Самые молодые авторы голов в истории топ-сборных. Достижение испанца Ямаля вряд ли перекроют в ближайшем будущем

Забить в 16 — уникальное достижение.

Пока что главное открытие европейского сезона — юноша из «Барселоны» Ламин Ямаль. Парень дебютировал во взрослом футболе еще в прошлом розыгрыше ла лиги, когда ему было всего 15 лет. Сейчас, в 16 с хвостиком, он уже игрок основы каталонцев и футболист первой сборной Испании. А еще он — самый молодой дебютант в истории каталонского гранда, а также самый юный футболист и автор результативного действия в ла лиге в XXI веке.

Головокружительно? А ведь это еще не все. На днях Ямаль дебютировал за сборную Испании в отборочном матче Евро-2024 против Грузии и сразу же забил, поучаствовав в разгроме (7:1). Ну и заодно переписав еще несколько рекордов, в 16 лет и 57 дней став самым молодым автором гола за национальные сборные в XXI веке. Ну и, естественно, самым юным автором гола в истории «Красной фурии».

Это повод вспомнить юниоров из других топовых сборных, забивших самые молодые голы в истории.

Германия

Мариус Хиллер

1910 год; 17 лет, 7 месяцев и 28 дней

У рекордсмена немецкой сборной очень необычная судьба. Вингер Мариус Хиллер начал карьеру в клубе «Пфорцхайм» из родного города и в 17 лет был вызван в немецкую сборную на товарищеский матч против Швейцарии. Хиллер забил уже на 8-й минуте, установив пока что так и не побитый рекорд бундестим и тем самым поучаствовав в победе 3:2. Правда, этот гол стал для Мариуса последним в футболке немецкой сборной. Через год он переехал в ту самую Швейцарию, а еще через год отправился в Аргентину — работать в фирме по производству шампанского Palmer & Co. В Германию Хиллер больше не возвращался — получил аргентинское гражданство и даже сыграл за первую сборную «Альбиселесте». Провел всего два матча, зато в одном из них успел оформить хет-трик в ворота Уругвая. Вот такие невероятные сюжеты были возможны в начале прошлого века.

Франция

Морис Гастигер

1914 год; 17 лет, 5 месяцев и 5 дней

Еще одна история из начала XX века, правда, куда более банальная. Уроженец Эльзаса-Лотарингии Морис Гастигер провел весьма будничную карьеру, до 32 лет поиграв за «Ренн» и дойдя с командой до финала Кубка Франции в 1922 году. Но в историю довольно заурядный нападающий все же вошел, в 17 лет забив гол в ворота Швейцарии в товарищеском матче. Также Морис долгое время был и самым юным дебютантом в истории сборной, пока в 2020 году его рекорд не побил Эдуардо Камавинга. К слову, полузащитник «Реала» — второй после Гастигера автор самого молодого гола «Трехцветных» (17 лет и 10 месяцев).

Англия

Уэйн Руни

2003 год; 17 лет, 10 месяцев и 13 дней

Фото Getty Images

Редкий случай, когда самый молодой гол в истории был забит не в товарищеском, а в официальном матче. Уэйн Руни к тому моменту уже успел ворваться во взрослый футбол, забить великий гол «Арсеналу» и провести пять матчей за национальную команду. До трансфера в «МЮ» оставалось совсем немного, ну а в сентябре 2003-го Руни оформил первый из своих 53 голов за «Трех львов» в отборе к Евро-2004. Пострадала сборная Македонии, вратарь которой исполнил нечто невнятное и позволил Уэйну забить исторический мяч.

Италия

Уилфрид Гнонто

2022 год; 18 лет, 7 месяцев и 9 дней

Фото Global Look Press

Самый молодой гол в истории сборной Италии был забит недавно, но вряд ли широкой публике известен ее автор. На свой счет его записал коренастый вингер «Цюриха» Уилфрид Гнонто. Тогда в Лиге наций Роберто Манчини пробовал малоизвестных молодых итальянцев (примерно то же самое Валерий Карпин исполнил в игре с олимпийской сборной Египта), и Гнонто воспользовался шансом войти в историю. Итальянцы тогда, правда, проиграли Германии с позорным счетом 2:5. Ну а Гнонто спустя пару месяцев перешел в «Лидс» и сейчас строит карьеру в чемпионшипе.

Португалия

Жоау душ Сантуш

1926 год; 16 лет, 11 месяцев и 3 дня

О португальском рекордсмене известно настолько мало, что нет даже точных цифр, сколько матчей он провел и сколько голов забил за свой единственный клуб «Витория Сетубал». Зато хорошо известно, что он является самым юным автором гола в истории сборной Португалии, в без малого 17 лет огорчив болельщиков национальной команды уже не существующего государства Чехословакия. Всего за сборную Жоау душ Сантуш провел 11 матчей, за которые успел отличиться четыре раза. Роналду же идет лишь на 10-м месте — свой первый гол за сборную он забил на Евро-2004 в 19 лет и 4 месяца.

Нидерланды

Ян ван Бреда Колфф

1911 год; 17 лет, 2 месяца и 15 дней

Вряд ли даже при большом желании вы найдете в интернете много информации об этом бывшем полузащитнике «АДО ден Хааг». Ян ван Бреда Колфф в 17 лет стал самым молодым автором гола в истории сборной своей страны (забил Бельгии в товарищеском матче), а затем помог Нидерландам завоевать бронзу на Олимпийских играх 1912 года. Но куда более интересна дальнейшая история семейства ван Бреды Колффа. Уже в 19 лет Ян фактически завязал с футболом и устроился на работу в банк Роттердама. А затем и вовсе переехал в США, где его сын Виллем Хендрикс построил успешную тренерскую карьеру в НБА, дважды выведя в финал «Лос-Анджелес Лейкерс». А внук Ян ван Бреда Колфф — младший стал профессиональным баскетболистом и выступал в НБА за «Денвер Наггетс» и «Нью Джерси Джетс».

Бразилия

Пеле

1957 год; 16 лет, 8 месяцев и 14 дней

Фото Getty Images

Как видите, зачастую самыми молодыми авторами голов в топ-сборных часто становятся игроки, не сумевшие построить большие карьеры. Но в сборной Бразилии этот список возглавляет тот, кто должен, — лучший футболист в истории страны, а может, и всей игры в принципе. Пеле в юном возрасте ворвался во взрослый футбол и дебютировал в сборной Бразилии 16-летним подростком, выйдя на замену и забив. И не кому-нибудь, а Аргентине! Пусть и в товарняке. Пеле установил достижение, которое до сих пор никто не смог побить. К слову, в составе топ-сборной раньше него удалось отличиться только Ямалю. Ну а в 17 лет Пеле забил шесть голов на ЧМ-1958.

Аргентина

Диего Симеоне

1988 год; 18 лет, 2 месяца и 18 дней

Фото Getty Images

Наверняка многие ожидали увидеть тут Месси или Марадону. Но рекордсмен у аргентинцев максимально внезапный — сугубо оборонительный опорник и символ агрессивного футбола Диего Симеоне. Забил он в товарищеском матче в ворота Саудовской Аравии. Марадона и Месси же в рейтинге занимают второе и третье места соответственно.

Уругвай

Педро Петроне

1923 год; 18 лет, 4 месяца и 24 дня

Петроне — именитый уругвайский форвард первой половины прошлого века. За «Насьональ» в чемпионате страны он наколотил аж 146 голов в 128 матчах, а затем провел два мощных сезона за «Фиорентину» (37 голов в 44 играх), став лучшим бомбардиром чемпионата Италии в дебютном розыгрыше. За сборную же первый гол он забил на Кубке Судамерикана 1923 года — пострадал Парагвай.

Бонус:

Россия

Сергей Пиняев

2023 год; 18 лет, 4 месяца и 24 дня

Фото Александр Федоров, «СЭ»

В сборной России, как и у Испании, самый молодой гол был забит в 2023 году. Оформил его, пожалуй, главный наш талант новой волны Сергей Пиняев в товарищеской игре против Ирака. До него рекордсменом сборной был Дмитрий Сычев, забивший в ворота Югославии в 2002-м.