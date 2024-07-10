«Поговори теперь!» 16-летний Ямаль поиздевался над Рабьо после выхода в финал Евро-2024

Испанский вундеркинд дерзко осадил француза.

Крайний полузащитник Ламин Ямаль без преувеличения сейчас главная звезда сборной Испании и чемпионата Европы-2024. В матче 1/2 финала с Францией (2:1) 16-летний вингер «Барселоны» забил один из самых красивых голов турнира в Германии и превзошел рекорд легендарного Пеле. На турнирах уровня Евро и ЧМ еще не отличались настолько юные футболисты.

Ямаль доминировал на своем правом фланге в матче с французами и по итогу поединка был признан лучшим игроком встречи по версии УЕФА. После финального свистка Ламин выбежал на поле стадиона «Арена Мюнхен» и прокричал в телекамеру: «Поговори теперь, поговори теперь!» Кому это было адресовано?

Ламин Ямаль после матча с Францией. Фото Кадр трансляции

Воспитанник «Барселоны» таким образом ответил полузащитнику сборной Франции Адриену Рабьо. 29-летний футболист «Ювентуса» перед игрой с Испанией намекнул, что Ямалю будет трудно в 1/2 финала Евро-2024.

«Хотим вывести Ламина Ямаля из зоны комфорта, — сказал Рабьо. — Если он хочет сыграть в финале, ему придется сделать больше, чем обычно».

Ямаль отреагировал в соцсетях, опубликовав философскую цитату на фоне руки с шахматной фигурой. Она явно предназначалась для Рабьо.

«Двигайтесь молча, говорите только тогда, когда пора сказать «шах и мат», — написал испанский вингер.

Ямаль со своей командой вышел в финал Евро-2024, а Рабьо и сборная Франции отправляются домой. После вчерашнего матча в Мюнхене журналисты спросили юного футболиста о его высказывании на камеру.

«Что это значит? Человек, к которому я обращался, поймет, — сказал Ямаль. — Я просто счастлив, что мы пробились в финал. Даже моя мама говорила, что мечтает обо всем этом. Я забил первый гол Франции в полуфинале — я счастлив».

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте вступился за Ямаля, назвав поступок Ламина психологической хитростью.

Адриен Рабьо и Ламин Ямаль. Фото Reuters

«Это часть игры, — приводит слова де ла Фуэнте Marca. — Есть футбольные хитрости, а есть психологические. Каждый использует свои механизмы, судья следит за тем, чтобы не пересекалась черта. Он должен оставаться собой и иметь стойкость».

63-летний испанский специалист также отметил, что Ямалю необходимо быть спокойным и не отрываться от реальности.

«Ламин творит такие вещи, которые позволяют нам задумываться о том, что он может стать великим, — цитирует де ла Фуэнте пресс-служба УЕФА. — Но в этом случае нам пока надо проявить благоразумие. Мы должны помочь ему не отрываться от реальности и развиваться дальше наилучшим образом. Надо сохранить спокойствие, не торопиться. Когда в Древнем Риме говорили про Цезаря, то произносили: «Помните, он тоже смертный».

13 июля Ямалю исполнится 17 лет, за день до финала чемпионата Европы-2024 в Берлине на арене «Олимпиаштадион». Испанцы узнают соперника по решающему поединку сегодня по окончании матча Нидерланды — Англия. Начало — в 22.00 по московскому времени.