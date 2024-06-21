Наследник миллиардной компании и спаситель Нидерландов. Невероятный путь Ваута Вегхорста

Нападающий «Оранжевых» — джокер сборной на крупных турнирах.

Классика драматичных биографий футбольных звезд — преодоление нищеты ради блестящих фотокамер и долгожданного богатства. Такие истории вдохновляют и отлично вписываются в сценарии документальных фильмов. Но есть и обратная сторона — богатое детство и возможность вообще ничем не заниматься в жизни, ведь в предыдущем поколении уже позаботились о том, чтобы ты просто получал удовольствие и ни на что не жаловался. Такие условия тоже нужно преодолеть: борьба с сомневающимся окружением в стремлении доказать, что ты чего-то стоишь, закалила Ваута Вегхорста — одного из самых неожиданных героев сборной Нидерландов последних лет.

Почти двухметровый нападающий (рост — 197 сантиметров!) принес «Оранжевым» победу в стартовой игре на Евро — он выскочил на замену на 81-й минуте, а на 83-й вонзил победный мяч (2:1 против Польши). Вегхорста точно нельзя назвать звездой голландской команды, но в последнее время он превратился в настоящего джокера «Оранжевых». На пути к мечте страйкер протаранил несколько препятствий, а своим упорством заслужил овации всей страны.

Никто не верил в его карьеру, но Ваут дорос до «МЮ» и сборной Нидерландов

Вегхорст появился в голландской элите через два дня после 22-летия — настоящий ветеран для традиционно молодой и резвой эредивизи. Многие его партнеры по сборной в этом возрасте уже уехали в топ-чемпионаты или хотя бы выступали за лучшие клубы страны. И, конечно, давно дебютировали в национальной команде. Но путь Ваута серьезно отличался от большинства звезд нынешнего поколения: вместо занятий в лучших академиях страны он закалялся в деревенских командах.

В голландской элите страйкер стартовал в вялом «Хераклесе», который предыдущий сезон (2013/14) завершил на 14-й строчке и летом подцепил здоровенного нападающего в качестве свободного агента. До этого Вегхорст показал себя во втором дивизионе — настрелял 12 мячей в 34 матчах за «Эммен», который занял лишь 12-е место. Причем Ваут не считался основным даже там: в 38 турах лишь 10 раз вышел в стартовом составе, а в среднем на поле проводил 41 минуту — меньше тайма! При этом стал вторым бомбардиром команды.

Но переход на новый уровень сложности Ваут как будто не заметил — в дебютном сезоне в элите наколотил 8+7 в 31 игре (второй показатель в «Хераклесе»), а в первом матче в основном составе забил самому «Аяксу» (1:2). «Я всегда быстро адаптировался, — вспоминал нападающий. — Независимо от того уровня, на котором играл. Даже когда пришел в высший дивизион, а в команде было много талантливых нападающих. Когда мы играли против «Аякса», осознал, что теперь я действительно профессиональный футболист. И не смог сдержать слез — для меня это был очень эмоциональный момент».

Фото AFP

Все потому, что в окружении Вегхорста не верили в его успех. Даже родители сомневались в потенциале сына. Неудивительно: Ваут пролетел мимо топовых академий и занимался футболом в сельском «ДЕТО Твентеранд» из третьего полупрофессионального дивизиона страны. К тому же «ДЕТО» был связан с отцом футболиста — Франсом, который финансировал команду. Из-за этого в клубе даже предполагали, что Ваута держат только из-за папы — настолько сомнительными выглядели его скилы.

«Мой отец раньше действительно был связан с нашим деревенским клубом, — подтверждал футболист. — И все вокруг говорили, что я играл там только потому, что он был главным спонсором. Я отвечал, что хочу разделять семейный бизнес и свою футбольную карьеру. Я сам по себе. И прошу, чтобы меня оценивали по моим выступлениям».

Вегхорст — образцовый работяга. Даже занимаясь футболом на любительском уровне, он вел образ жизни профессионала — соблюдал диету и режим, игнорировал тусовки и делал все ради карьеры.

«Я постоянно слышал, что у меня ничего не получится и что я недостаточно хорош, — признавался он. — Мне приходилось с этим бороться. Мой путь был нелегким, но для меня не существовало альтернативы, кроме как стать футболистом. Логика такая: если чего-то хочешь — добейся».

В марте 2018-го Ваут дебютировал за сборную — к этому моменту ему исполнилось 25 лет, а события развивались слишком стремительно. Летом 2016-го, после 24 голов за два года в скромном «Хераклесе» — его за 1,5 миллиона евро купил «АЗ Алкмар», стабильный участник еврокубков. И началось: дебют в Лиге Европы (в сезоне-2016/17 даже пересекся с «Зенитом» в группе), место в основе и капитанская повязка уже на второй год в команде.

Сезон-2017/18 стал прорывным: 27+8 в 37 играх во всех турнирах, вызов в сборную и интерес из других стран. Неудивительно, что летом «Вольфсбург» вывалил за него 10,5 миллиона евро, и форвард моментально их окупил. 16 мячей в кампании-2019/20 стали его худшим показателем за три года! А лучшие цифры — 20+9 в чемпионате-2020/21. После которых, впрочем, результативность просела. Как и стабильность в карьере: с января 2022-го он отметился в четырех клубах и докатился до полугодичной аренды в «Бешикташе».

Ренессансом стал ЧМ-2022, на котором Ваут запомнился феерическим дублем с Аргентиной после выхода на замену, а также конфликтом с Лео Месси. Вернувшись из Катара, нападающий получил оффер из «МЮ». Правда, и там не получилось: 2+3 за 31 матч во всех турнирах, да и игроком основы Вегхорст не стал.

Зато после дубля Аргентине Ваут заработал авторитет в сборной и превратился для нее в настоящего джокера. Причем этот статус подтвердился в первой же игре на Евро: в тяжелейший момент битвы с Польшей форвард рванул на замену и быстро вонзил победный мяч. В последних 11 матчах в футболке «Оранжевых» на его счету семь голов.

Ваут Вегхорст забивает гол в ворота сборной Польши. Фото AFP

Родители владеют миллиардной компанией, но Ваут не хочет оставаться в их тени

Успехи Вегхорста — настоящий диссонанс не только потому, что в него никто не верил, но и из-за статуса его семьи. Родители Астрид и Франс управляют семейной компанией с миллиардным оборотом. Avia Weghorst занимается оптовой и розничной продажей нефти и газа. У нее около 130 заправок в Нидерландах, а не так давно они ворвались на рынок электромобилей, открыв под это дочернюю организацию AVIA VOLT. Пару месяцев назад они запустили крупнейшую в стране зарядную станцию для грузовых электромобилей.

Казалось, что жизнь Вегхорста спланировали еще до его рождения — спокойно вливайся в семейное дело и разгребай огромные капиталы. Ваут признавался, что думал об этом, когда перспективы футбольной карьеры выглядели слишком мутными. Но целеустремленность и упорство нападающего привели его уже на третий крупный турнир в составе сборной Нидерландов.

«Конечно, когда тебе 18, а ты все еще играешь в любительский футбол на не очень хорошем уровне, задумываешься о переходе в бизнес родителей, — признался форвард. — Тем не менее я всегда говорил, что стану футболистом и добьюсь успеха. Даже когда папа и мама спрашивали, есть ли у меня план Б. Я учился, работал, а по вечерам играл в футбол. Потому что верил: если не сдамся, все получится».

Как и для выходцев из нищих семей, футбол стал для голландца способом реализации себя и поиска диалога с миром. Только если бедные футболисты находили в игре единственную развилку от страданий в трущобах, то Ваут разбил золотую клетку, в которой его пытались запереть, и доказал, что без могущественных родственников он многого стоит. Возможно, пройти такой путь даже сложнее. Когда ты живешь в нужде, сами обстоятельства подхлестывают и мотивируют. Вегхорст же мог просто наслаждаться жизнью, но выбрал тяжелую и поначалу неблагодарную работу — в деле, которое пришлось начинать с нуля, а все вокруг не помогали, а только отговаривали.

Увидеть новое шоу Ваута в сборной Нидерландов можно в матче с Францией — сегодня в 22.00. Не пропустите!