинство из них в раздевалках гостевой команды, но некоторые в других местах стадиона. Я помню ту, где были Месси и тот ребенок, о котором я ничего не знал, пока мне не позвонили и не сказали, что это Ламин Ямаль!»