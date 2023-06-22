«Не обижусь, если меня назовут физруком!» Интервью Магомеда Адиева, который ведет Казахстан на Евро-2024

Его команда делит первое место с Финляндией, опережая Данию и Словению.

Сборная Казахстана — один из главный сюрпризов отбора на чемпионат Европы. На этой неделе команда Магомеда Адиева обыграла Северную Ирландию (1:0), оформив третью победу в четырех матчах квалификации, и делит первое место с Финляндией.

В интервью «СЭ» Адиев рассказал о причинах прорыва Казахстана, диалоге с Алипом, который остается в «Зените», и потенциальном матче со сборной России.

Сказал Аймбетову: «Разозлись на меня!» Он вышел и забил прекрасный гол

— Казахстан наиграл на победу в матче с Северной Ирландией?

— У меня в этом плане все просто. Ориентируюсь на счет на табло. Раз зафиксирован 1:0 в нашу пользу, значит, видимо, это закономерный исход встречи. Победа есть победа. Если вдаваться в игровые нюансы, то, в принципе, матч складывался для нас нормально. Хозяева больше контролировали мяч. Но я бы не сказал, что они создали больше моментов. У нас были перспективные подходы, хорошо выбегали в контратаки. Наверное, могли все решить и раньше.

— На 77-й минуте при счете 0:0 ваш голкипер Шацкий вытащил очень тяжелый мяч из-под перекладины. Сердце екнуло в этот момент?

— Самое интересное — в том, что я видел момент удара, но действия голкипера не попали в поле моего зрения. (Смеется.) Я как раз находился за спиной у резервного судьи, он перекрыл мне обзор. Так что этот сейв прошел мимо меня!

— На 81-й минуте на поле вышел Аймбетов, а на 88-й он сотворил шедевр, убежав с центра поля и забив победный гол. Какую установку вы ему давали?

— Объяснил тактические нюансы — чтобы он перекрывал определенные зоны, оказывал давление на центральных защитников. В день игры озвучил ему свое решение, что он не попадет в стартовый состав.

Абат Аймбетов. Фото Reuters

— Как он отреагировал?

— Дело в том, что изначально планировал выпустить Абата в этом матче с первых минут. Говорил ему об этом и до встречи с Сан-Марино, и после нее. Однако где-то за день до игры с Северной Ирландией я все-таки решил сделать ставку на других нападающих. Все объяснил Аймбетову и подчеркнул: «Ты мне нужен на поле злым, прояви злость! Хочешь, разозлись на меня, хочешь — на что-то другое. Мне без разницы. Просто выйди и покажи характер».

— В итоге психологический ход сработал.

— Да, похоже. Абат — очень важный игрок для нашей сборной, он заслуживал того, чтобы выйти с первых минут. Но в матчах с определенными соперниками мы все-таки должны идти на изменения. Просто передо мной стояла задача четко донести до футболиста свое решение и как-то его по-хорошему разозлить.

— Ожидали, что он способен на такие невероятные индивидуальные действия?

— Конечно, он нападающий другого формата. Здорово замыкает фланговые передачи, хорошо ловит отскок, отрывается от опекунов. Наверное, Северной Ирландии он забил в несвойственной для себя манере. Думаю, здесь на первый план вышла психология, настрой. Видно, что он хотел доказать свою состоятельность. В итоге мы стали свидетелями такого прекрасного гола.

Нуралы Алип. Фото Reuters

Алип решил остаться в «Зените»

— Сразу после гола камера крупным планом показала ваше лицо — ни единой эмоции! Как можно сохранять самообладание в такие моменты?

— Мне часто задают этот вопрос. Я все стараюсь держать в себе. Конечно, был очень рад. Но шла всего лишь 81-я минута, матч продолжался. Надо сохранять концентрацию до финального свистка. Дать волю эмоциям могут все остальные на скамейке, однако главный тренер должен сохранять холодную голову несмотря ни на что.

— Но в победной раздевалке вы хотя бы дали волю эмоциям? Не запрыгивали на стол, как это, например, делает главный тренер «Факела» Вадим Евсеев?

— (Смеется.) Мы по темпераменту разные с Вадимом Евсеевым. Он, конечно, молодец, сохранил «Факел» в РПЛ. Но я немного другой. Понятно, что, как и любой человек, радуюсь и переживаю за свою команду. Но даю волю эмоциям лишь тогда, когда решена глобальная задача. Да, набрали важные очки, но глобально еще ничего не сделано. Ну и чего радоваться? Впереди еще шесть матчей! Нам надо оставаться конкурентоспособными, а мне как тренеру необходимо сделать разницу, чтобы в итоге мы добились заветной цели.

— А что сказали игрокам после матча?

— Ой... Я был очень опустошен, уставший, немногословный. Поблагодарил их за то, что они сделали очередной шаг к нашей мечте. Но это всего лишь шаг.

— Как бы оценили игру Зайнутдинова?

— Он только набирает форму после травмы. Ему тяжеловато, мы все это понимаем. Против Сан-Марино Бахтиер вышел не с первых минут, больше готовили его к Ирландии. Его нахождение на поле всегда для нас очень важно — и для ребят, и для тренерского штаба. Да, он может играть и лучше, но в целом с Ирландией провел добротный матч.

— Во время этого сбора обсуждали ли с Алипом его будущее? Нужно ли ему оставаться в «Зените» — или искать команду, где он будет чаще выходить на поле?

— Да, говорили с ним на эту тему. Есть понимание, что Алип останется в «Зените» и будет конкурировать за место в составе.

— Но там есть Ренан, Родригао...

— В «Зените» всегда непросто, там собраны большие футболисты. Но даже состязаться с такими игроками на тренировках — уже очень серьезный опыт, который может привести к прогрессу.

— Сейчас в сборной Казахстана есть футболист, который может заиграть в крепком европейском клубе?

— Дам, пожалуй, обтекаемый ответ. Все зависит от тренера, к которому попадет тот или иной игрок.

Магомед Адиев. Фото Reuters

Если меня будут считать хорошим физруком — не проблема. Это благородная профессия

— В своей группе Казахстан сейчас делит первое место с Финляндией, опережая Данию и Словению. Вам порой не кажется, что все это — сон?

— (Смеется.) Почему сон? Просто выполняем свою работу. В нашем активе три победы подряд. Но не стоит забывать, что мы начали с цикл с поражения от Словении. Все еще может кардинально измениться. Сейчас появилось время перевести дух на недельку. Потом поеду домой, побуду вместе с родителями, с семьей. А дальше уже начнем подготовку к следующим играм.

— После побед над Данией и Северной Ирландией появилась уверенность, что Казахстану по силам отобраться на Евро-2024?

— Она появилась раньше. После матчей Лиги наций.

— Где вы дважды победили Словакию?

— Да. Тогда уже было видно, как ребята по-хорошему заведены и не чувствуют себя мальчиками для битья. В тот момент и пришло понимание, что в отборочном цикле мы будем конкурентоспособными. Как все сложится? Сейчас вам никто не скажет. Но и у меня, и у ребят есть уверенность, что мы никому ничего просто так не отдадим. До игры точно не будем пасовать перед более статусными соперниками.

— Чувствуете, что в футбольном мире Казахстан начинают опасаться?

— Не стал бы говорить, что нас побаиваются или опасаются. Наше главное достижение заключается в том, что Казахстан сейчас уважают в футбольном мире. Это дорогого стоит. Раньше бывало, что могли относиться где-то свысока. Сейчас уже не так. Например, тренер Сан-Марино долго со мной беседовал, пытался понять, как мы поменяли менталитет парней. Нормальный, уважительный диалог.

— Можете кратко сформулировать главную причину такого взлета сборной Казахстана?

— Парни, коллектив: игроки четко воплощают в жизнь тренерские идеи; они восприимчивы, по-прежнему голодны до побед. Атмосфера внутри коллектива. Раздевалка, менталитет — все вкупе пока дает такой результат.

— На пресс-конференции после победы над Северной Ирландией вы заметили: «Еще хочу сказать спасибо тем людям, которые называют меня физруком». К кому вы обращались?

— Фраза немного вырвана из контекста. На самом деле я сказал не совсем так.

— А как?

— Заметил, что в случае неудачи я понимаю, что болельщики сотрут меня в порошок. И если они в этой ситуации назовут меня физруком, их надо будет поблагодарить.

— Почему?

— Ну... Физрук — это точно не самое плохое, что может быть в такой ситуации. Нормально, когда после проигрышей тебя называют физруком. Меня это точно не задевает. И вообще физрук — благородная профессия. Я сам учился в советской школе. Физрук и трудовик дали мне в жизни многое. Если меня будут считать хорошим физруком, то не вижу никакой проблемы.

Футболисты сборной Казахстана. Фото Reuters

Возможен ли матч с Россией?

— Кто-то из российских коллег вас поздравил?

— Честно говоря, даже не могу вам сказать. Мой телефон настолько перегружен сообщениями... Я даже их не разбирал еще. Вот только сегодня начал потихоньку читать и отвечать.

— Сколько же получили поздравлений?

— Не знаю... Где-то около 100. Пишут на оба номера! Надо сесть и ответить. Это займет около двух часов.

— Допускаете, что летом вы получите предложение от клуба РПЛ?

— Я об этом особо не думаю. Живу настоящим. Мне нравится работа в сборной Казахстана. Мне кажется, что пока я нахожусь на своем месте. Понятно, что тренер всегда хочет чего-то большего. Если появится вариант, будем все взвешивать... Поступит предложение — подумаем. А так я подобными вещами себе голову не забиваю.

— Вы говорили, что в прошлом году была идея провести товарищеский матч с Россией. Она по-прежнему жива?

— Сейчас эти разговоры поутихли. Дело в том, что всю осень у сборной Казахстана очень плотный график. В эти даты мы не сможем сыграть с Россией. А в декабре футболисты обеих сборных уже будут в отпуске. Есть ли смысл перед Новым годом проводить такой матч? Пока четкого понимания нет.