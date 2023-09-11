«Не имеем права вернуться с нулем из Дании и Финляндии! Вдохновляет поддержка Черчесова и Бердыева». Интервью тренера Казахстана Адиева

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев после матчей отборочного цикла Евро-2024 с Финляндией (0:1) и Северной Ирландией (1:0) дал интервью «СЭ».

Рассчитывали на четыре очка в матчах с Финляндией и Северной Ирландией

— Главный вывод, который вы для себя сделали после этих двух игр? Что перевешивает — радость от победы или сожаление от поражения?

— Конечно, осадок от матча с финнами остался. Считаю, мы могли рассчитывать и на ничью в той встрече. Изначально со своими помощниками понимали, что нас ждут две очень тяжелые игры. Поэтому и считали, что четыре очка станут для Казахстана весьма хорошим результатом. Все к этому шло, но, увы, пропустили ближе к концу второго тайма. Что поделать... Зато радует, что смогли реабилитироваться перед болельщиками, перед главой государства, который посетил поединок с Северной Ирландией.

— Значит, считаете, что в целом наиграли на 4 очка в этих матчах? Такой результат был бы более закономерным?

— Я не очень люблю рассуждать в таком ключе. Для меня, как правило, закономерно то, что горит на табло. Раз уступили, значит, это и заслужили. Просто если бы набрали четыре очка, могли бы сказать, что свою работу выполнили хорошо.

— Что не понравилось в игре с финнами, что не получилось у вашей команды?

— Думаю, над нами все же довлел результат. Все понимали, что мы уже вышли на определенный уровень и имеем шанс остаться в лидерах таблицы. Это где-то сковало ребят. Нет, я не хочу сказать, что мы сыграли плохо, однако не показали всего своего потенциала в столь важной игре против финнов.

Максим Самородов празднует гол в ворота Северной Ирландии. Фото Reuters

Потенциал Самородова

— Можно ли сказать, что сработало одно из ваших решений по стартовому составу против Северной Ирландии? Ведь на острие вышел не Аймбетов, а Самородов, который забил очень породистый победный мяч.

— У нас есть две разные модели ведения игры — с Самородовым или Аймбетовым на острие. Мы изначально рассчитывали ротировать схему и футболистов, чтобы сохранять свежесть. Планировали, что матч с финнами начнет Аймбетов, а закончат Самородов с Оразовым, которые должны были выйти в старте уже против Северной Ирландии. То есть отталкивались от одного варианта впереди и плавно переходили к другому.

— А какой вообще потенциал у этого 21-летнего Самородова? В Казахстане его уже называют восходящей звездой.

— В Казахстане сейчас о нем действительно много говорят. У Самородова есть определенные качества и потенциал, чтобы вырасти в серьезного футболиста. Но все будет зависеть от его характера, от работы на тренировках, от его умения себя готовить к важным матчам. Считаю, Максим еще обязан прибавить.

— Показалось, что по опасным моментам Северная Ирландия вас даже превзошла. Можно вспомнить эпизод, когда тот же Самородов с Алипом спасли команду от гола перед перерывом. А в начале второго тайма здорово сыграл вратарь Шацкий.

— Я на пресс-конференции сказал, что концовку матча мы смазали, что гости имели свои подходы, шансы. Честно говоря, накануне этих игр думал, что с финнами нам будет проще, чем с Северной Ирландией. Что ж, рады, что в столь тяжелом поединке набрали важные три очка.

Фото Reuters

В своих парнях я иногда уверен даже больше, чем в себе

— В победной раздевалке вы сказали: «Мужчину красит то, как он отдает долги. Нам надо было вернуть людям надежду, которую мы у них забрали». Чувствовали серьезное разочарование болельщиков, журналистов после матча с финнами?

— Не то чтобы в нас разочаровались... Просто я видел, как люди ждали матча с финнами, как в нас верили, как надеялись на попадание на большой турнир. Когда мы проиграли, конечно, многие сильно расстроились. Но при этом хочу подчеркнуть следующее. Большая часть болельщиков, журналистов, специалистов, руководителей нас поддержала. Не стали критиковать. Это большой прогресс для сборной Казахстана.

— Раньше такого не было?

— Раньше при любом отрицательном результате нас просто уничтожали... А тут, наоборот, поддержали, приободрили. Поэтому я и сказал в раздевалке, что мы должны были вернуть футбольной общественности долг за поражение, вернуть людям надежду. Человек без надежды — пустое место.

— Уже через месяц матч с датчанами, которые имеют на вас большой зуб за поражение. Затем крепкие финны. Как бы сейчас оценили шансы Казахстана на попадание на Евро?

— Я не любитель оценивать шансы. Ясно, что нас ждет тяжелый выезд. Рады, что за четыре игры до конца цикла мы продолжаем бороться за попадание на чемпионат Европы. Четко понимаем, что должны набирать очки в матчах с финнами и датчанами. Мы не имеем права приехать оттуда с нулем!

— Еще одна ваша цитата из победной раздевалки: «Надо надавить на горло нашим предстоящим соперникам и вытащить то, что нам нужно!» Уверены в своих игроках, не дрогнут у них коленки?

— Знаете, я иногда в парнях уверен даже больше, чем в себе. Если бы я в них не верил, у нас бы вообще ничего не получилось. А если у них вдруг дрогнут колени, значит, они изначально дрогнули у меня. Но, уверен, проблем с настроем у нас не будет. До стартового свистка мы точно не дрогнем и никому до игры не проиграем.

Бактиер Зайнутдинов. Фото Getty Images

Баха — молодец, я бы ответил по-английски еще хуже

— Поддержали Зайнутдинова в его решении перейти в «Бешикташ»? Какие у него перспективы в Турции?

— Баха только недавно туда уехал, оказался в новой среде. Потребуется какое-то время на адаптацию. Он очень универсальный игрок. Это должно ему помочь. Для любого тренера его универсализм — находка. Для меня как для наставника сборной важно, что в «Бешикташе» он будет играть ближе к атаке — в центре поля или на краю. Тогда он будет лучше адаптирован к системе игры в нашей национальной команде.

— Видели его интервью сайту «Бешикташа», где он не смог перевести слово words? Не шутили над ним?

— (Смеется). Нет-нет, я точно не шутил. Думаю, на его месте я ответил бы еще хуже. Так что Баха еще молодец, в порядке (улыбается).

— У вас с английским не очень?

— К сожалению, да.

— Если не отберетесь на Евро, это станет для вас трагедией? Или вы реально смотрите на вещи: составить серьезную конкуренцию Словении, Дании, Финляндии, Северной Ирландии — уже серьезный успех?

— Трагедией однозначно не станет. Жизнь меня научила достойно принимать и победы, и поражения. Конечно, буду разочарован, если не выйдем на Евро. Такой шанс, возможно, у меня только раз в жизни. Хочется преподнести большой подарок и стране, и самому себе.

— Кто вас вдохновляет на такие амбициозные футбольные цели? Ведь выход Казахстана на чемпионат Европы сродни чуду.

— Меня многие мои коллеги поддерживают. Приятно, что после победы над Северной Ирландией, в частности, поздравили такие мэтры, как Станислав Черчесов и Курбан Бердыев. Когда такие большие тренеры обращают внимание на тебя, на игру сборной Казахстана, следят, это, конечно, вдохновляет.