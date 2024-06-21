Мы все еще живем в эпоху Месси и Роналду на больших турнирах. Никто из новых звезд пока не смог их подвинуть

В центре внимания на ЧЕ-2024 и Кубке Америки — все те же.

На дворе лето 2024 года, по обе стороны Атлантики идут два крупных футбольных турнира. И время как будто замерло. Потому что двумя главными — нет, не героями, это слово здесь все же не совсем уместно, но фигурами этих турниров, за которыми следит широкая публика, являются все те же персонажи — Криштиану Роналду и Лионель Месси. Словно на дворе какой-нибудь 2014-й и все мы на десять лет моложе.

Безусловно, это очень субъективные ощущения в данный конкретный момент. Но смотрите, все мы ждали героев, которые сдвинут эту великую пару в сторону и займут трон. У этих героев был мощнейший союзник — время, с которым ничего нельзя поделать, будь ты хоть сто раз чертов гений или безупречно натренированный киборг. И да, Криштиану и Месси проигрывают эту битву, тут другого исхода быть и не могло. Один пылит в золотых песках Саудовской Аравии, второй поп-звездой колесит по стадионам Северной Америки, соперничая по ценам на билеты и децибелам фанатов с Тейлор Свифт.

Но вот наступает лето четного года, и на календаре — большой турнир сборных. И каким-то удивительным образом все те новые герои, которые должны были задвинуть старых идолов в пыльный чулан и биться за величие, сами оказываются где-то в сторонке.

Эрлин Холанн (а заодно и Мартин Эдегор) чилит на пляже в отпуске. Потому что Норвегия, даже несмотря на присутствие в составе этой парочки, оказалась не в состоянии в отборочном турнире превзойти Шотландию. Ту самую Шотландию, которая получила 1:5 в стартовом матче ЧЕ-2024.

Килиан Мбаппе все никак не может забить в финальных турнирах Евро, ломает нос, раздражается, и в итоге пока главное его действие в Германии — некрасивый поступок с выходом на поле без разрешения судьи и затягиванием времени. Когда его вроде бы могучая Франция оберегала 1:0 против австрийского колхоза председателя Ральфа Рангника (признаюсь, полчаса этого матча я проспал, настолько все было «захватывающе»). Ну и потом, давайте честно — невозможно быть настоящей суперзвездой, играя в чемпионате Франции, только если ты не приехал туда, уже будучи в этом статусе.

Джуд Беллингем — умница и молодец. В игре с Сербией главный хайлайт с его участием — это даже не победный гол, а перевод на фланг метров на 40, когда англичанин максимально технично исполнил удар плассером по летящему где-то на высоте колена мячу. То есть Беллингем способен создать красоту на ровном месте, но его усилия нивелирует общая серость сборной Англии, которая снова стала главной темой на несколько недель вперед (кстати, теперь хочется отчаянно болеть за англичан только из чувства противоречия и назло всей той критике, что на них вылилась).

Криштиану Роналду. Фото AFP

Ребят вроде Тони Крооса, Луки Модрича или Родри оставим глубоко вовлеченным в игру болельщикам. Эти исполнители восхитительно, может, даже гениально играют в футбол, но они никогда не были фронтменами. Это отличное авторское кино, но мы сейчас говорим о фильмах Marvel периода расцвета студии — можно кривить нос и все равно смотреть с сотнями миллионов зрителей по всему миру.

Роналду тоже не показал ничего особенного в первом матче на ЧЕ-2024. Но ждать от 39-летнего ветерана подвигов как-то наивно. Зато было очень хорошо видно, как он прямо кайфует от того, что снова оказался на главной сцене и наслаждается каждой минутой там — от выхода на поле до празднования после финального свистка. Криштиану аж распирало от позитивных эмоций. И в этом было что-то очень человеческое и вызывающее симпатию.

Для тех зрителей, кого принято называть кузьмичами и домохозяйками (то есть для самого большого сегмента), он все еще главный в этом шоу. Ваши периодически смотрящие футбол близкие (нужное вписать) наверняка мало что знают о Холанне, что-то слышали о Мбаппе, но точно в лицо идентифицируют Роналду за секунду. Разумеется, во многом это связано с тем, что Криш на медиавершине последние лет 15-20 — сложно его не запомнить. Но речь как раз о том — достаточно ли представители нового поколения делают для того, чтобы его сместить?

То же самое и по другую сторону Атлантики, где только что стартовал Кубок Америки. Главная фигура здесь — конечно же, Месси. Сеть каналов Fox, показывающая как ЧЕ-2024, так и Копу, максимально агрессивно рекламировала матч Аргентина — Канада, который открывал турнир. Даже игре США — Боливия, вынесенной в воскресный прайм-тайм, уделяется меньше внимания. И, разумеется, все через Лео: КА-2024 — его последний танец, который ни в коем случае нельзя пропустить. Старт получился соответствующим — Месси хоть и не забил, но организовал два гола, формально ограничившись результативной передачей.

При этом ни слова о Бразилии, которой в понедельник играть в стартовом матче с Коста-Рикой. Суперзвезда «Реала» Винисиус Жуниор? Будущая (возможно) суперзвезда Эндрик? Лучший вратарь мира Алиссон, ну и плюс куча ребят из европейских топ-клубов? Не, не слышали. Как и про Уругвай Марсело Бьельсы с Дарвином Нуньесом, Луисом Суаресом и Федерико Вальверде.

Лионель Месси. Фото Reuters

То есть, конечно же, слышали. И, конечно, тот факт, что Месси играет в МЛС, являясь лицом и суперзвездой лиги, тоже играет свою роль — таковы законы спортивного бизнеса. Но даже если бы аргентинец выступал сейчас где-нибудь в Азии, о чем обычный среднестатистический болельщик, не особо погруженный в нюансы южноамериканского футбола, подумает перед стартом Кубка Америки-2024: о Винисиусе, Эндрике или Уругвае Бьельсы — или же о Месси и о том, что это, вероятно, его последний турнир в футболке сборной Аргентины? Ответ, мне кажется, очевиден.

Скорее всего, это последнее такое лето. Не особо верится, что оба великих синхронно дотянут еще и до ЧМ-2026 (хотя Криштиану может — мало ли, останутся непобитые рекорды или захочет сыграть за сборную вместе с сыном). Вот тогда и посмотрим, каково будет без них. А пока мы все еще живем в эпоху Месси и Роналду.