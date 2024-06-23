Любимчик Пепа, считающий быстрее калькулятора. Мануэль Аканджи остановит немцев?

Парень обожает математику.

Швейцария практически оформила выход в плей-офф Евро-2024 — у команды Мурата Якина накануне третьего тура 4 очка и чистое второе место. Удивляться нечему — «Нати» выходили в 1/8 финала на пяти последних турнирах: ЧМ-2014, Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020 и ЧМ-2022. Чемпионат Европы в Германии стройно ложится в этот ряд.

Один из лидеров и главных звезд сборной Швейцарии — 28-летний защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи. Он получил награду лучшему игроку матча в игре с Шотландией и отлично проявил себя с Венгрией. Гвардиола отзывается об Аканджи просто — «вау». А еще у Мануэля есть особый нефутбольный талант.

Мануэль Аканджи и Хосеп Гвардиола. Фото Reuters

Аканджи выбился в топ только в 27 лет . Но теперь зажигает

Мануэлю уже 28 лет, и, откровенно говоря, большую часть карьеры он не был звездой. В 2018 году 22-летнего швейцарца забрала «Боруссия» — Аканджи моментально стал основным, но пачки трофеев, ярких хайлайтов или всемирного признания не добился. Кубок и Суперкубок Германии, да пара обидных вылетов в плей-офф Лиги чемпионов — вот и все достижения.

Правда, стабильная игра за «Боруссию» (13 тысяч минут за 4 года!) привлекла внимание топов. В какой-то момент Аканджи понял, что сидеть на «Сигнал Идуна Парке» дальше не вариант, и тогда пошли слухи про «Челси» и «Интер». Но расторопнее всех оказался «Манчестер Сити» — Гвардиоле как раз нужен был защитник в ротацию, и в последний день летнего трансферного окна в 2022 году Аканджи переехал в Англию. За него заплатили 20 миллионов евро — весьма бюджетно по меркам «горожан».

Однако Аканджи внезапно выдал уровень — вместо игры в ротации он выбился в основу и не покидает ее до сих пор. Более того, футболист под руководством Пепа освоил несколько позиций — поиграл и крайнего защитника, и опорника. Цена Мануэля на Transfermarkt подскочила в два раза (до 45 миллионов евро). Гвардиола натурально в восторге: «Какой трансфер сделал «Манчестер Сити«! Просто вау. Он может играть на позиции фулбека, центрального защитника, опорного полузащитника. Когда он выходит в финальную треть, то может делать передачи. Он быстр и силен. Что за игрока мне привезли!»

Сам Аканджи тоже наслаждается на высоком уровне — к нему наконец прилипли долгожданные трофеи. На счету Мануэля чемпионства АПЛ, победа в ЛЧ, Суперкубок Европы и все прочее, что выиграл «Сити» за последние пару лет. Со сменой позиций тоже никаких проблем.

«Мне это нравится. Иногда я предпочитаю играть в защите, иногда в полузащите. Все зависит от того, как складывается игра. Думаю, что когда я играю в полузащите, мне нужно больше всего сосредоточиться на том, чтобы следить за тем, что происходит позади меня.

Мне нравится играть там, и я также могу использовать свою силу в единоборствах, укрывать мяч и идти вперед. Я стараюсь быть лучше и совершенствоваться от игры к игре и на каждой тренировке", — делился Мануэль.

Мануэль Аканджи. Фото Global Look Press

У Мануэля есть необычный талант . Он считает, как калькулятор

Будем честны — от профессиональных футболистов меньше всего ожидаешь каких-то научных талантов. В этом плане Аканджи удивителен, потому что он потрясающе считает в уме.

Впервые об этом стало известно еще в 2018 году в «Боруссии». Тогда Мануэля пригласили на местное телевидение, где ведущий предложил соревнование — зрители из зала загадывали два любых числа, Аканджи должен был их перемножить в уме и назвать результат. Ведущий при этом пользовался калькулятором.

Когда защитнику дали первую задачу — умножить 24 на 75 — он моментально дал правильный ответ: 1800. Ведущий не успел набрать даже одной цифры. Со вторым вопросом (33 х 97 = 3201) Аканджи возился чуть дольше, но все равно обогнал соперника.

Тогда Мануэль объяснил, что это никакой не талант: «Много тренировок. Я очень любил цифры в школе, любил математику и считать. Мой учитель организовывал соревнования, я почти всегда побеждал. Многие расчеты я знаю наизусть».

Зная об этом умении своего новичка, в «Сити» со старта устроили проверку на клубном YouTube-канале — получилось весело:

— 23 на 42?

— 966.

— 93 на 60?

— 5580.

— Плюс 20?

— 5600.

— Верно. Столько секунд потребовалось Агуэро, чтобы забить гол в последней игре сезона в 2012-м. 89 на 5?

— 445.

— Столько минут у Холанна уходит на 10 голов в АПЛ. 26 на 77?

— 2002.

— В этом году «Сити» переехал на стадион «Этихад». 83 на 4?

— 332.

— Столько голов в АПЛ забьет Холанн за пять лет, если продолжит в том же темпе.

Вот такой необычный парень играет за сборную Швейцарии. В третьем туре Аканджи будет просчитывать хозяев турнира — Германию, чтобы железно вывести свою команду в шестой подряд плей-офф крупного турнира.