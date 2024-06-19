Сын легенды «Порту» и новый герой Португалии. Кто такой Франсишку Консейсау

На Евро зажглась новая звездочка.

По стопам отца

Два контакта с мячом, один точный пас, удар и желтая карточка за сорванную в порыве эмоций футболку после первого — и сразу победного — гола за сборную. Ну и бонусом — объятия легенды с финальным свистком. Криштиану Роналду не забил сам, но рекордсмена Евро (сыграл на шести турнирах!) и всю Португалию осчастливил 21-летний мальчишка, от которого в Германии подвигов, в общем-то, и не ждали.

Весь опыт Франсишку Консейсау на уровне национальной команды до этого момента исчислялся двумя товарищескими матчами. Мартовском с финнами (в стартовом составе) и июньском со Словенией (провел тайм после выхода на замену). А заявка на большое будущее прозвучала еще весной. Два голевых паса Бруну Фернандешу — это было круто.

«Он очень энергичный игрок, очень живой, здорово обращается с мячом, а также много работает без мяча. Я заметил, что он всегда находится в хорошей позиции, быстро реагирует на потерю мяча. Вы можете видеть, что его тренировал отец — Сержиу Консейсау. Нам нужны такие игроки, которые разнообразят игру и позволят вместе стать лучшими в мире», — оценил премьеру юноши полузащитник «МЮ».

Тогда же Фернандеш заметил, что на Евро все будет иначе. Франсишку к тем словам прислушался и сотворил пока еще маленькое чудо в Лейпциге, за 112 секунд после выхода на замену превратившись в любимца нации. Видимо, это гены, ведь победных голов после 90-й минуты на европейских чемпионатах у Португалии не было с 2000 года, когда она в концовке дожала Румынию (1:0) при участии тоже вышедшего на замену отца новой звезды — Сержиу.

На том турнире у Консейсау-старшего также был свой момент славы — хет-трик в ворота Оливера Кана в матче с Германией (3:0). Так что теперь в Европе появился второй — после итальянцев Энрико и Федерико Кьезы — семейный дуэт с голами на континентальных первенствах. А так как папа еще и тренировал сына в «Порту», то Франсишку — настоящий семейный продукт. И во вторник отец был счастлив не меньше, чем в январе 2022 года.

Тогда в тяжелейшем матче с «Эшторилом» «драконы» сенсационно горели синим пламенем, но сумели отыграть два мяча. На последние минуты Консайсау-старший выпустил своего отпрыска, и тот — точь-в-точь как в Лейпциге — забил победный мяч с паса нынешней звезды «Ливерпуля» Луиса Диаса. И естественно, помчался к тренерской скамейке, чтобы отметить с самым близким человеком свой первый гол в чемпионате Португалии.

В общем, Франсишку внес свой вклад в чемпионский титул двухлетней давности. Но, как ни странно, после этого он сменил команду. «Порту» продал его в «Аякс» за пять миллионов евро, чтобы потом вернуть на правах аренды. А после яркого сезона, который и открыл молодому человеку дорогу на Евро-2024, выкупить уже за 10,5 миллиона. Как-то совсем не по-португальски, где нацелены на продажу футболистов? Не надо учить «Порту» бизнесу. Еще до чемпионата Европы сообщалось об интересе к вингеру со стороны «Баварии», дортмундской «Боруссии» и «Лейпцига». Причем желающим нужно торопиться, так как до 15 июля Франсишку можно выкупить за 30 миллионов евро, а сразу после окончания чемпионата Европы размер отступных увеличится до 45 миллионов.

Франсишку Консейсау. Фото AFP

Искра для сборной

В «Порту» Консейсау-младший вряд ли останется. Особенно после ухода отца и назначения на пост главного тренера Витора Бруно. По некоторым данным, новый президент «драконов» Андре Виллаш-Боаш обсуждал с бывшим помощником его повышение еще по ходу сезона. Так что Консейсау-старший имеет основания считать теперь уже бывшего друга, работавшего с ним на протяжении десяти лет, предателем. На этот счет жестко высказалась даже супруга самого титулованного тренера в истории клуба, который на прощание выиграл с «драконами» Кубок Португалии.

А Франсишку оставил трогательное послание в соцсетях: «Я буду говорить как сын, потому что наша история игрока и тренера в «Порту» закончилась. С тех пор, когда тебе исполнилось 16 лет и твой дедушка оставил тебя у дверей стадиона «Антас», ты мечтал стать игроком, а затем тренером «Порту», чтобы, как всегда, ты мог сражаться до конца матча. До последней капли ради клуба, который ты всегда любил и перед которым ты всегда будешь в вечном долгу: служение команде, которая протянула руку помощи, когда был ребенком, попавшим в большие трудности. Какая история! Ты не только добился успеха — ты сделал то, что еще никто не делал, и вошел в историю. Ты оставил наследие, и никто его не сотрет. Как сын я горжусь всем, чего ты достиг, и тем, что все твои мечты о «драконах» сбылись. В одном я уверен: твои бабушка и дедушка, которые заботились о тебе, очень гордятся. А теперь иди и получи все, что ты заслуживаешь. И ты заслуживаешь не меньше, чем мир. Спасибо тебе за все, я люблю тебя, папа».

Впрочем, время переключаться на клубные дела еще не пришло. Сейчас Консейсау-младший оправдывает надежды Роберто Мартинеса, который в момент оглашения заявки на Евро назвал Франсишку особенным игроком и отметил его умение влиять на характер игры. «Он всегда смотрит одним глазом на ворота, у него есть чувство гола, и он стал искрой, которая нам была нужна», — заметил тренер уже после победы над Чехией. Разгорится ли из этой искры чемпионское пламя — узнаем в течение ближайшего месяца.