«С такой повязкой ему нужно играть в баскетбол». В матче с Польшей Депай запомнился странным аксессуаром на голове

Голландец даже оставил послание на баскетбольной повязке.

10-й номер сборной Нидерландов — один из самых экстравагантных футболистов современности. Мемфис Депай выделяется не только яркой игрой, но и внешним видом: отполированные прически, вызывающая одежда и необычные аксессуары — то, чем он зацепляет вне футбольного поля и даже во время игр.

Еще нападающий активно занимается музыкой — у него есть два совместных трека с Квинси Промесом и несколько сольных релизов. Некоторые клипы на YouTube даже пробили десятки миллионов просмотров, на счету самого успешного — 20 миллионов. Самый свежий дроп Мемфиса вышел всего за две недели до старта чемпионата Европы — 29 мая.

В первом матче «Оранжевых» на Евро-2024 внешний вид Депая вновь оказался одной из самых ярких деталей. Нападающий появился на поле в широкой повязке для головы, которые обычно используют в баскетболе. На белом аксессуаре была выгравирована золотистая цифра 10 в честь номера футболиста, а также послание людям, слишком сильно интересующимся его образом, — «Кого это волнует?».

Фраза — цитата самого Мемфиса, которую он произнес во время интервью после товарищеского матча с Канадой 6 июня. Впервые голландец появился с необычным аксессуаром именно в этой игре и с тех пор выходил на поле только с ним. Журналист спросил, почему Депай выбрал этот аксессуар, на что тот ответил:

«Кого это волнует? Она отлично смотрится на мне и защищает от пота. Моей девушке тоже нравится эта повязка. Удивительно, правда? Это новый образ, и я чувствую себя прекрасно. Уже думаю о том, какой цвет я буду носить в Германии», — сказал тогда Депай.

Фото Reuters

До этого Мемфис удивлял не меньше. Однажды он приехал в расположении сборной в необычной шляпе, до этого выкладывал фотографии в боксерских перчатках Louis Vuitton и наряде, вдохновленным образами Майкла Джексона. Свитшоты с вычурными принтами, крутки с меховыми воротниками — все это составляет гардероб голландца.

«Не понимаю, почему люди критикуют мой выбор одежды. Хочу носить то, что мне нравится. Что в этом плохого? Дайте мне просто быть тем, кем я хочу. Кому-то нравится собирать марки. А я предпочитаю моду, люблю экспериментировать», — реагировал Депай.

В соцсетях не всем болельщикам понравился образ голландца в матче с Польшей:

• The Hasbara Smoker: «Мемфис Депай сегодня: 20 процентов повязка на голове, 30 процентов бессмысленный дриблинг, 50 процентов мощные удары, 0 процентов эффективность, 100 процентов — дерьмо»;

• Kavee100: «Депай со своей тупой повязкой...»;

• Jack Bull: «Мемфис Депай пытается ввести эту повязку в моду»;

• Neesa: «Депай может носить повязку, просто ему следует играть в баскетбол»;

• DrOPilOT: «Депай начал первый матч на Евро, и все только и говорят, что о его дурацкой повязке. Мертвый игрок»;

• Izzy: «Вегхорст, обычно он лажает, но в сборной он супергерой. Всегда доставляет радость. Посмотрите, как он забивает нужный гол, чего Депай изо всех сил пытался добиться».

Голландцы стартовали на Евро-2024 с тяжелой победы над Польшей (2:1). Победный мяч только на 83-й минуте забил вышедший на замену Ваут Вегхорст. Сам Депай, и его повязка, появился в основном составе, но покинул поле до финального свистка, уступив место как раз Вегхорсту.