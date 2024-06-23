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Сегодня, 19:00

Любимчик Пепа, считающий быстрее калькулятора. Мануэль Аканджи остановит немцев?

Защитник сборной Швейцарии Аканджи умножает быстрее калькулятора
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Футболист сборной Швейцарии Мануэль Аканджи
Мануэль Аканджи.
Фото Global Look Press
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Парень обожает математику.

Швейцария практически оформила выход в плей-офф Евро-2024 у команды Мурата Якина накануне третьего тура 4 очка и чистое второе место. Удивляться нечему «Нати» выходили в 1/8 финала на пяти последних турнирах: ЧМ-2014, Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020 и ЧМ-2022. Чемпионат Европы в Германии стройно ложится в этот ряд.

Один из лидеров и главных звезд сборной Швейцарии 28-летний защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи. Он получил награду лучшему игроку матча в игре с Шотландией и отлично проявил себя с Венгрией. Гвардиола отзывается об Аканджи просто «вау». А еще у Мануэля есть особый нефутбольный талант.

Мануэль Аканджи и Хосеп Гвардиола
Мануэль Аканджи и Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

Аканджи выбился в топ только в 27 лет. Но теперь зажигает

Мануэлю уже 28 лет, и, откровенно говоря, большую часть карьеры он не был звездой. В 2018 году 22-летнего швейцарца забрала «Боруссия» Аканджи моментально стал основным, но пачки трофеев, ярких хайлайтов или всемирного признания не добился. Кубок и Суперкубок Германии, да пара обидных вылетов в плей-офф Лиги чемпионов вот и все достижения.

Правда, стабильная игра за «Боруссию» (13 тысяч минут за 4 года!) привлекла внимание топов. В какой-то момент Аканджи понял, что сидеть на «Сигнал Идуна Парке» дальше не вариант, и тогда пошли слухи про «Челси» и «Интер». Но расторопнее всех оказался «Манчестер Сити» Гвардиоле как раз нужен был защитник в ротацию, и в последний день летнего трансферного окна в 2022 году Аканджи переехал в Англию. За него заплатили 20 миллионов евро весьма бюджетно по меркам «горожан».

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Однако Аканджи внезапно выдал уровень вместо игры в ротации он выбился в основу и не покидает ее до сих пор. Более того, футболист под руководством Пепа освоил несколько позиций поиграл и крайнего защитника, и опорника. Цена Мануэля на Transfermarkt подскочила в два раза (до 45 миллионов евро). Гвардиола натурально в восторге: «Какой трансфер сделал «Манчестер Сити«! Просто вау. Он может играть на позиции фулбека, центрального защитника, опорного полузащитника. Когда он выходит в финальную треть, то может делать передачи. Он быстр и силен. Что за игрока мне привезли!»

Сам Аканджи тоже наслаждается на высоком уровне к нему наконец прилипли долгожданные трофеи. На счету Мануэля чемпионства АПЛ, победа в ЛЧ, Суперкубок Европы и все прочее, что выиграл «Сити» за последние пару лет. Со сменой позиций тоже никаких проблем.

«Мне это нравится. Иногда я предпочитаю играть в защите, иногда в полузащите. Все зависит от того, как складывается игра. Думаю, что когда я играю в полузащите, мне нужно больше всего сосредоточиться на том, чтобы следить за тем, что происходит позади меня.

Мне нравится играть там, и я также могу использовать свою силу в единоборствах, укрывать мяч и идти вперед. Я стараюсь быть лучше и совершенствоваться от игры к игре и на каждой тренировке", делился Мануэль.

Футболист сборной Швейцарии Мануэль Аканджи
Мануэль Аканджи.
Фото Global Look Press

У Мануэля есть необычный талант. Он считает, как калькулятор

Будем честны от профессиональных футболистов меньше всего ожидаешь каких-то научных талантов. В этом плане Аканджи удивителен, потому что он потрясающе считает в уме.

Впервые об этом стало известно еще в 2018 году в «Боруссии». Тогда Мануэля пригласили на местное телевидение, где ведущий предложил соревнование зрители из зала загадывали два любых числа, Аканджи должен был их перемножить в уме и назвать результат. Ведущий при этом пользовался калькулятором.

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Когда защитнику дали первую задачу умножить 24 на 75 он моментально дал правильный ответ: 1800. Ведущий не успел набрать даже одной цифры. Со вторым вопросом (33 х 97 = 3201) Аканджи возился чуть дольше, но все равно обогнал соперника.

Тогда Мануэль объяснил, что это никакой не талант: «Много тренировок. Я очень любил цифры в школе, любил математику и считать. Мой учитель организовывал соревнования, я почти всегда побеждал. Многие расчеты я знаю наизусть».

Зная об этом умении своего новичка, в «Сити» со старта устроили проверку на клубном YouTube-канале получилось весело:

— 23 на 42?

— 966.

— 93 на 60?

— 5580.

— Плюс 20?

— 5600.

— Верно. Столько секунд потребовалось Агуэро, чтобы забить гол в последней игре сезона в 2012-м. 89 на 5?

— 445.

— Столько минут у Холанна уходит на 10 голов в АПЛ. 26 на 77?

— 2002.

— В этом году «Сити» переехал на стадион «Этихад». 83 на 4?

— 332.

— Столько голов в АПЛ забьет Холанн за пять лет, если продолжит в том же темпе.

Вот такой необычный парень играет за сборную Швейцарии. В третьем туре Аканджи будет просчитывать хозяев турнира Германию, чтобы железно вывести свою команду в шестой подряд плей-офф крупного турнира.

Чемпионат Европы. Группа A
23 июн, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Швейцария
Германия

Футбол
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ФК Манчестер Сити
Чемпионат Европы по футболу
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