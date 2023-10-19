«Мы привыкли сами вершить свою судьбу. Но и от подарка сейчас не откажемся». Тренер Казахстана — о шансах попасть на Евро

Интервью Магомеда Адиева.

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев после гостевых матчей отборочного турнира Евро-2024 с Данией (1:3) и Финляндией (2:1) дал интервью «СЭ». За два тура до конца цикла казахи занимают третье место в своей группе, на 4 очка отставая от датчан и словенцев.

— Главный вывод, который вы сделали для себя после поражения от датчан?

— Сказал ребятам после матча, что мы могли выступить более достойно, но не сделали ряд определенных вещей. При этом не снимаю с себя вины, в частности за третий гол.

— Поясните, пожалуйста.

— Изначально план на игру заключался в том, чтобы действовать высоко. Выставили атакующий центр поля. Не должны были прижиматься к своим воротам. Нужно было пытаться отвечать атакой на атаку.

— Смело.

— Уточню. У них две атаки, у нас одна. Вот в такой пропорции. К сожалению, второй гол, который мы пропустили непосредственно перед перерывом, сильно ударил по психологии подопечных. И мне надо было сделать выбор. Думаю, футболисты меня не поняли бы, если бы я не пошел на риск. При этом осознавал, что все может закончиться печально... Если бы попросил ребят играть осторожнее, это бы выглядело, наверное, робостью, даже трусостью с моей стороны. В итоге с первых минут второго тайма начали подниматься слишком высоко и пропустили третий мяч...

— Какой была установка на матч с финнами?

— Сыграть более компактно и сбалансированно по сравнению с поединком против датчан. Во встрече с финнами нам нужна была только победа, чтобы остаться в этой гонке.

— Однако первый тайм вам не удался. Пропустили, финны могли забить еще.

— Финны начали встречу очень активно. Мы не могли выйти из-под их прессинга. Но в то же время я четко понимал, что в таком темпе хозяева не смогут двигаться все 90 минут. Ждал, что уже к концу первого тайма финны подустанут. Так и произошло. Они «просели», у нас же появилось больше подходов, мы чаще оказывались на мяче.

Фото Reuters

— Именно поэтому и не стали делать замены в перерыве?

— Да. Повторюсь, понимал, что после перерыва финнов хватит еще максимум на 15 минут. Попросил ребят добавить в беговой работе, сказал им, что моменты у нас обязательно появятся. На 75-й минуте при счете 0:1 уже хотели переходить к плану «Б», подготовили две замены. Увидели, что хозяева стали раскрываться, мы планировали выпустить еще одного атакующего игрока. Однако повременили с перестановками после того, как заработали пенальти.

— А вы сразу поняли, что мяч попал финну в руку и что это 11-метровый?

— Если честно, не видел этот момент. Но мой помощник сразу воскликнул: там рука, рука! Когда арбитра позвали к монитору, я сидел с мыслью: что будет — то и будет.

— После того как Зайнутдинов реализовал пенальти, о чем подумали? Мол, сейчас точно дожмем, или ничья по такой игре — хороший результат?

— Ничья нас не устраивала. Но я и не могу сказать, что был уверен, что обязательно дожмем. В футболе все порой очень непредсказуемо. При этом видел: мы активнее, эффективнее прессингуем, у нас появилось больше свободных зон, а значит, моменты еще будут. В итоге забили со стандарта.

— Что сказали оформившему дубль Зайнутдинову в раздевалке?

— Мы его поздравили всей командой. Он стал лучшим бомбардиром в истории сборной Казахстана. Обошел моего ассистента, друга Руслана Балтиева.

Маркку Канерва и Магомед Адиев. Фото Global Look Press

— В сентябре в интервью «СЭ» вы заявили: «Не имеем права вернуться из Дании и Финляндии без очков». Понимали, что рисковали тогда? Ведь если бы потерпели два поражения, вам бы, наверное, здорово досталось от скептиков и критиков.

— Нет, я не рисковал. Все дело в формулировках. Я же не пообещал тогда болельщиком, что мы наберем шесть очков или три. Просто подчеркнул, что осознаем всю меру ответственности. На установке перед игрой с финнами сказал парням: тут уже в силу вступает волчий закон, выживает сильнейший. Либо мы, либо они.

— Как теперь оцениваете ваши шансы отобраться на чемпионат Европы? Ведь при определенном раскладе даже две победы не гарантируют вам попадание на Евро.

— Да, я в курсе. Понятно, что в матче Дания — Словения кто-то очки потеряет, а может быть, и обе команды. Нам же в первую очередь надо серьезно отнестись к Сан-Марино, победить и поехать на свой лобовой поединок против словенцев. А там уже посмотрим, кто больше достоин сыграть на чемпионате Европы. Я не часто даю прогнозы. Это не мое. Просто нам надо качественно выполнить именно свою работу. Мы не любим от кого-либо зависеть, сами вершим свою судьбу. Но вы же видите, какой сейчас расклад в группе. Так что от подарков от конкурентов тоже не откажемся (улыбается).