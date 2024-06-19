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Сегодня, 11:15

Огромный форвард Венгрии — главный мем первого тура Евро. Тоже ждете гол Мартина Адама Нойеру?

Форвард сборной Венгрии Мартин Адам стал звездой Сети из-за лишнего веса
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
Мартин Адам.
Фото Global Look Press
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Прошлый чемпионат Европы форвард смотрел с пивом на диване.

Стартовый матч на Евро-2024 сложился для Венгрии неудачно. Играли с прямым конкурентом за выход в плей-офф, провалили первый тайм, пропустив два, и не успели исправиться во втором, отыграв лишь один и получив третий в конце. Швейцария заслуженно победила и теперь имеет гораздо больше шансов на второе место.

Следующая битва — против прущих немцев. Надежды венгров снова будут связаны с Домиником Собослаи. Неудивительно — 70-миллионный полузащитник «Ливерпуля» по делу считается главной звездой сборной и берет на себя роль лидера. В первом туре он тоже был центральной фигурой, но разницы так и не сделал. С одной стороны, часто получал мяч, отметился ассистом, отдал две ключевые передачи и действительно выглядел лучшим на поле из тех, кто в белом. С другой — совсем не бил, явно жалел дриблинг и местами терялся. В общем, ничего критичного, но от исполнителя такого масштаба ждешь большего.

Да и самым обсуждаемым футболистом Венгрии после финального свистка стал не Собослаи. Вы наверняка видели фотографии нападающего Мартина Адама, который появился на поле на 79-й минуте. Огромный рыжий бородач, больше напоминающий регбиста или фермера. Форвард моментально заполонил собой соцсети и получил самую настоящую минуту славы. Речь о миллионах просмотров под постами!

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Оказалось, что вес здоровяка составляет 86 килограммов. Ноль осуждения, но выглядит Мартин на цифры побольше. Пользователи в комментариях предполагали, что там и за центнер переваливает. Сам Адам все опровергает: «Много раз я читал, что вешу минимум 110 кг. Я никогда не был даже близок к этому».

Естественно, футболист видел происходящее вокруг него в Сети и публично отреагировал. Вроде заценил, а вроде и чуть надулся: «Конечно, до меня дошли одна-две публикации. Я посмеялся над этим. Я родился таким. У меня такая форма тела. Это генетика. Я не могу ее изменить».

В любом случае Мартин уже превратился в главный мем чемпионата Европы. По крайней мере, если говорить о первом туре. За яркой и чуть несуразной оболочкой не должно скрываться футбольное мастерство игрока. Адам долго не выстреливал, но в сезоне-2021/22 вдруг стал лучшим бомбардиром чемпионата Венгрии — 31 гол в 32 матчах. До него в стране 41 год никто не мог пробить тридцатку забитых.

Мартин Адам.
Фото Global Look Press

Тогда же форвард получил первый вызов в сборную, о котором давно мечтал: «Думаю, каждый ребенок, который начинает заниматься футболом, смотрит на игроков сборной с открытым ртом и мечтает оказаться на поле во время исполнения национального гимна. Так было и со мной». Предыдущий Евро, с его же слов, Адам смотрел, потягивая пивко на диване. За два с лишним года Мартин накопил 22 матча и три мяча за национальную команду. А в июне 2022-го оформил дубль из ассистов во встрече с Англией в Вулверхэмптоне, проведя на поле всего 22 минуты!

Кстати, в Британии Адам хотел бы оказаться снова: «Мне всегда нравился английский футбол, где преобладает сила и «физика». Стараюсь использовать физические навыки перед воротами». С такими данными и правда сам бог велел сорваться в чемпионшип или условный «Ноттингем Форест».

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Сейчас венгр бегает за корейский «Ульсан» и неплохо себя чувствует. Его команда лидирует в чемпионате к середине сезона, а Адам в составе азиатского клуба совершает результативное действие в среднем каждую 101 минуту. В общем, не пропускайте игру Венгрии и Германии, даже если думаете, что интриги совсем не будет. Вдруг зацепите гол Мартина Нойеру? Такое лучше видеть в прямом эфире.

Футбол
Евро-2024
Сборная Венгрии по футболу
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