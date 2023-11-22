Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Команды
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 14:45

«Поражение я полностью беру на себя». Рабинер — о секрете успеха сборной Казахстана

Игорь Рабинер
Обозреватель
Магомед Адиев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Магомед Адиев снова заставил себя уважать.

Адиев после 1:2 сборной Казахстана в Словении сказал: «Возможно, я где-то просчитался в каких-то моментах, поэтому это поражение я полностью беру на себя».

Это поразительно. Человек сделал то, чего с этой командой до него не делал никто. В прошлом отборочном цикле, ЧМ-2022, до него у сборной Казахстана не было НИ ОДНОЙ победы. В восьми матчах против Франции, Украины, Финляндии и Боснии она набрала три очка и заняла безнадежное последнее место. Даже от боснийцев отстала на четыре балла.

А теперь Казахстан до последних минут последнего матча, пока не пропустил второй гол, претендовал на прямой выход на Евро и сейчас еще может это сделать через плей-офф Лиги наций, группу в которой тоже выиграл при Адиеве.

Игровой эпизод матча Словения&nbsp;&mdash; Казахстан. Вечер без чудес. Молдавия не прыгнула выше головы, у Казахстана есть второй шанс пробиться на Евро

Он обыграл 3:2 бронзового призера последнего Евро в Дании, проигрывая 0:2. Он выиграл матч в Хельсинки — 2:1, проигрывая 0:1, при том что даже ничья лишала его команду шансов занять второе место. Он дважды обыграл по 1:0 Северную Ирландию, хотя о сравнении двух этих команд в предыдущих циклах не было и речи.

В Словении у него не могли играть лидеры — Зайнутдинов и Тагыберген. Равноценно заменить их было некем.

Но об этом Адиев не говорит ни слова, зато вину за поражение берет на себя. Полностью, заметьте, а не «в какой-то мере»!

Ни слова об ответственности игроков и невыполнении задания. Ни слова о судьях. Ни слова о том, допустим, что президент УЕФА — словенец. Ни слова, наконец, о том, что соперник элементарно сильнее, его состав лучше и он был фаворитом матча.

Магомед Адиев.
Фото Global Look Press

«Возможно, я где-то просчитался». «Поражение полностью беру на себя».

Учитывая все, что он говорил во времена работы в нищем «Анжи», в той же сборной Казахстана, понимаешь, что это — не поза, не манерничанье, а реальная суть человека.

Хвича Кварацхелия и&nbsp;Нуралы Алип. Украина, Грузия, Казахстан и даже Эстония еще могут попасть на Евро-2024. Объясняем, как работает плей-офф за оставшиеся путевки

Сейчас мало таких людей.

И потому за таких, как Адиев, его футболисты бьются и будут биться.

Потому что он — человек.

Магомед Адиев
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
Чемпионат Европы по футболу
4
Обсудить
Читайте также
Сколько лет Джокович продержится на теннисной вершине? Серб побил еще не все рекорды
Боксер Никита Цзю завоевал титул чемпиона Австралии
Медведев опубликовал анекдот о российском танке в Финляндии
Первая группа батальона из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание
Юрист назвал основания для отказа в выдаче денег со вкладов
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области нашли похищенную гумпомощь
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Итоги отбора Евро-2024: какие сборные вышли напрямую, когда жеребьевка, как будет разыгран плей-офф