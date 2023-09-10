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Чемпионат Европы

Сегодня, 00:15

Македонцы испортили премьеру Спаллетти, Тедеско обошел Рангника

Италия не смогла обыграть Македонию в дебютном матче Спаллетти
Андрей Кузичев
Корреспондент
Македония и Италия сыграли вничью в отборе Евро — 1:1.
Фото Reuters
Лучано Спаллетти.
Фото Reuters
Украина — Англия — 1:1.
Фото Reuters
1/3
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Обзор состоявшихся в субботу матчей отборочного цикла Евро-2024.

Первая осечка Англии

Группа С

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
09 сент, 21:45. Tose Proeski Arena (Скопье)
Македония
1:1
Италия

Лучано Спаллетти повторил путь Антонио Конте, возглавив сборную Италии после завоевания скудетто. А первым соперником экс-тренера «Зенита» и «Наполи» стала команда, которая сенсационно не пустила Италию на ЧМ-2022. И в паре моментов первого тайма македонцы показали — они могут неприятно удивить в любой момент. Итальянцам же никак не удавалось реализовать свое преимущество, хотя были и попадание Тонали в штангу, и с трудом остановленный ногой вратаря удар Дзакканьи.

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Забил же в итоге получивший капитанскую повязку Иммобиле. После атаки Бареллы форвард «Лацио» головой отправил в сетку отскочивший от перекладины мяч, и поздравлять его прибежали все запасные. Чиро, кстати, специалист по македонцам, которых на уровне сборных он огорчал чаще, чем любого другого соперника (3 раза).

Лучано Спаллетти.
Фото Reuters

Но в итоге именно балканская команда огорчила всю Италию. Штрафной Барди получился классным, только Доннарумма не дотянулся до мяча, не слишком удачно выбрав позицию. Видимо, ждал, что соперник будет бить поверх «стенки». Македонцы — стопроцентно неудобный соперник для «скуадры адзурры». По сути, с них начался кризис команды Роберто Манчини, а сейчас уже Спаллетти упустил шанс приблизиться ко второму месту. Немного успокаивает наличие игры в запасе, но в любом случае встреча с Украиной во вторник приобретает судьбоносное значение.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
09 сент, 19:00. Tarczynski Arena (Вроцлав)
Украина
1:1
Англия

Если в первом матче продолжающая уверенно лидировать Англия довольно спокойно переиграла украинцев, то сейчас команда Гарета Саутгейта довольствовалась ничьей, потеряв первые очки. Британцев заставили отыгрываться, и это удалось перед перерывом, когда проникающий пас Кейна использовал Уокер. Удивительно, но прежде защитник в сборной никогда подобного не добивался, а его первый гол в команде «трех львов» забит в 33 года и 105 дней.

Украина — Англия — 1:1.
Фото Reuters

За всю историю английского футбола в более зрелом возрасте (34 года) счет своим мячам открывал только Джимми Мур, и случилось это в далеком 1923 году. Уокер же записал на себя другой рекорд — как футболист, который ждал первого гола в сборной до 77 матча за национальную команду. В общем, ветеран избежал участи двух других фланговых защитников — Эшли Коула и Гари Невилла, у которых нет голов соответственно при 107 и 85 играх.

И

В

Н

П

М

О

1. Англия

5

4

1

0

16-2

13

2. Украина

4

2

1

1

5-5

7

3. Италия

3

1

1

1

4-3

4

4. Сев.Македония

4

1

1

2

5-12

4

5. Мальта

4

0

0

4

1-9

0

12 сентября. Италия — Украина, Мальта — Северная Македония.

Швеция цепляется за соломинку

Группа F

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
09 сент, 16:00. Dalga Arena (Баку)
Азербайджан
0:1
Бельгия

Тяжелая травма Куртуа обнулила или как минимум заморозила тему конфликта, возникшего между вратарем «Реала» и тренером Доменико Тедеско. Первый номер сейчас Кастельс, и в субботней игре по ходу первого тайма ему дважды пришлось спасать после атак Дадашева. Плюс, в одном из этих эпизодов еще и защитник заблокировал добивание бывшего полузащитника «Сатурна» и «Спартака» Махмудова.

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На этом фоне успех Бельгии получился будничным и крайне обидным для хозяев. Отбор Лукаку, не самый опасный удар Бакайоко, и мяч от ноги Феррейры-Карраско полетел в противоход вратарю. И ведь чего-то особенного «красные дьяволы» так в итоге и не показали. Без Де Брейне это словно другая команда, тогда как Азербайджан, в составе которого выделялся экс-зенитовец Шейдаев, поражения точно не заслуживал. Только счет на табло, и Бельгия стала лидером, обогнав пропускавшую тур Австрию по дополнительным показателям.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
09 сент, 19:00. A. Le Coq Arena (Таллин)
Эстония
0:5
Швеция

Швеция, проиграв на старте как Бельгии, так и Австрии, загнала себя в угол. Однако эстонцы не стали для скандинавов проблемой. О многом говорит тот факт, что скандинавы одержали самую крупную за одиннадцать лет выездную победу. И это еще гости упустили массу моментов, а резервный голкипер «Арсенала» Хейн выдал несколько крутых сейвов. Останется ли Швеция в игре — зависит от запланированной на вторник игры с возглавляемыми Ральфом Рангником австрийцами.

И

В

Н

П

М

О

1. Бельгия

4

3

1

0

8-1

10

2. Австрия

3

2

1

0

9-3

10

3. Швеция

4

2

0

2

10-5

6

4. Эстония

4

0

1

3

2-11

1

5. Азербайджан

4

0

1

3

2-11

1

11 сентября. Бельгия — Эстония, Швеция — Австрия.

День ничьих

Группа I

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
09 сент, 21:45. Fadil Vokrri Stadium (Приштина)
Косово
2:2
Швейцария

Швейцария начала свой матч в соответствии с собственным статусом лидера — с подключения открывшего счет Фройлера, который как заправский форвард замкнул прострел Фернандеша. А потом едва ли не главной фигурой в составе гостей стал голкипер Зоммер. Порой команду Мурата Якина откровенно прощали, но вечно это продолжаться не могло, и когда Шер словно задремал, оставшийся перед воротами Муричи поразил их головой.

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Правда, как оказалось, в субботу в Приштине опытные центральные защитники отличились со знаком «минус» в обеих командах. Второй результативный удар Фройлера не стал бы таковым, если бы не нога Ррахмани, от которой мяч над обескураженным вратарем вонзился под перекладину. Однако капитан косоваров не сломался и повел команду в решающее наступление. А его передача в штрафную оказалась не менее важной, чем пас Кореницы на оформившего дубль Муричи.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
09 сент, 21:45. National Arena (Бухарест)
Румыния
1:1
Израиль

Параллельно в Бухаресте шло сражение за второе место, и Румыния повела в счете после цепочки ошибок вроде бы владевших инициативой израильтян. Динамовец Даса не смог прервать довольно простую передачу, а когда вратарь не смог укротить удар Станчу, на добивание первым успел Алибек. Только успех все равно не дал хозяевам завладеть инициативой, а Израиль уже после перерыва реализовал свое преимущество благодаря классному удару Глуха. И он же — уже после того, как хозяева стали усиливать давление — отметился попаданием в штангу. Если же брать все моменты и игру в целом — ничья закономерна. В туре ничьих израильтяне не смогли сдвинуть румын со второго места.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
09 сент, 19:00. Estadi Nacional (Андорра-ла-Велья)
Андорра
0:0
Белоруссия

И

В

Н

П

М

О

1. Швейцария

5

3

2

0

14-5

11

2. Румыния

5

2

3

0

7-4

9

3. Израиль

5

2

2

1

6-7

8

4. Белоруссия

5

1

1

3

4-10

4

5. Косово

5

0

4

1

5-6

4

6. Андорра

5

0

2

3

3-7

2

12 сентября. Швейцария — Андорра, Израиль — Белоруссия, Румыния — Косово.

Футбол
Сборная Англии по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Италии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Сборная Швеции по футболу
Доменико Тедеско
Лучано Спаллетти
Чемпионат Европы по футболу
0
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